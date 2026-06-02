Os preços do petróleo caíram na terça-feira, revertendo parte dos ganhos anteriores. Por volta da abertura do mercado norte-americano, o petróleo Brent oscilava entre os 94 e os 95 dólares. A descida dos preços foi uma reação às esperanças de uma redução limitada das tensões no Líbano e às declarações de Donald Trump, que sugeriu que poderia ser alcançado um acordo com o Irão na próxima semana. Ao mesmo tempo, o presidente dos EUA reconheceu que surgiram complicações nas negociações — sem fornecer detalhes. O mercado petrolífero continua sensível a quaisquer mensagens relacionadas com o Irão, que nem sempre são imediatamente verificáveis. É importante referir que mesmo uma redução completa e imediata do conflito não eliminaria o risco subjacente de oferta que mantém os preços elevados. No entanto, o mercado continua determinado a precificar cenários de queda dos preços do petróleo. Um elemento adicional de incerteza é o possível regresso do debate político nos EUA sobre a proibição das exportações de petróleo bruto ou de produtos refinados. Os analistas do Barclays acreditam que, à medida que as eleições intercalares se aproximam, este tema poderá surgir com maior frequência no debate público, mesmo que a administração Trump continue a opor-se a tal solução. Segundo o Barclays, uma proibição das exportações seria mais prejudicial para o mercado energético do que o petróleo a 100 dólares por barril, uma vez que afetaria as refinarias e o segmento das infraestruturas energéticas. Petróleo (D1) O petróleo voltou a cair para o limite inferior de um canal de preços cada vez mais claro e amplo, entre 115 e 86 dólares. As médias móveis EMA continuam a indicar um impulso de alta, enquanto o RSI se mantém em torno de 43. A EMA100 revelou-se um forte suporte, impedindo que o preço caísse para abaixo do nível de Fibonacci de 61,8%. Fonte: xStation5.

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