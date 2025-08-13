Abertura de Wall Street: US2000 atinge os máximos de Fevereiro 📈AMD dispara 6%

O US2000 é o índice norte-americano com maior valorização hoje, com um aumento de 0,9%.

Trump está a considerar mais três candidatos para o cargo de presidente da Reserva Federal.

Scott Bessent afirma que as taxas de juro nos EUA deverão cair até 175 pontos base.

O dólar americano está a perder terreno, enquanto os futuros dos metais preciosos estão a subir; no mercado de grande capitalização, a AMD destaca-se com um ganho de 6%, juntamente com a empresa de moda Capri Holdings. US2000 (gráfico D1) Os futuros do Russell 2000 (US2000) estão a subir para 3.313 USD, um nível visto pela última vez em fevereiro de 2025. O índice está atualmente a testar zonas de resistência importantes ligadas à concentração da oferta e às reações dos preços. A EMA50 (linha laranja) continua a ser o nível de suporte principal. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5 As ações da AMD (AMD.US) subiram quase 6%, para 185 USD, igualando as máximas locais de julho de 2024. Os analistas do Citi mantiveram hoje uma classificação “neutra” para as ações. Fonte: xStation5 Embora a AMD estivesse avaliada de forma relativamente atraente há seis meses, hoje as ações estão a aproximar-se dos máximos históricos, com os investidores a pagarem um prémio enorme — 100 vezes os lucros anuais e 37 vezes os lucros esperados para 12 meses. No entanto, o mercado acredita que a empresa irá conquistar uma parte significativa do mercado de chips de IA, o que poderá melhorar de forma significativa e sustentável a rentabilidade. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Notícias das empresas C3.ai Inc. (AI.US) cai após a Oppenheimer baixar as ações de “desempenho superior” para “desempenho de mercado”, após resultados preliminares recentes considerados fracos.

Cadre Holdings Inc. (CDRE.US) cai após o BofA Global Research reduzir a classificação da fabricante de equipamentos de segurança de "neutra" para "desempenho inferior", citando preocupações com o "crescimento lento e o atual ambiente de fusões e aquisições".

Capri Holdings (CPRI.US) ganha 7% após o JPMorgan ter melhorado a classificação da proprietária da Michael Kors de «neutra» para «sobreponderada», observando que menos descontos e medidas de mitigação das tarifas deverão impulsionar os lucros.

HanesBrands (HBI.US) cai quase 6% após a Gildan Activewear ter concordado em adquirir a empresa num negócio com um valor patrimonial implícito de cerca de 2,2 mil milhões de dólares. As ações da Gildan registam ligeiros ganhos.

Intapp Inc. (INTA.US) salta mais de 20% depois de a empresa de serviços de software ter divulgado resultados do quarto trimestre acima das expectativas e emitido uma previsão bem recebida.

KinderCare (KLC.US) despenha-se 20% depois de a empresa de educação infantil ter divulgado resultados decepcionantes do segundo trimestre, citando matrículas abaixo do esperado e reduzindo a sua previsão para o ano inteiro.

Lumentum (LITE.US) sobe 4% após a fabricante de produtos óticos e fotónicos ter divulgado resultados do quarto trimestre melhores do que o esperado, levando um analista a elevar a sua classificação.

Palo Alto Networks (PANW.US) ganha quase 2% após o Deutsche Bank elevar a classificação da empresa de segurança cibernética de "manter" para "comprar".

SimilarWeb (SMWB.US) sobe mais de 20% após a empresa de serviços web reportar receitas no segundo trimestre acima das expectativas e elevar a sua previsão de lucro operacional ajustado para o ano inteiro.

Webtoon (WBTN.US) dispara mais de 30% no pré-mercado após a plataforma de banda desenhada digital anunciar um acordo com a Disney (DIS.US) para trazer cerca de 100 séries para a sua aplicação em inglês.

