Trigo sobe 1% após dados da WASDE 🔎

Os futuros do trigo de Chicago (WHEAT) na CBOT caíram quase 1% hoje, antes da divulgação das projeções atualizadas de oferta, procura e existências finais no relatório WASDE do USDA, previsto para as 18h00 CET. Os preços do trigo continuam a enfrentar pressão das exportações russas mais baratas, onde a redução do imposto de exportação para zero se traduziu em valores FOB ainda mais baixos. A medida provavelmente teve como objetivo permitir que os exportadores russos pressionassem ainda mais os preços e garantissem contratos nos mercados do Médio Oriente, África e Ásia. Notavelmente, Javier Milei, da Argentina, também decidiu reduzir os impostos de exportação sobre o trigo, introduzindo mais um participante altamente competitivo no mercado agrícola global. Números esperados do WASDE Fonte: Bloomberg Finance L.P. Factos importantes O trigo da região do Mar Negro continua a ser a principal referência para os preços globais. O trigo russo com 12,5% de proteína continua a superar o ucraniano com 11,5%, com ambas as origens a serem negociadas dentro de uma faixa estreita, embora a Rússia mantenha uma clara vantagem de preço.

As quedas nos futuros do SRW de Chicago e do HRW do Kansas (março) refletem um mercado sem um catalisador claro e ainda pressionado pela oferta global, principalmente da Rússia.

O trigo para moagem francês enfraqueceu novamente, destacando a fraca procura global e os desafios contínuos à exportação devido aos preços agressivos do Mar Negro.

A procura no Sudeste Asiático está começando a se recuperar, com compradores privados nas Filipinas supostamente adquirindo vários carregamentos de trigo para ração. A Bacia do Pacífico continua a absorver a oferta, apesar da volatilidade nos mercados de frete.

Na Austrália, os preços do APW e do ASW fortaleceram-se com a valorização do dólar australiano.

As ofertas de exportação da Rússia para embarques em janeiro-fevereiro continuam excepcionalmente competitivas, a 229-233 USD/t FOB , e o corte do imposto de exportação para zero solidifica ainda mais o papel da Rússia como «formadora de mercado» global.

, e o corte do imposto de exportação para zero solidifica ainda mais o papel da Rússia como «formadora de mercado» global. Na região do Mar Negro da UE (por exemplo, Constanța), os preços permanecem estáveis, mas a liquidez é extremamente reduzida.

Os prémios de proteína em toda a Europa (França, Alemanha, Polónia, Estados Bálticos) permanecem praticamente inalterados, refletindo um mercado físico calmo, sem pressão ascendente sobre o trigo de maior qualidade. Os prémios de exportação no Golfo dos EUA também permanecem estáveis, tanto para as classes de Chicago como do Kansas. TRIGO (intervalo D1) O gráfico mostra um enfraquecimento do sentimento no mercado do trigo, com o preço a lutar para se manter dentro de uma estreita faixa de 530-450 desde 21 de novembro. Uma quebra abaixo de 530 poderia abrir a porta para uma queda mais profunda, enquanto um movimento acima de 545 aumentaria a probabilidade de um teste das máximas locais em torno de 560. Fonte: xStation5

