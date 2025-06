Abertura do mercado norte-americano: Bons resultados do NFP apoiam as recuperações nas ações 📈🔎

Wall Street começou a sessão de sexta-feira com ganhos sólidos. Os investidores receberam bem o relatório de emprego, melhor do que o esperado, que ajudou a aliviar algumas preocupações sobre um abrandamento económico. O US100 subiu 1,50% e aproxima-se dos seus máximos históricos, o US500 está a valorizar 1,30% e o US2000 está a subir 1,05%.

O número de novos postos de trabalho não agrícolas aumentou em 139.000 - ligeiramente acima das expectativas - enquanto a taxa de desemprego se manteve estável em 4,2%. Os mercados estão a recuperar após uma quinta-feira turbulenta marcada pelas tensões geopolíticas, mensagens hawkish do BCE, dados fracos dos EUA e o confronto entre Trump e Elon Musk, que pesou sobre o preço das ações da Tesla e o sentimento geral do mercado.

Fonte: xStation 5

US100

O índice de ações tecnológicas está a liderar os ganhos em Wall Street e está a pouco mais de 1,80% dos seus máximos históricos.

Notícias

A Tesla (TSLA.US) recuperou 6%, depois de uma queda de 17% no dia anterior, que anulou 152 mil milhões de dólares de capitalização bolsista, desencadeada por um confronto público entre Elon Musk e Donald Trump sobre contratos e despesas federais.

As ações da DocuSign (DOCU.US) recuaram 17%, apesar de ter superado as estimativas do primeiro trimestre, uma vez que reduziu as previsões de faturação para o resto do ano. A empresa espera que a faturação ande entre os $ 3.285B- $ 3.339B vs. $ 3.3B- $ 3.354B anteriores, embora a orientação de receita tenha aumentado ligeiramente.

A Broadcom (AVGO.US) caiu 3,4%, mesmo depois dos sólidos resultados do segundo trimestre e da orientação para o terceiro trimestre. A receita atingiu $15B (+20% Y/Y), e espera-se que a receita de chips AI atinja $5.1B no Q3, marcando a força contínua no segmento.

A Lululemon (LULU.US) caiu 20% após vendas comparáveis fracas e um corte na orientação do EPS para o ano fiscal de 2025 ($ 14,58- $ 14,78 vs. $ 15,03 esperados), apesar de manter a orientação da receita estável. As perspectivas de EPS para o segundo trimestre também não cumpriram as previsões.

A Conagra (CAG.US) subiu 0,3% no pré-mercado depois de anunciar a venda de 55 milhões de dólares das suas marcas de marisco congelado Van de Kamp's e Mrs. Paul's, que geraram 75 milhões de dólares em vendas em 2024. A medida reorienta os esforços para os principais produtos congelados.