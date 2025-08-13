Destaques da manhã (13.08.2025)

Na quarta-feira, o Nikkei 225 e o Topix do Japão encerraram a sessão com novos máximos, subindo 1,5% e 0,9%, respectivamente. O Hang Seng adicionou 1,9%, apoiado pelo otimismo no setor imobiliário e pelos subsídios ao consumidor na China. A maioria das bolsas da região seguiu os recordes de Wall Street, onde o S&P 500 e o Nasdaq fecharam nos seus níveis mais altos de sempre.

O S&P 500 (+1,13%) e o Nasdaq (+1,39%) continuaram seus ganhos recordes, impulsionados pelas expectativas de um corte nas taxas de juros pelo Fed em setembro. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, chegou a sugerir a possibilidade de um corte de 50 pontos-base já no próximo mês, citando o enfraquecimento do mercado de trabalho.

Os futuros do Euro Stoxx 50 estão em alta de cerca de 0,3% antes da abertura do mercado à vista na Europa. A tendência de alta também é visível nos contratos dos EUA, mas em escala muito menor.

O dólar americano continua a consolidar-se após quedas provocadas pelos dados do IPC. O índice DXY caiu para 97,1. O EUR/USD parou abaixo de 1,1678.

O USD/JPY (+0,11%) recuperou acima de 148,10 em resposta ao enfraquecimento da inflação ao produtor no Japão.

A inflação ao produtor japonês (PPI) desacelerou em julho, +0,2% m/m e +2,6% a/a, abaixo das taxas de crescimento observadas em maio e junho. As quedas nos índices sugerem pressões de custos sobre os produtores e perspectivas moderadas para o crescimento dos preços ao consumidor.

Na Austrália, o crescimento dos salários no segundo trimestre superou ligeiramente as previsões, atingindo 3,4% a/a, em comparação com os 3,3% esperados, e mantendo a taxa de crescimento do primeiro trimestre. O resultado, superior às previsões do RBA, pode alimentar preocupações com a persistência da pressão inflacionária e diminuir as expectativas de cortes mais profundos nas taxas de juros, mesmo apesar da queda no crescimento trimestral dos salários de 0,9% para 0,8%.

Os EUA e a China concordaram em realizar outra rodada de negociações comerciais em dois a três meses, embora a suspensão das tarifas sobre produtos chineses dependa do progresso na redução do fluxo de fentanil.

A China impõe um imposto antidumping temporário de 75,8% sobre as importações de colza canadense a partir de quinta-feira, intensificando uma disputa comercial que começou depois que Ottawa impôs tarifas sobre veículos elétricos chineses no ano passado.

Os mercados aguardam os dados finais do IPC da Alemanha e da Espanha, a publicação das atas do Banco do Canadá e os discursos dos representantes do Fed.

O sentimento no mercado de criptomoedas pode ser descrito como misto. Embora os preços da Bitcoin tenham caído 0,5% esta manhã, o Ethereum está a retomar o seu dinamismo ascendente e a ganhar 1,45%.

