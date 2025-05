Abertura do mercado norte-americano: Dados sobre o mercado de trabalho nos EUA apoiam o sentimento de alta 📈

Os índices em Wall Street estão a registar ganhos na ordem dos 1,30-1,60%. Desta vez, o impulso ascendente veio de fortes dados do mercado de trabalho. No entanto, como pano de fundo, os sólidos lucros das empresas continuam a desempenhar um papel também importante.

US500

O índice está a subir 1,40% hoje, atingindo a marca dos 5.694 pontos. Os índice voltou a consolidar, onde no passado traduziu-se em momentos de pressão de venda.Â

Época atual de resultados das empresas americanas

Um aumento de 12,9% em relação ao ano anterior nos lucros, juntamente com um crescimento das receitas de apenas 4,5%, sinaliza uma melhoria significativa nas margens operacionais das empresas americanas, particularmente nos sectores da tecnologia e da saúde. É visível uma clara polarização setorial, com a tecnologia e os serviços de comunicação a liderarem e a energia e o imobiliário a ficarem para trás - reflectindo mudanças estruturais na economia dos EUA. A taxa de superação de 74,5% sugere que os analistas continuam a subestimar a capacidade de adaptação das empresas à guerra comercial que persiste.

Resultados de ontem da Apple

Impacto tarifário previsto de 900 milhões de dólares no trimestre atual

Mudança na cadeia de fornecimento - a maioria dos iPhones para o mercado dos EUA virá agora da Índia e não da China

Deslocação da produção do iPad, Mac, Apple Watch e AirPods para o Vietname para evitar as elevadas tarifas de importação chinesas

Incerteza contínua da política comercial - Tim Cook recusou-se a prever o impacto das tarifas para além do trimestre atual

As receitas na China caíram para 16 mil milhões de dólares, abaixo da previsão de 16,8 mil milhões de dólares

Resultados da Amazon

Ligeira deceção nas receitas do primeiro trimestre da Amazon Web Services (AWS) - 29,27 mil milhões de dólares contra 29,42 mil milhões de dólares previstos

O crescimento da AWS abrandou para 17%, contra 18,9% no quarto trimestre - o terceiro trimestre consecutivo em que as previsões de receitas não foram cumpridas

Orientação do segundo trimestre para o rendimento operacional entre 13 e 17,5 mil milhões de dólares, abaixo das expectativas de 17,8 mil milhões de dólares

As preocupações com as tarifas de 145% impostas por Trump sobre as importações da China aumentam a incerteza quanto à orientação futura

O Capex aumentou 74% em relação ao ano anterior para US $ 24.3 bilhões, parcialmente alocado a centros de dados com chips de IA

Outras notícias da empresa

Reddit (RDDT.US) saltou 1.60% após a receita do primeiro trimestre disparar 61% A / A (vs. 52% esperado), com crescimento do usuário (DAU + 23%, WAU + 31%) e ARPU acima de 23%. Registou um lucro GAAP e orientou a receita do Q2 para $410M-$430M (+46%-53%) e o EBITDA ajustado para $110M-$130M (+até 230%).

Twilio (TWLO.US) subiu 2,40% com um crescimento de receita de 12% no primeiro trimestre e aumentou o crescimento orgânico para o ano inteiro para 7,5% -8,5%. Ele elevou a orientação do fluxo de caixa livre de 2025 para US $ 850 milhões a US $ 875 milhões e projetou a receita do segundo trimestre de US $ 1.18 bilhão a US $ 1.19 bilhão e EPS de US $ 0.99 a US $ 1.04.

Block (XYZ.US) cai 22% após o primeiro trimestre não ter correspondido às expectativas, principalmente devido ao fraco gasto com Cash App. Cortou a orientação do lucro bruto para o ano inteiro para $ 9.96B (vs. $ 10.18B est.) e Q2 para $ 2.45B (vs. $ 2.54B).

A Roku (ROKU.US) caiu 11,50% depois de reduzir a previsão de receita de 2025 para US $ 4,55 bilhões (vs. US $ 4,61 bilhões anteriores) e orientar a receita do segundo trimestre para US $ 2,09 bilhões, abaixo das expectativas, citando tarifas e pressão macro.