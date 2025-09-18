ABERTURA DO MERCADO NORTE-AMERICANO: índices a atingirem máximos históricos!

As bolsas americanas abrem a sessão de quinta-feira com otimismo, apoiadas por uma combinação de dados macroeconómicos mais favoráveis e expectativas em relação a novas medidas por parte da Reserva Federal. O mercado em geral registra ganhos, e todos os principais índices nos EUA abrem em novos máximos históricos. O Federal Reserve adiciona combustível a um mercado já aquecido. Para os investidores, isso é um sinal de que o FED apoia o mercado, mesmo que a economia real continue a enviar sinais de força. Isso aumenta o apetite pelo risco e empurra os índices para novos máximos, mas exerce pressão sobre o dólar. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Dados macroeconómicos: O FOMC decidiu ontem baixar a taxa de juros em 25 pontos base, marcando a primeira ação desse tipo desde dezembro. O Fed sinaliza que novas reduções são possíveis ainda este ano se os riscos relacionados ao mercado de trabalho se intensificarem, mas elas não são certas. O mercado recebe positivamente a postura equilibrada do Fed. O número de novos pedidos de seguro-desemprego caiu para 231.000, visivelmente abaixo das previsões do mercado, indicando uma ligeira estabilização após um aumento anterior. Simultaneamente, o Índice de Manufatura da Fed da Filadélfia surpreendeu de forma excepcionalmente positiva, subindo para 23,2 contra as expectativas de apenas 1,7. Este é o resultado mais alto em meses, indicando uma forte recuperação na indústria da região. Juntas, essas duas leituras mostram que, apesar das crescentes preocupações com o mercado de trabalho, o setor industrial americano está a mostrar sinais claros de recuperação. US100 (D1) Fonte: xStation O índice US100 continua em uma clara tendência de alta, movendo-se na faixa superior do canal e mantendo o impulso após romper resistências anteriores. O arranjo das médias móveis apoia o lado da demanda, e as velas em alta das sessões recentes indicam um forte interesse de compra. O indicador RSI já sinaliza a zona de sobrecompra, sugerindo que o mercado está aquecido e que uma correção técnica pode ocorrer no curto prazo. Notícias da empresa: Intel (INTC.US), Nvidia (NVDA.US) - A Nvidia anunciou um investimento de US$ 5 mil milhões na Intel e uma colaboração em projetos de novos chips. A valorização da Intel sobe mais de 30% e a da Nvidia, 3%. AMD (AMD.US) - O principal concorrente da Intel perde 4% na abertura, em reação à notícia do investimento na Intel. 89bio (ETNB.US) - A Roche anunciou a compra da empresa de biotecnologia por US$ 14,5 por ação, o que atualmente representa um prémio de cerca de 80%. Como resultado, a avaliação da empresa sobe nessa mesma proporção na abertura. CrowdStrike (CRWD.US) - A empresa de cibersegurança e nuvem sobe 6% na onda de informações após a publicação de previsões sobre as receitas de IA. Cracker Barrel (CBRL.US) - A avaliação das ações da cadeia de restaurantes cai quase 10% após a publicação de resultados fracos.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.