Abertura do mercado norte-americano: Índices abrem sob pressão 📉

Os índices estão a ser negociados sob pressão esta quarta-feira. Todos os principais índices de ações dos E.U.A., incluindo US500, US100 e US2000, abriram com perdas. O fortalecimento do dólar e a subida das yields das obrigações dos E.U.A. estão a contribuir para esta pressão de venda.

US500

A tendência de alta do índice US500 abrandou claramente. Os compradores estão a tentar recuperar o controlo do preço mas continuam com dificuldades. O índice do dólar USDIDX já desvalorizou mais de 4,00% desde o seu mínimo no início de outubro e está gradualmente a colocar mais pressão sobre o mercado de ações. No entanto, os principais catalisadores para os próximos grandes movimentos poderão ser os resultados das empresas.

Fonte: xStation 5

Notícias

As ações da Trump Media & Technology Group (DJT.US) estão a valorizar mais 6,30% com a especulação dos investidores em torno do potencial sucesso de Donald Trump nas próximas eleições. Esta subida seguiu-se a um ganho de 10% na terça-feira, marcando o fecho mais alto da ação desde julho, impulsionado pelo crescente otimismo sobre as perspectivas eleitorais de Trump.

As ações da Texas Instruments (TXN.US) estão a subir mais de 3,60%, depois de a empresa ter superado as expectativas do terceiro trimestre, apresentando um crescimento sequencial das receitas de 9%. No entanto, a sua previsão para o quarto trimestre de $1,07-$1,29 de ganhos por ação e $3,7B-$4B de receitas ficou aquém das estimativas dos analistas, que previam $1,35 por ação e $4,08B de receitas, indicando potenciais desafios futuros, apesar dos ganhos recentes.

As ações da Spirit Airlines (SAVE) estão a subir cerca de 38% na sequência de notícias sobre negociações de fusão com o Frontier Group (ULCC), potencialmente como parte de um processo de reestruturação da dívida através da falência. A notícia, que poderia conduzir a sinergias operacionais e estabilidade financeira, seguiu-se a um aumento de 53% na segunda-feira, depois de a Spirit ter conseguido uma extensão do refinanciamento da dívida, ajudando a aliviar as pressões financeiras.

A Starbucks (SBUX.US) reduziu a queda das suas ações dos 4% iniciais para os actuais 0,80%, depois de ter registado um declínio de 7% nas vendas globais comparáveis em loja e uma queda de 3% nas receitas líquidas para o quarto trimestre, falhando as estimativas dos analistas. Apesar de um aumento de 7% dos dividendos, o fraco desempenho na América do Norte e na China, juntamente com a suspensão da orientação para o exercício de 2025, contribuíram para as preocupações dos investidores.

As ações da McDonald's (MCD.US) caíram 5,70% na sequência de um aviso do CDC sobre um surto de E. coli associado ao Quarter Pounder, o que levou a empresa a retirar as cebolas cortadas da sua cadeia de abastecimento e a suspender temporariamente as vendas do Quarter Pounder em vários estados dos EUA. A resposta rápida reflecte os potenciais riscos de segurança alimentar que afectam a cadeia.

As ações da Enphase Energy (ENPH.US) estão a recuar 13,30% depois de registar um declínio de 31% nas receitas anuais no terceiro trimestre, com o lucro líquido a cair para 45,76 milhões de dólares, contra 113,95 milhões de dólares no ano anterior. A empresa emitiu uma orientação dececionante para o quarto trimestre, projetando uma receita abaixo das expectativas em $ 360M- $ 400M, com margens brutas mais fracas do que o esperado, sinalizando dificuldades contínuas.

As ações da Qualcomm (QCOM.US) caíram mais de 2,50% depois que a Arm Holdings rescindiu um importante contrato de licença, intensificando uma batalha legal entre as duas empresas. A disputa, relacionada à aquisição da Nuvia, fabricante de chips, pela Qualcomm, ameaça o acesso da Qualcomm à propriedade intelectual da Arm e apresenta riscos significativos para suas operações de design de chips.