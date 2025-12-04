Abertura do mercado norte-americano: índices americanos entram em consolidação

Principais conclusões O mercado está parado, à espera da decisão sobre as taxas ou de notícias

Os pedidos de subsídio de desemprego voltam a diminuir

Ações da Meta valorizam apesar dos riscos regulamentares

Micron abandona os mercados de consumo

O mercado americano entra num estado de antecipação durante a sessão de quinta-feira, uma vez que na próxima semana o mercado receberá informações da FED relativamente aos níveis das taxas de juro. Atualmente, o mercado espera um corte de 25 pontos base com uma probabilidade de cerca de 90%. Os movimentos dos principais índices no início da sessão nos EUA permanecem insignificantes. Os contratos sobre os principais índices reduzem as variações de preços para um nível máximo de 0,1%. Dados Macroeconómicos: Os investidores ficaram a saber hoje sobre a leitura semanal do número de pedidos de subsídio de desemprego. A leitura publicada acabou por ficar abaixo das expectativas ao nível de 219k e ascendeu a 191k, caindo por mais um mês consecutivo, atingindo o nível mais baixo desde o início do ano passado. Um mercado de trabalho forte pressiona os índices e apoia o dólar, limitando a pressão sobre o FED para cortar as taxas. US100 (D1) xStation 5 Atualmente, os compradores pararam junto do nível de Fibonacci nos 23,6%. Para manter a tendência de alta, será necessário ultrapassar esta barreira o mais rapidamente possível. Se o preço recuar, abrirá o caminho para os níveis ~24500 e a possível realização do padrão de mudança de tendência. Notícias da empresa: Snowflake (SNOW.US) - Um dos "players" mais importantes no mercado de serviços de nuvem está a perder mais de 8% após os resultados. A empresa apresentou uma previsão contendo um declínio na margem e no crescimento da receita. Toast (TOST.US) - A empresa está a subir mais de 2% depois de ter recebido uma recomendação positiva de um banco de investimento. Stellantis (STLA.US) - O Presidente dos Estados Unidos retirou as suas anteriores garantias sobre a liberalização da regulamentação relativa às emissões e ao consumo de combustível, o que tornaria os automóveis europeus menos competitivos. O preço do grupo subiu mais de 3%. Micron (MU.US) - O fabricante, entre outros, de memória RAM anunciou a sua retirada do mercado de consumo neste segmento para se concentrar nos clientes empresariais e na IA. Meta (META.US) - A empresa voltou a estar no centro das atenções dos reguladores europeus, devido a dúvidas sobre a legalidade de algumas funcionalidades de IA. Ao mesmo tempo, o CEO da empresa anunciou uma redução do envolvimento no projeto “Metaverse”, que os investidores acolheram com grande alívio. Em resultado desta notícia, a ação subiu mais de 5%. Symbotic (SYM.US) - A empresa está a perder quase 15% após uma recomendação negativa de um banco de investimento. Philips (PHG.US) - A avaliação das acções da empresa está a cair até 8%, depois de um banco de investimento ter apontado os problemas da empresa devido às tarifas e ao fraco crescimento na China.

