Abertura do mercado norte-americano: Índices prolongam os ganhos

Os índices em Wall Street estão a ser negociados em terreno positivo esta tarde. O sentimento dos investidores mantém-se otimista, impulsionado pela esperança de um rápido abrandamento das tensões no Médio Oriente e de progressos comunicados nos acordos comerciais com os principais parceiros dos EUA. O S&P 500 e o Nasdaq estão a subir 0,25%, enquanto o Dow Jones e o Russell 2000 valorizam 0,3% cada. A nova semana começa em alta, principalmente para as instituições financeiras. Os bancos norte-americanos recuperaram depois de terem passado os testes de stress da Reserva Federal, abrindo caminho a um aumento das recompras e dos dividendos. O Wells Fargo, o Goldman Sachs, o Bank of America, o JPMorgan, o Morgan Stanley e o Citigroup valorizaram no início do pregão. Os analistas consideram os resultados muito positivos, esperando menores reservas de capital e maiores pagamentos aos acionistas, com o Goldman Sachs e o Wells Fargo a serem considerados os principais beneficiários. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Fonte: Bloomberg Finance LP US500 (H1) Os futuros do S&P 500 estão a prolongar os ganhos de sexta-feira, apoiados por desenvolvimentos positivos nas negociações comerciais e expectativas dovish para a política monetária dos EUA. Os vendedores tentaram enfraquecer a recuperação, mas foram contidos pela EMA de 24 períodos (linha roxa). Fonte: xStation5 Notícias: Boeing (BA.US): A CMA do Reino Unido lançou uma análise antitrust sobre a aquisição da Spirit AeroSystems pela Boeing, no valor de 4,7 mil milhões de dólares, parte de um negócio total de 8,3 mil milhões de dólares, incluindo dívidas. Uma decisão sobre uma investigação mais aprofundada deverá ser tomada até 28 de agosto. O acordo reuniria a Boeing com a sua antiga unidade, um dos principais fornecedores dos jactos 737 e 787. As acções do construtor de aviões caem 1,5%.

