Abertura do mercado norte-americano: O que podemos esperar dos resultados da Nvidia?

A sessão de quarta-feira está a ser marcada por quedas nos índices americanos. Os contratos de futuros do US100 (Nasdaq-100) e US500 (S&P 500) estão a registar ligeiras quedas, com os investidores a manterem-se cautelosos, enquanto que os resultados da Nvidia não são publicados. O futuro da atual recuperação tecnológica pode depender destes dados. Se os resultados da Nvidia ficarem aquém das expectativas, o mercado poderá reagir com uma forte venda, particularmente nas ações relacionadas com a IA, que até agora têm valorizado os principais índices dos EUA. É importante notar que mesmo o cumprimento das expectativas pode não ser suficiente - os investidores esperam que a empresa supere as estimativas de consenso e confirme que a forte recuperação do sector tecnológico ainda tem força. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app US100 (Análise técnica) Os futuros do Nasdaq-100 (US100) estão a dar sinais de queda. A O preço continua a ser negociado perto das médias móveis EMA de 50 e 100 períodos, que têm servido como zona de resistência. Apesar das tentativas de uma recuperação, os vendedores voltaram a recuperar o controlo do preço. O mercado parece estar a conter movimentos maiores, enquanto aguarda os ganhos da Nvidia, que podem ser um catalisador crucial para o sector da tecnologia. Resultados positivos podem romper os actuais níveis de resistência e acelerar os ganhos, enquanto que números decepcionantes são susceptíveis de aprofundar a correção em curso. Fonte: xStation5 Notícias da empresa MongoDB (MDB.US) : As ações subiram mais de 30% após resultados trimestrais muito fortes e uma revisão em alta da orientação para o ano inteiro. As receitas do segundo trimestre de 2026 atingiram US $ 591 milhões, impulsionadas principalmente por um aumento de 29% ano a ano no segmento Atlas. A empresa aumentou as suas perspectivas para o ano inteiro, apoiada pelo crescimento das implementações de IA, contratos com clientes empresariais e melhores margens operacionais.

: As ações subiram mais de 30% após resultados trimestrais muito fortes e uma revisão em alta da orientação para o ano inteiro. As receitas do segundo trimestre de 2026 atingiram US $ 591 milhões, impulsionadas principalmente por um aumento de 29% ano a ano no segmento Atlas. A empresa aumentou as suas perspectivas para o ano inteiro, apoiada pelo crescimento das implementações de IA, contratos com clientes empresariais e melhores margens operacionais. nCino (NCNO.US) : Também impressionou os investidores ao superar as estimativas de receita e lucro por ação para o segundo trimestre. A empresa aumentou a sua previsão de receitas de subscrição para o ano fiscal de 2026 para 517,5 milhões de dólares, com as ações a subirem cerca de 8%. As receitas do segundo trimestre totalizaram 148,8 milhões de dólares, um aumento de 12% em relação ao ano anterior, enquanto as receitas de subscrição aumentaram 15% para 130,8 milhões de dólares. Estes fortes números impulsionaram ganhos pré-mercado de até 12%.

: Também impressionou os investidores ao superar as estimativas de receita e lucro por ação para o segundo trimestre. A empresa aumentou a sua previsão de receitas de subscrição para o ano fiscal de 2026 para 517,5 milhões de dólares, com as ações a subirem cerca de 8%. As receitas do segundo trimestre totalizaram 148,8 milhões de dólares, um aumento de 12% em relação ao ano anterior, enquanto as receitas de subscrição aumentaram 15% para 130,8 milhões de dólares. Estes fortes números impulsionaram ganhos pré-mercado de até 12%. Kohl's (KSS.US) : Apresentou resultados do segundo trimestre melhores do que o esperado e aumentou a orientação de ganhos para o ano inteiro de 2025. Apesar dos desafios financeiros anteriores, a empresa está a concentrar-se no reforço das marcas de distribuidor e na estratégia omnicanal, o que está a aumentar o otimismo dos investidores. As ações valorizaram mais de 20%.

: Apresentou resultados do segundo trimestre melhores do que o esperado e aumentou a orientação de ganhos para o ano inteiro de 2025. Apesar dos desafios financeiros anteriores, a empresa está a concentrar-se no reforço das marcas de distribuidor e na estratégia omnicanal, o que está a aumentar o otimismo dos investidores. As ações valorizaram mais de 20%. PVH Corp (PVH.US): Proprietária da Calvin Klein e da Tommy Hilfiger, surpreendeu positivamente com um aumento de 4% nas receitas para 2,167 mil milhões de dólares no segundo trimestre. A empresa reafirmou os seus objectivos de lucro para o ano inteiro, e o forte desempenho das marcas de primeira qualidade, combinado com as perspectivas optimistas para 2025, no meio de desafios macroeconómicos como as tarifas e as pressões sobre as margens, contribuíram para uma reação positiva do mercado.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.