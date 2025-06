ABERTURA DO MERCADO NORTE-AMERICANO: Wall Street e os riscos geopolíticos; Tesla lidera entre as empresas Mag7

Otimismo generalizado nos principais índices dos EUA

As ações de bens de consumo lideram os ganhos

Tesla supera as ações Mag7 na estreia do robotaxi

Wall Street abriu uma nova semana no verde, sem se preocupar com a intervenção dos Estados Unidos no conflito entre Israel e o Irão. O S&P500 lidera por momentos os ganhos (+0,6%), seguido do Russell 2000 (+0,55%), do Nasdaq (+0,5%) e do DJIA (+0,35%).

As ações de bens de consumo são as campeãs das negociações de segunda-feira, uma vez que enfrentam relativamente menos riscos geopolíticos e tarifários do que as suas congéneres da tecnologia ou da saúde. O otimismo acima da média é também observado no setor imobiliário, na sequência dos dados económicos mais recentes, que apontam para uma recuperação inesperada das vendas de casas em maio (+0,8% MoM vs -1,3% previsto).

O otimismo é também apoiado pelo desempenho relativamente melhor dos PMIs em comparação com a Europa. Os dados revelaram um crescimento contínuo nos setores dos serviços e da indústria transformadora nos EUA, embora a dinâmica tenha abrandado mais do que o previsto. A queda das exportações pesou sobre a produção, parcialmente compensada pela acumulação de existências devido a preocupações com as tarifas. As tarifas também levaram a aumentos acentuados de preços, especialmente na indústria transformadora. A demanda interna permaneceu forte, apoiando a criação de empregos e o aumento de pedidos em atraso.

Volatilidade nos setores do S&P 500. Fonte: Bloomberg Finance LP

US100 (período de um ano)

Na sequência de um ataque direto dos EUA ao Irão, os futuros do índice US100 abriram após o fim de semana com uma diferença significativa de cerca de 200 pontos. No entanto, o Nasdaq recuperou rapidamente, fechando o intervalo e ultrapassando o nível 21.845 durante o início da sessão europeia. Na abertura da Bolsa de Valores de Nova Iorque, o índice caiu 100 pontos, mas recuperou rapidamente. O índice ultrapassou a média móvel exponencial (EMA) de 25 períodos, confirmando a sua força apesar da turbulência geopolítica.

Fonte: xStation5

Notícias de empresas: