ABERTURA DO MERCADO NORTE-AMERICANO: Wall Street vende; SMCI ganha 32%🔔

Os índices bolsistas dos Estados Unidos estão ligeiramente em baixa na abertura

As maiores descidas registam-se no US2000

O índice do dólar ganha 0,16%

As taxas de rendibilidade das obrigações americanas estão a cair

No início da sessão em Wall Street, a pressão vendedora é dominante, mas os índices estão a tentar recuperar as suas perdas. O índice de pequena capitalização US2000 é o que está a cair mais, seguido do US500 e do US100. A queda no mercado de ações está a ocorrer juntamente com um ligeiro fortalecimento do dólar. O índice USDIDX está a ganhar 0,16% hoje e permanece perto dos picos dos seus recentes aumentos rápidos. Por outro lado, os rendimentos das obrigações dos E.U.A. estão a registar quedas bastante fortes hoje. Os rendimentos dos títulos de 10 anos caíram para 4,37%, enquanto os rendimentos dos títulos de 2 anos caíram para 4,25%.

As descidas são visíveis em todo o mercado, independentemente do sector. A única exceção é o sector dos semicondutores, que inclui principalmente a Nvidia (NVDA.US), a TSM (TSM.US) e a ASML (ASML.US). Vale a pena notar que a Nvidia irá publicar o seu relatório trimestral amanhã. Fonte: xStation 5

US2000

O índice US2000 está a recuar mais 0,95% hoje para 2300 pontos. Isso marca a sexta sessão consecutiva de declínio, com os preços a cair mais de 6,50% em relação aos máximos pós-eleitorais. Atualmente, o índice está a testar o limite superior da recente consolidação em torno dos 2300 pontos. Enquanto se mantiver acima desta zona, a tendência geral ainda será de alta. No entanto, a quebra do apoio ao nível de 2300 pontos pode sinalizar uma maior pressão de venda com um alvo potencial em torno de 2200 pontos, apagando todos os ganhos pós-eleitorais.





Fonte: xStation 5

Notícias da Empresa

Walmart (WMT.US) ganha 3,10% depois que a empresa superou as expectativas para as vendas comparáveis dos EUA no terceiro trimestre e elevou sua orientação para o ano inteiro para as vendas líquidas e lucro ajustado. As vendas comparáveis nos EUA aumentaram 5,3%, superando a estimativa de consenso de 3,8%. O CEO Doug McMillon destacou o crescimento no volume de vendas na loja, na recolha na loja e na entrega, com a entrega a ultrapassar outras categorias. O Walmart agora antecipa o crescimento das vendas líquidas do ano fiscal de 2025 entre 4,8% e 5,1%, acima de sua faixa anterior de 3,75% a 4,75%.

A Lowe (LOW.US) cai 3,20%, apesar de superar as expectativas de receitas e lucros trimestrais. O aumento dos gastos dos consumidores em reparações domésticas após os danos provocados pelo furacão deu um impulso, mas não compensou totalmente a redução da procura de artigos de bricolage de preço elevado, que continuam a ser fundamentais para as vendas da Lowe. A empresa aumentou ligeiramente a sua orientação de vendas para o ano inteiro.

A Symbotic (SYM.US) ganha 26% na sequência dos resultados impressionantes do quarto trimestre, com um aumento de 47% das receitas em relação ao ano anterior. Para o primeiro trimestre fiscal, a Symbotic projetou uma receita entre 495 milhões e 515 milhões de dólares, ultrapassando o consenso de 495,73 milhões de dólares, juntamente com um EBITDA ajustado antecipado de 27 milhões a 31 milhões de dólares. A CFO Carol Hibbard destacou as expectativas de um forte crescimento da linha superior e margens brutas estáveis no próximo trimestre, com investimentos direcionados para aproveitar novas oportunidades.

A Super Micro Computer (SMCI.US) sobe 32% depois de ter nomeado a BDO como seu novo auditor independente e de ter apresentado um plano de conformidade à Nasdaq para cumprir os requisitos de admissão à cotação. O fabricante de servidores, que enfrentou um atraso na apresentação do seu relatório de fim de ano na sequência da demissão da Ernst & Young em outubro, garantiu à Nasdaq que tenciona apresentar o seu relatório anual para o ano fiscal que termina a 30 de junho e o seu relatório trimestral para o período que termina a 30 de setembro.

