O dólar está a cair 0,20%

US100 está a subir 0,50%

As yields estão a regressar às descidas

Os índices estão a abrir com ganhos incertos no final da semana. O índice US100, de alta tecnologia, é o que está a ganhar mais. O índice US2000 de pequena capitalização ainda está a tentar ultrapassar o nível-chave de 2300 pontos. A Bitcoin também está a ganhar na primeira parte do dia.

Os investidores provavelmente terão que esperar até à próxima semana por outro forte catalisador em Wall Street, já que mais relatórios trimestrais interessantes serão divulgados. Até agora, a época de resultados não decepcionou os investidores, com resultados relativamente fortes do sector bancário chamando particular atenção. Na próxima semana, veremos alguns resultados do sector tecnológico, que afectarão o sentimento dos índices US500 e US100.

US500

O índice ainda está a consolidar-se em torno do nível dos 5900 pontos, aguardando o próximo catalisador forte para subir ou descer. Esta semana foi impulsionada por um fortalecimento do dólar devido a dados macroeconómicos sólidos. No entanto, um dólar forte pode gradualmente enfraquecer a dinâmica ascendente do índice. Neste contexto, muito dependerá dos resultados trimestrais da próxima semana. Do ponto de vista da análise técnica, o suporte chave é de cerca de 5730 pontos, com resistência acima de 5900 pontos.

Notícias da Empresa

O Departamento de Comércio dos EUA está a investigar se a Taiwan Semiconductor (TSM.US -2,00%) violou as regras de exportaçãohips de IA ou smartphones para a Huawei, potencialmente usando intermediários para contornar as restrições dos EUA. A TSMC negou qualquer irregularidade, afirmando que cumpre todos os regulamentos e possui um sistema robusto de controle de exportação. A investigação examina se a TSMC realizou a devida diligência em seus clientes e se esteve envolvida na produção de chips de IA ou chips de ao fabricar csmartphone da Huawei. Se forem detectadas violações, a TSMC poderá ser objeto de coimas ou de outras sanções, como aconteceu anteriormente com outras empresas como a Seagate Technology.

Philip Morris International (PM.US + 0.5%), British American Tobacco (BTI.US -2.50%) e Japan Tobacco (JAPAF) concordaram em pagar C $ 32.5 mil milhões ($ 23.6 mil milhões) para resolver todas as reclamações e litígios relacionados com produtos de tabaco no Canadá. O acordo vem na sequência de uma decisão do tribunal do Quebeque de 2015 que acusou as unidades canadianas das empresas de saberem que os seus produtos causavam cancro.

American Express (AXP.US)

A American Express caiu quase 5,50% depois que a empresa reduziu ligeiramente sua orientação de crescimento de receita para o ano inteiro para cerca de 9% para 2024, abaixo de sua previsão anterior de 9% -11%. No terceiro trimestre, a American Express registou receitas de 16,64 mil milhões de dólares, em linha com as estimativas, enquanto as suas receitas de descontos aumentaram 4% em relação ao ano anterior, para 8,78 mil milhões de dólares.

Procter & Gamble (PG)

As ações da Procter & Gamble caíram 1.50% após relatar uma redução de 1% ano a ano nas vendas líquidas para o primeiro trimestre de 2025. Dois de seus principais segmentos - beleza e bebê, feminino e cuidados com a família - tiveram dificuldades devido a quedas de volume, principalmente na China. Apesar disso, o CEO Jon Moeller expressou confiança de que a empresa cumpriria suas metas financeiras para o ano fiscal.

Schlumberger (SLB.US)

As ações da SLB caíram 1,80% depois que a empresa perdeu as estimativas de receita trimestral e alertou sobre gastos cautelosos de produtores internacionais. As receitas do terceiro trimestre da SLB totalizaram 9,16 mil milhões de dólares, com as receitas internacionais a crescerem 12% em relação ao ano anterior, para 7,43 mil milhões de dólares, enquanto as receitas norte-americanas aumentaram apenas 3%, para 1,69 mil milhões de dólares. O CEO Olivier Le Peuch destacou o abrandamento do crescimento da atividade de ciclo curto.

