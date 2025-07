Resumo do dia: Dados fracos do emprego, Petróleo sobe 2.5%

A situação em Wall Street está a melhorar, apesar de um início negativo. O US500 está a atingir novos máximos históricos, com um ganho de 0,3%. O US100 está a ganhar 0,6%, mas ainda não atingiu os seus níveis mais elevados da história.

O relatório ADP mostrou um declínio no emprego de 33.000, em comparação com as expectativas de um aumento de 100.000.

Após dados claramente fracos dos EUA, as expectativas de cortes nas taxas de juros estão a crescer. Durante os seus comentários em Sintra, no Fórum Económico do BCE, Powell sinalizou que uma mudança nas taxas poderia ocorrer em qualquer reunião. O mercado está atualmente a prever mais de dois cortes nas taxas de juros este ano.

Os dados sobre os stocks de petróleo dos EUA revelaram um aumento surpreendente de 3,84 milhões de barris por dia, em comparação com as expectativas de uma queda de 2,2 milhões de barris e uma queda anterior de quase 6 milhões de barris. A razão para o aumento dos stocks pode ser uma queda nas exportações para o seu nível mais baixo desde meados de 2023.

O petróleo reagiu com um aumento limitado, mas estamos agora a assistir a uma recuperação de quase 2,5%.

A razão para o aumento pode ser o otimismo em relação a um potencial acordo comercial entre os EUA e o Vietname.

Nos termos do acordo, de acordo com Donald Trump, o Vietname pagará aos EUA uma tarifa de 20% sobre todos os produtos enviados para os EUA e uma tarifa de 40% sobre todos os transbordos, principalmente da China. Em troca, o Vietname deve fornecer aos EUA acesso total aos seus mercados comerciais (permitindo o comércio com tarifa zero de produtos dos EUA no Vietname).

Entretanto, Hanói deverá confirmar a compra, há muito discutida, de 50 aeronaves Boeing no valor de 8 mil milhões de dólares e os acordos existentes para a compra de produtos agrícolas norte-americanos no valor de 2,9 mil milhões de dólares, de acordo com o comunicado.

A Microsoft anunciou mais despedimentos planeados de 4% de toda a sua força de trabalho, o que está relacionado com a otimização de custos face às grandes despesas associadas à expansão da infraestrutura de IA. A Microsoft também anunciou a sua intenção de reduzir a sua dependência dos chips da Nvidia.

De acordo com o WSJ, a Ripple está a solicitar uma licença bancária nos EUA, seguindo os passos de outras empresas de criptomoedas em direção aos serviços financeiros tradicionais.

O sentimento no mercado de criptomoedas em geral está muito bom hoje. O Bitcoin subiu 3%, enquanto o Ethereum subiu 6,6%.

