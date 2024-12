ABERTURA MERCADO NORTE-AMERICANO: Macro mais fraco pressiona sentimentos em Wall Street📉US30 perde 0,8%, VIX volta a subir

A sess√£o de negocia√ß√£o de segunda-feira nos EUA, no dia anterior √† v√©spera de Natal, traz um novo impulso descendente nas a√ß√Ķes dos EUA ap√≥s o maior dia de ‚ÄúTriple Witching‚ÄĚ registado nos EUA em 20 de dezembro de 2024. O US500 teve dificuldades em subir acima da zona de resist√™ncia dos 6000 pontos, e o DJIA (US30) est√° a perder mais de 0,8% hoje, deixando os investidores mais stressados antes da v√©spera de Natal de amanh√£.

Wall Street abriu a sessão de hoje com um sentimento bastante positivo, especialmente em torno do sector tecnológico, com o US100 a ganhar quase 0,5%. No entanto, após o sentimento do consumidor americano, Wall Street perde, com US100 a cair 0,2% e US30 a deslizar até 0,8%

As a√ß√Ķes das empresas de semicondutores dominam a atividade em alta em Wall Street hoje; as a√ß√Ķes da Broadcom (AVGO.US) e da AMD (AMD.US) sobem mais de 4%. As a√ß√Ķes da Arm Holdings (ARM.US) perdem quase 5% com a derrota da empresa em tribunal contra a Broadcom (AVGO.US)

As a√ß√Ķes da Rigetti Computing, uma empresa relacionada com a computa√ß√£o qu√Ęntica, e da Intuitive Machines, uma empresa de equipamento espacial, sobem quase 15%.

As leituras macro dos EUA (Confiança do Consumidor) e as vendas de casas novas ficaram inesperadamente bem abaixo das expectativas.

Confiança do consumidor do CB dos EUA: 104,7 vs 113,2 exp. e 111,7 anteriormente

Vendas de casas novas nos EUA: 0,664 milh√Ķes (previs√£o 0,669 milh√Ķes, anterior 0,610 milh√Ķes)

Preço médio de venda de casas nos EUA em novembro $ 402,600, queda de 6.3% desde novembro de 2023 ($ 429,600)

Vendas de casas novas nos EUA (MoM): 5.9% vs 9.7% exp. e -17.3% anteriormente

 

A recente din√Ęmica ascendente continua com as a√ß√Ķes da Eli Lilly, sediada nos EUA, cujos medicamentos para a obesidade est√£o a ser negociados a um n√≠vel superior ao da rival dinamarquesa Novo Nordisk; as a√ß√Ķes da empresa est√£o hoje a ser negociadas a 4%, ap√≥s uma venda de 20% na sexta-feira passada. Fora do sector da tecnologia, as quedas dominam o dia de hoje. A Palantir perde hoje quase 4%. Podemos ver que a avalia√ß√£o de quase todas as empresas dos EUA est√° a cair hoje. Fonte: xStation5

US100 e US30 (M15)

Apesar da subida das empresas de chips, as outras a√ß√Ķes do √≠ndice Nasdaq 100 est√£o a limitar a descida do √≠ndice de refer√™ncia global hoje. Podemos considerar que a continua√ß√£o da din√Ęmica ascendente ainda n√£o est√° garantida, e o volume de vendas tamb√©m permanece elevado ap√≥s o roll-off.

 

Notícias de empresas

A Applied Therapeutics (APLT.US) perde 4%, depois de os analistas da William Blair terem retirado uma classifica√ß√£o positiva √†s a√ß√Ķes, devido ao aumento da incerteza sobre a efic√°cia do medicamento Govorestat e ao dinheiro limitado.

A Qualcomm (QCOM.US) est√° ganhando depois que a empresa ganhou um processo contra uma alega√ß√£o da Arm Holdings Plc de que infringiu uma licen√ßa de tecnologia de chip que o maior fabricante de processadores de telefones celulares do mundo adquiriu quando comprou a startup em 2021. As a√ß√Ķes da Arm (ARM.US) perdem hoje quase 5%

A Rigetti Computing e outras a√ß√Ķes relacionadas com a computa√ß√£o qu√Ęntica, incluindo a IONQ (IONQ.US), est√£o a subir gra√ßas ao otimismo sobre a utilidade a longo prazo dos chips Willow da Alphabet

A Xerox (XRX.US) ganha quase 10% depois de ter concordado em comprar o fabricante de impressoras laser Lexmark International Inc. a um cons√≥rcio de investidores asi√°ticos; o neg√≥cio est√° avaliado em cerca de 1,5 mil milh√Ķes de d√≥lares. A Lexmark foi vendida a investidores chineses pela IBM, em 2016, por 3,6 mil milh√Ķes de d√≥lares. A capitaliza√ß√£o atual da Xerox √© de cerca de mil milh√Ķes de d√≥lares. A empresa continua a enfrentar a concorr√™ncia da Canon e da HP. A Xerox continua a registar preju√≠zos com a sua atividade baseada em impressoras. A empresa continua ativa em 170 mercados e serve mais de 200.000 clientes. O neg√≥cio ser√° parcialmente financiado com o dinheiro da empresa. A empresa reduziu os seus dividendos anuais em 50% para 0,5 d√≥lares por a√ß√£o para financiar a aquisi√ß√£o e reduzir a d√≠vida. Alguns investidores esperam que a Lexmkar possa trazer √† empresa um maior crescimento nos mercados asi√°ticos.

