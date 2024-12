ABERTURA MERCADO NORTE-AMERICANO: os índices recuperam ligeiramente na abertura do mercado; as yields continuam a subir📌

Após as fortes quedas de ontem, a abertura de Wall Street de hoje traz uma ligeira recuperação. Os principais índices à vista estão a ganhar 0,60-0,70%, e os futuros sobre estes índices estão a recuperar mais de 2,00% devido à renovação de contratos. O dólar está a enfraquecer ligeiramente, mas permanece significativamente acima dos níveis de ontem, antes da conferência do FOMC. Entretanto, os rendimentos das obrigações dos E.U.A. continuam a subir. A forte tendência de subida é particularmente evidente nos rendimentos a 10 anos, que se aproximam dos 4,56%. US500 O índice US500 perdeu quase 3,00% após a decisão de ontem da Reserva Federal, marcando a sua maior perda num dia desde agosto deste ano, após a divulgação dos dados do NFP. O gráfico mostra um padrão técnico precário de triângulo ascendente, que normalmente sinaliza uma inversão de tendência. A forte quebra de ontem abaixo da linha de apoio inferior pode potencialmente indicar que tal cenário está se materializando. Se este for o caso, uma contínua pressão de venda deve ser esperada. Por outro lado, os touros estão a fazer um esforço para defender o nível de apoio acima dos 5930 pontos. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation 5 Destaques da empresa Sangamo Therapeutics (SGMO.US): As ações ganharam 4,30% após o licenciamento da sua tecnologia de capsídeo STAC-BBB à Astellas Pharma por $20M iniciais, até $1,3B em marcos, e royalties, visando doenças neurológicas.  A Accenture (ACN.US) ganha 0,70%, uma vez que os resultados do primeiro trimestre superaram as expectativas, as perspectivas de crescimento das receitas para o exercício de 2025 foram aumentadas para 4%-7% e os planos para devolver 8,3 mil milhões de dólares aos acionistas aumentaram a confiança. A Micron Technology (MU.US) desce 15% devido à fraca orientação do segundo trimestre, com ganhos ($1,33-$1,53/ação) e receitas ($7,7B-$8,1B) abaixo do consenso, apesar do otimismo em relação ao crescimento impulsionado pela IA.  A Vertex Pharmaceuticals (VRTX.US) caiu 11,85% depois de os resultados dos ensaios do seu medicamento para as dores, a suzetrigina, terem revelado uma eficácia semelhante à do placebo (-1,98 vs. -2,02), o que suscitou preocupações, apesar dos planos para ensaios principais.  Â

