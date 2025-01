ABERTURA MERCADO NORTE-AMERICANO: Wall Street tenta recuperar depois da liquidação de ontem🗽US100 e US500 registam ligeiros ganhos, General Motors cai 8%

Os índices dos EUA abrem a sessão de terça-feira em baixa; US100 cai 0,5%, US500 recua 0,2%

O dólar americano ganha mais de 0,5% e os rendimentos do Tesouro a 10 anos sobem para 4,57%, apesar das encomendas de bens duradouros mais fracas em dezembro e do índice de confiança dos consumidores da CB

As ações dos sectores dos semicondutores, software e automóvel caem, com a Big Tech a continuar a sua queda, com a Nvidia a perder mais 0,6%.

Os mercados estão a aguardar o índice regional do Fed de Richmond e os dados do sentimento do consumidor do Conference Board.

Os índices dos EUA iniciaram a sessão de hoje com uma nota mais fraca, continuando a tendência de queda iniciada ontem. O mercado ainda está a avaliar o impacto do AI DeepSeek da China nos investimentos em inteligência artificial e nas empresas responsáveis pelas infraestruturas do setor tecnológico.

Macro dos EUA

Pedidos de bens duráveis dos EUA de dezembro de 2024: -2,2% MoM (Previsão 0,6%, Anterior -1,2%; revisto para -2%)

Núcleo de bens duráveis dos EUA: 0,3% MoM (Previsão 0,3%, Anterior -0,2%)

Como podemos ler no relatório de dezembro, excluindo os transportes, as novas encomendas aumentaram 0,3%. Excluindo o setor da defesa, as novas encomendas diminuíram 2,4%. O equipamento de transporte, que também registou uma queda nos últimos cinco meses, impulsionou a queda, com um decréscimo de 6,9 mil milhões de dólares (7,4%), para 86,1 mil milhões de dólares.

Índice de Preços da Habitação nos E.U.A.: 4,2% (anterior 4,5%)

Índice de Preços da Habitação nos EUA Mensal: 0,3% (Previsão 0,3%, Anterior 0,4%)

CaseShiller 20 YoY dos EUA: 4,33% (previsão 4,24%, anterior 4,2%, revisto 4,23%)

Confiança do consumidor do CB dos EUA (janeiro): 104,1 (Previsão 105,85, Anterior 104,7)

Índice Fed de Richmond (janeiro): -4 (Previsão -10, Anterior -10)

As maiores perdas de hoje incluem a Hewlett-Packard (HPE.US) e a General Motors (GM.US). As quedas são também visíveis no segmento dos semicondutores, liderado pela ASML, Applied Materials e Lam Research. No setor da defesa, a Boeing e a RTX Corp estão a ganhar, enquanto a Lockheed Martin está a registar perdas significativas. Fonte: xStation5

Fonte: xStation5

Notícias da Empresa

- General Motors Co:

O fabricante de automóveis divulgou os resultados do quarto trimestre de 2024 e a previsão de ganhos para 2025, superando as expectativas dos analistas de Wall Street. A empresa continua a beneficiar de uma procura forte pelos seus camiões e SUV a gasolina de alta cilindrada, que foram vendidos por uma média de 50.000 dólares em 2024. Para 2025, a GM antecipa uma descida de 1-1,5% nos preços na América do Norte e um ligeiro declínio no volume de veículos a gasolina, o que deixará a empresa numa posição relativamente forte. O lucro líquido previsto para 2025 varia entre 11,2 mil milhões e 12,5 mil milhões de dólares, superando as expectativas dos analistas de 10,8 mil milhões de dólares. A receita do quarto trimestre foi de 47,7 mil milhões de dólares, superando a previsão de 43,9 mil milhões de dólares. O EPS ajustado para o trimestre foi de 1,92 dólares, superando a estimativa de 1,89 dólares.

- Kimberly-Clark Corp:

O fabricante de Kleenex prevê um crescimento anual dos lucros acima das expectativas de Wall Street, apoiado por vendas trimestrais mais fortes do que o esperado, impulsionadas pela recuperação da procura. As vendas líquidas do quarto trimestre ascenderam a 4,93 mil milhões de dólares, superando a estimativa média dos analistas de 4,86 mil milhões de dólares. Espera-se que o EPS anual ajustado cresça numa percentagem de um dígito médio a elevado, excedendo o aumento previsto de 3,2% para 7,58 dólares por ação. O EPS ajustado do quarto trimestre foi de 1,50 dólares, ligeiramente abaixo da estimativa de 1,51 dólares.

- Brown & Brown Inc:

A corretora de seguros superou as expectativas de lucro no quarto trimestre, impulsionada pelo forte crescimento dos rendimentos do investimento e pelo aumento das comissões e taxas. As comissões e taxas aumentaram 15,4%, tendo atingido os 1,16 mil milhões de dólares no quarto trimestre. A receita de investimentos aumentou para 22 milhões de dólares, acima dos 18 milhões de dólares do ano anterior. O lucro líquido ajustado por ação foi de 0,86 dólares, superando as estimativas de 0,77 dólares.

- Nucor Corp:

A siderúrgica registou uma quebra na receita e no lucro do quarto trimestre devido aos preços de venda mais baixos nas suas unidades e segmentos de produtos. O CEO da Nucor, Leon Topalian, observou que a procura de aço enfraqueceu ao longo de 2024, mas destacou a melhoria das condições de mercado. O preço médio de venda por tonelada diminuiu 10% em 2024, em comparação com o ano anterior.

- Royal Caribbean Cruises Ltd:

O operador de cruzeiros prevê lucros anuais acima das expectativas dos analistas, impulsionados por reservas mais elevadas para destinos privados e itinerários premium nas regiões do Mediterrâneo e do Alasca. A empresa prevê um EPS ajustado para 2025 entre 14,35 e 14,65 dólares, em comparação com a estimativa média dos analistas de 14,41 dólares. A receita do quarto trimestre subiu para 3,76 mil milhões de dólares, mais 330 milhões de dólares do que há um ano, ficando ligeiramente aquém da previsão de 3,77 mil milhões de dólares. O EPS ajustado do quarto trimestre foi de 1,63 dólares, superando a previsão de 1,50 dólares.

- W R Berkley Corp:

A seguradora comercial registou um aumento de 45% no lucro do quarto trimestre, impulsionado pelo forte desempenho da sua carteira de investimentos e do negócio de subscrição. A receita líquida de investimentos aumentou 1,3%, tendo atingido os 317,4 milhões de dólares, em comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro líquido do quarto trimestre foi de 576,1 milhões de dólares, ou 1,44 dólares por ação, em comparação com 397,3 milhões de dólares, ou 0,98 dólares por ação, no período homólogo do ano anterior. A empresa afirmou num comunicado que posicionaram bem a sua carteira de investimentos para fazer face às mudanças no ambiente, o que resultou num crescimento robusto do rendimento líquido dos investimentos da sua carteira de títulos de duração fixa e em fortes contribuições para o retorno total dos ganhos líquidos não realizados da carteira de ações.