Ação da semana - Coinbase (05.09.2024)

As ações da Coinbase estão atualmente sendo negociadas a US $ 163, uma queda de mais de 13% esta semana, refletindo a volatilidade contínua no mercado de criptomoedas e as incertezas regulatórias. Isso ocorre depois que a empresa relatou os resultados do segundo trimestre de 2024 e esteve ativamente envolvida em gastos políticos antes das eleições de 2024 nos Estados Unidos. Principais dados financeiros: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Receita: $ 1449,6 milhões no segundo trimestre de 2024, um aumento de 110,6% ano a ano e uma queda de 11,5% trimestre a trimestre

Lucro líquido: $ 36,2 milhões no segundo trimestre de 2024, em comparação com uma perda de $ 1093,7 milhões um ano atrás

EBITDA ajustado: $ 70,3 milhões no segundo trimestre, em comparação com uma perda de $ 34,7 milhões há um ano Repartição dos ganhos trimestrais: Receita de transações: US$ 780,9 milhões no segundo trimestre, um aumento de 138% em relação ao ano anterior, mas uma queda de 27% em relação ao trimestre anterior

Receita de assinatura e serviços: US $ 599 milhões no segundo trimestre, um aumento de 79% em relação ao ano anterior e 17% em relação ao trimestre anterior

Volume de negociação de Bitcoin e Ethereum: 54% do total no segundo trimestre, acima dos 50% no primeiro trimestre

Despesas operacionais: US $ 1,25 mil milhões no segundo trimestre, queda de 4% em relação ao trimestre anterior Principais métricas de negócios: Margem operacional: -5,2% no segundo trimestre de 2024

Margem líquida: 3,1% no segundo trimestre de 2024

CAGR de receita (1 ano): -2.7%

CAGR do lucro líquido (2 anos): -83.8%

Volume total de transacções: 226 mil milhões de dólares no segundo trimestre, menos 28% do que no primeiro trimestre A Coinbase, uma plataforma líder de troca de criptomoedas, está a navegar num cenário complexo de volatilidade do mercado, desafios regulamentares e envolvimento político. Os resultados do segundo trimestre de 2024 da empresa demonstram a sua resiliência face a estes desafios, com um crescimento significativo ano após ano, tanto em termos de receitas como de rentabilidade. O modelo de negócio da empresa está a evoluir, com uma ênfase crescente nas receitas de subscrição e serviços, que representam agora 41% das receitas totais. Esta estratégia de diversificação visa reduzir a dependência de receitas de transacções voláteis e criar um fluxo de receitas mais estável. O crescimento da receita de stablecoin USDC e das recompensas de blockchain tem sido particularmente forte, indicando uma crescente adoção institucional de criptomoedas. A posição financeira da Coinbase permanece sólida, com 7,2 mil milhões de dólares em dinheiro e 589 milhões de dólares em USDC no seu balanço, contra 4,2 mil milhões de dólares em dívida. Esta posição líquida de caixa proporciona um amortecedor contra a volatilidade do mercado e potenciais ventos contrários regulamentares. O envolvimento ativo da empresa em gastos políticos, contribuindo com 50 milhões de dólares para as eleições de 2024 nos EUA, sublinha o seu compromisso em moldar o cenário regulamentar para as criptomoedas. Esta abordagem proactiva visa criar um ambiente mais favorável para as empresas de criptografia, mas também expõe a empresa a potenciais riscos políticos e regulamentares. O crescente interesse institucional nas criptomoedas, como evidenciado pelo lançamento de ETFs Bitcoin e pela crescente alocação por instituições financeiras tradicionais, apresenta um potencial de crescimento significativo. No entanto, a empresa deve navegar pelo escrutínio regulatório contínuo, pela potencial compressão de taxas da concorrência e pela volatilidade inerente aos mercados de criptografia. A declaração da CFO Alesia Haas sobre a manutenção de gastos elevados com políticas durante as eleições nos EUA e além destaca as ambições globais da empresa e a importância que ela atribui à clareza regulatória. A obtenção de seis trimestres consecutivos de EBITDA ajustado positivo demonstra o compromisso da Coinbase com a rentabilidade em várias condições de mercado, um fator-chave na construção da confiança dos investidores a longo prazo. Embora as actuais métricas de avaliação e as recomendações dos analistas sugiram uma potencial subida, os investidores devem considerar cuidadosamente os riscos regulamentares e a volatilidade do mercado inerentes ao sector das criptomoedas. O desempenho futuro da Coinbase dependerá provavelmente da sua capacidade para enfrentar estes desafios, ao mesmo tempo que capitaliza a crescente adoção generalizada de activos digitais. Avaliação: Decidimos basear os nossos pressupostos no crescimento CAGR. Assumimos um crescimento das receitas de 30% e uma margem operacional de 40% para os 5 anos de previsões. A decisão de efetuar previsões pormenorizadas para 5 anos, em vez de 10 anos, foi tomada devido à enorme incerteza quanto à durabilidade das taxas de crescimento robustas da empresa. Os outros pressupostos basearam-se em médias de 5 anos. Como o valor terminal tende a representar uma parte significativa da avaliação do DCF, especialmente com períodos mais curtos de previsões detalhadas, decidimos adotar aqui uma abordagem muito conservadora. Para os cálculos do valor terminal, utilizámos um crescimento das receitas de 5%, bem como um WACC terminal de 12%, inferior ao WACC de 13% utilizado para 5 anos de previsões, a fim de captar o efeito da maturidade do negócio da IA. Este conjunto de pressupostos fornece-nos um valor intrínseco de $163,23 por ação, que está próximo do valor de mercado atual da empresa. Um aspeto a salientar é que o valor intrínseco obtido através do método DCF é altamente sensível aos pressupostos adoptados. São apresentadas abaixo duas matrizes de sensibilidade - uma para diferentes conjuntos de pressupostos relativos à margem operacional e ao crescimento das receitas e outra para diferentes conjuntos de pressupostos relativos ao WACC terminal e ao crescimento das receitas terminais. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research Em seguida, vamos analisar a Coinbase em relação aos seus pares. Criámos um grupo de pares constituído por 4 empresas, cujo modelo de negócio pode ser semelhante ao da Coinbase: Block, Paypal, Affirm e Corpay. Como se pode ver, a Coinbase está acima da média dos seus pares em quase todos os aspectos. Calculámos a média, a mediana e os múltiplos ponderados para o grupo de pares. Posteriormente, foram calculadas três avaliações diferentes da Coinbase para cada um desses múltiplos. Como se pode ver na tabela abaixo, a grande maioria sugere que as acções da Coinbase estão sobrevalorizadas aos preços actuais.

Recomendações: A Coinbase tem 31 recomendações, com 15 “comprar” e preço mais alto de $ 400, 12 “manter” e 4 classificações de “vender” com o mais baixo em $ 130. A previsão do preço médio das ações para 12 meses é de US $ 246,65, o que implica um potencial de alta de 51,1% em relação ao preço atual.

Análise técnica: O preço está atualmente a aproximar-se do mínimo de agosto de $160,93, com o próximo apoio na retração Fibonacci de 78,6% da tendência de crescimento em $150,62. A resistência para os touros estará em $179 e $187. O RSI está se aproximando da baixa de 30,9, que forneceu um sinal para uma recuperação no ano passado. O MACD também está dando um sinal de sobre-venda, com o ADX também mostrando excesso de oferta.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.