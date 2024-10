Ação da semana - Intel (19.09.2024)

As ações da Intel subiram 2% hoje durante o pré-mercado, para os 21,21 dólares, após o recente anúncio de grandes planos de reestruturação. As ações têm enfrentado desafios, perdendo quase 60% do seu valor em 2024, antes desta notícia. As dificuldades da empresa resultam de uma concorrência feroz no sector da empresa. Isto acontece depois de a Intel ter comunicado perdas substanciais, ter anunciado grandes despedimentos.



Principais dados financeiros (2º trimestre de 2024)

Receita: $ 12.8 mil milhões (estável em comparação com o segundo trimestre de 2023)

Prejuízo líquido: US$ 1,61 mil milhões (queda de 209% em relação ao lucro de US$ 1,48 mil milhões no segundo trimestre de 2023)

Perda por ação: $ 0,38 (abaixo do lucro de $ 0,35 no segundo trimestre de 2023)

A receita perdeu as estimativas dos analistas em 1,1%

O lucro por ação (EPS) também falhou significativamente as estimativas dos analistas

Perspectivas futuras

Prevê-se que as receitas cresçam 5,4% por ano, em média, durante os próximos 3 anos

Esta previsão de crescimento é inferior à previsão de crescimento de 18% para a indústria de semicondutores dos EUA

Movimentos estratégicos e reestruturação:

Separação da atividade de fabrico de chips como uma subsidiária independente (Intel Foundry)

Recebeu até 3 mil milhões de dólares de financiamento da Lei CHIPS e Ciência dos EUA

Pausa dos projectos de fabrico na Polónia e na Alemanha durante cerca de dois anos

Venda de parte da participação na Altera

Redução de cerca de dois terços da área imobiliária global

Despedimentos que afectam 15.000 trabalhadores (anunciados em agosto de 2024, mais de metade do tempo)

Principais desenvolvimentos empresariais:

Parceria com a Amazon Web Services (AWS) para a conceção e fabrico de chips de IA personalizados

Planos para produzir um “chip de tecido de inteligência artificial” para a AWS utilizando o processo 18A da Intel

Continuação dos projectos de fabrico nos EUA no Arizona, Oregon, Novo México e Ohio

Potenciais problemas com o processo de fabrico de chips 18A (falhas registadas nos primeiros testes com a Broadcom)

A Intel, outrora a força dominante no fabrico de chips, continua a enfrentar desafios significativos. Os resultados do segundo trimestre de 2024 da empresa revelaram um prejuízo líquido substancial de 1,61 mil milhões de dólares, um forte contraste com os lucros de 1,48 mil milhões de dólares registados no mesmo trimestre do ano anterior. Isto representa uma redução de 209%, realçando as dificuldades que a Intel enfrenta para competir com rivais como a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) e a Samsung.

O negócio da fundição, um dos principais focos do plano de recuperação do CEO Pat Gelsinger, tem sido particularmente problemático, acumulando 7 mil milhões de dólares em perdas operacionais em 2023. Isto levou à decisão de cindir a atividade de fundição como uma subsidiária independente, permitindo uma maior flexibilidade e o potencial para obter capital externo.

Esta cisão é talvez a mudança mais significativa na estrutura da Intel. A decisão de transformar a atividade de fundição numa filial independente com o seu próprio conselho de administração marca uma mudança importante na abordagem da Intel ao fabrico de pastilhas. Esta mudança foi concebida para dar ao negócio de fundição uma maior autonomia e flexibilidade, permitindo-lhe potencialmente competir de forma mais eficaz com fundições dedicadas como a TSMC e a Samsung. Ao separar a fundição da atividade de conceção de chips da Intel, a empresa pretende atrair mais clientes terceiros que poderiam hesitar em trabalhar com um concorrente. A estrutura independente também abre a possibilidade de angariar capital externo, o que pode ser crucial para financiar o dispendioso processo de desenvolvimento e implementação de novas tecnologias de fabrico. A Intel terá também a possibilidade de reduzir os custos, uma vez que investiu na atividade de fundição.

A decisão de suspender os projectos de fabrico na Polónia e na Alemanha durante cerca de dois anos reflecte a necessidade de a Intel equilibrar a sua presença no mercado mundial com as actuais exigências do mercado e restrições financeiras. Esta pausa permite à Intel concentrar os seus recursos na expansão do seu fabrico nos EUA e no desenvolvimento de processos avançados como o nó 18A. No entanto, esta mudança poderá ter implicações para a competitividade a longo prazo da Intel na Europa e para a sua capacidade de servir os clientes europeus. A empresa terá de gerir cuidadosamente as relações com as partes interessadas europeias e garantir que pode retomar rapidamente estes projectos quando as condições de mercado melhorarem.

A decisão de vender parte da sua participação na Altera (um fabricante de dispositivos lógicos programáveis, adquirido em 2015 por 16,7 mil milhões de dólares) sugere que a Intel está a reavaliar a sua carteira e a procurar racionalizar as suas operações. Esta medida poderá ajudar a angariar capital adicional para financiar as operações principais e as iniciativas estratégicas.

A redução substancial da força de trabalho, que representa cerca de 15% do total de funcionários da Intel, é uma indicação clara da determinação da empresa em reduzir custos e melhorar a eficiência operacional.

Num desenvolvimento positivo, a Intel garantiu um acordo com a Amazon Web Services para produzir chips de IA personalizados, proporcionando um impulso muito necessário no mercado de chips de IA em rápido crescimento. A empresa utilizará o seu avançado processo de fabrico 18A para esta parceria, embora relatórios recentes sugiram potenciais problemas com este processo nos primeiros testes.

O governo dos EUA demonstrou apoio aos esforços da Intel, concedendo à empresa até 3 mil milhões de dólares em financiamento através da Lei CHIPS e Ciência. Este financiamento destina-se ao programa “Secure Enclave”, um projeto entre a Intel e o Departamento de Defesa. Este financiamento faz parte de uma iniciativa mais alargada do governo dos EUA para impulsionar o fabrico nacional de semicondutores. Não só fornece à Intel capital adicional para os seus esforços de fabrico, como também reforça a sua posição como parceiro estratégico do governo dos EUA na produção de semicondutores. O financiamento sublinha a importância geopolítica do fabrico de pastilhas e poderá dar à Intel uma vantagem na obtenção de futuros contratos com o governo.

A Intel enfrenta vários desafios e oportunidades no futuro:

Reconstruir as suas capacidades de fabrico para competir com a TSMC e a Samsung Recuperar a quota de mercado no seu negócio principal de PC e centros de dados Alcançar a Nvidia no mercado de chips de IA Gerir o processo de reestruturação, incluindo despedimentos significativos e reduções de imóveis Enfrentar as tensões geopolíticas e o seu impacto na indústria global de semicondutores

O sucesso dos esforços de reestruturação da Intel, em especial a separação do seu negócio de fundição e o desenvolvimento de processos de fabrico avançados como o 18A, será crucial para determinar o futuro da empresa na indústria altamente competitiva dos semicondutores. Os investidores acompanharão de perto o progresso destas iniciativas, bem como a capacidade da Intel para concretizar as suas parcerias com actores importantes como a AWS.

Avaliação:

Decidimos basear os nossos pressupostos no crescimento dos pares, tendo em conta os custos de compensação do negócio de fundição. Assumimos um crescimento das receitas de 6% e uma margem operacional de 20% para os 5 anos de previsões. A decisão de efetuar 5 anos de previsões detalhadas baseia-se em dados relevantes e médias históricas.

Como o valor terminal tende a representar uma parte significativa da avaliação do DCF, especialmente com períodos mais curtos de previsões pormenorizadas, decidimos adotar uma abordagem muito conservadora neste caso. Para os cálculos do valor terminal, utilizámos um crescimento das receitas de 3% (uma vez que o negócio está a ser desenvolvido), bem como um WACC terminal de 8,5%, em comparação com o WACC de 9% utilizado para 5 anos de previsões. A diminuição do WACC terminal decorre do facto de a Intel ser em breve uma empresa desenvolvida, que não poderá crescer tão rapidamente e poderá tornar-se financeiramente mais estável devido aos custos mais baixos da atividade de fundição.

Este conjunto de pressupostos fornece-nos um valor intrínseco de 29,03 dólares por ação, o que oferece cerca de 39,7% de possíveis vantagens em relação ao valor de mercado atual. O que é digno de nota é o facto de a avaliação ter em conta a diminuição dos custos da atividade de fundição.

É de salientar que o valor intrínseco obtido através do método DCF é muito sensível aos pressupostos assumidos. Apresentam-se de seguida duas matrizes de sensibilidade - uma para diferentes conjuntos de pressupostos relativos à margem operacional e ao crescimento das receitas e a outra para diferentes conjuntos de pressupostos relativos ao WACC terminal e ao crescimento das receitas terminais.

Source: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Comparando a Intel face aos seus concorrêntes: Broadcom, Nvidia, AMD e Qualcomm, vemos que a está abaixo métricas, mas está ligeiramente abaixo do P/E a prazo.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Calculámos a média, a mediana e os múltiplos ponderados por capitalização para o grupo de pares. Posteriormente, foram calculadas três avaliações diferentes da Intel para cada um desses múltiplos. Como se pode ver no quadro, a grande maioria sugere que as acções da Intel estão subavaliadas aos preços actuais. No entanto, a avaliação múltipla pode sobrevalorizar a empresa, uma vez que os seus pares operam com margens mais elevadas.

Análise técnica:

O preço das ações da Intel estão a subir cerca de 11% acima dos seus mínimos anuais. Neste momento, a primeira zona de resistência é marcada pelos níveis de fibonacci nos 23,6%. Se houver um rompimento acima desta zona, o próximo alvo para os compradores poderá ser a SMA de 50 períodos em US $ 24,42. Fonte: xStation