Criptomoedas tentam recuperar enquanto a prata perde algum protagonismo

As criptomoedas estão a fazer outra tentativa de recuperação hoje, após a recente liquidação. O Bitcoin está a regressar lentamente para a área dos 90 000 dólares, enquanto o Ethereum conseguiu ultrapassar o nível psicologicamente importante dos 3000 dólares.

Nos últimos dias, foi a prata que captou a atenção de todo o mercado especulativo, de certa forma «roubando» esse papel ao Bitcoin. Hoje, no entanto, o preço do metal caiu drasticamente de uma alta recorde de $82 para pouco menos de $75, devido a uma ampla realização de lucros, parcialmente acelerada pelo aumento dos requisitos de margem pela CME.

Ao mesmo tempo, o caso da prata, cuja capitalização de mercado é de cerca de $4,5 biliões, em comparação com aproximadamente $1,8 biliões para o Bitcoin, também mostra que um movimento em direção a $200.000 poderia, teoricamente, ser realista em 2026 se a tendência mudar, apesar do tamanho do mercado.

A prata subiu mais de 100% desde o início de junho de 2025, o que pode alimentar a imaginação otimista, especialmente se o Bitcoin entrar no novo ano num sentimento muito melhor. Por enquanto, a maior criptomoeda ainda está sendo negociada cerca de 30% abaixo de seu máximo histórico, enquanto o Ethereum, apesar dos sólidos fundamentos da rede, permanece cerca de 45% abaixo dos níveis recordes.

Será que o Bitcoin se tornará a “segunda prata” em 2026?

Será que o Bitcoin, tal como em 2020, poderá regressar aos holofotes em 2026 e começar a aproximar-se do tipo de desempenho que a prata apresentou em 2025? De uma perspetiva macroeconómica, o padrão até agora tem sido, tipicamente, que os metais preciosos (refúgios seguros) movimentam-se primeiro, e só depois o Bitcoin segue o mesmo caminho. O capital tende a começar de forma defensiva e só mais tarde passa para ativos de risco.

Após a queda de março de 2020 (COVID), o principal impulsionador foi o aumento de liquidez: a FED “inundou” os mercados com liquidez, mas essa liquidez não fluiu imediatamente para as criptomoedas, primeiro, ela procurou segurança. O ouro e a prata foram os primeiros a movimentar-se. O ouro subiu de cerca de $1.450 para $2.075 em agosto de 2020, enquanto a prata saltou de cerca de $12 para $29 no mesmo período.

Entretanto, o BTC passou cerca de cinco meses a consolidar-se entre 9000 e 12 000 dólares, semelhante à atual tendência lateral.

O ponto de viragem ocorreu quando os metais estavam a bater recordes: assim que o ouro e a prata atingiram picos locais (agosto de 2020), o capital começou a rodar em direção ao risco, desencadeando a próxima fase do ciclo.

O efeito de rotação em 2020/2021

O BTC subiu de cerca de $12.000 para $64.800 em maio de 2021 (cerca de +550%), enquanto a capitalização total do mercado de criptomoedas cresceu cerca de oito vezes.

Hoje, o ouro está em níveis recordes perto de $4.550 e a prata em torno de $80. Se esse quadro se mantiver, o interesse pelos metais poderá diminuir em 2026, potencialmente a favor do BTC.

Um elemento adicional na narrativa é outro grande evento de liquidação em 10 de outubro (um pouco comparável a março de 2020). Normalmente, após tal “choque”, o BTC costuma levar meses para reconstruir sua estrutura antes de passar para uma tendência mais clara. Então, o que pode diferenciar 2026 de 2020? No ciclo anterior, a liquidez por si só dominou; desta vez, um “pacote estrutural” mais favorável pode juntar-se, incluindo:

potenciais injeções renovadas de liquidez e cortes esperados nas taxas;

possíveis alívios/isenções regulatórias para bancos;

regulamentação mais favorável às criptomoedas nos EUA;

cenários envolvendo cheques distribuídos aos cidadãos como parte da política fiscal dos EUA;

expansão contínua de ETF's de criptomoedas à vista;

acesso mais fácil para os maiores gestores de ativos, incluindo Fidelity e BlackRock;

liderança potencialmente mais favorável às criptomoedas no Fed;

O facto de o ouro e a prata terem-se movimentado primeiro não é um sinal de baixa para as criptomoedas. O Bitcoin e o mercado de criptomoedas em geral movimentam-se apenas após os metais consolidarem. A atual ação do preço do Bitcoin, e seu desempenho relativamente fraco em relação à prata e ao ouro, não implica necessariamente o início de um mercado em baixa.

Dito isto, vale a pena notar que o conceito dos ciclos de quatro anos do Bitcoin sugere um cenário diferente e pode apontar para semelhanças com 2022, em vez de 2020. No entanto, os ciclos de quatro anos podem não funcionar com a mesma força de antes, dado que: mais de 90% de todo o BTC já está em circulação, os ETFs à vista estão a operar nos EUA e, em 2026, a FED provavelmente ainda estará a reduzir as taxas (em vez de aumentá-las, como em 2022). O ambiente regulatório nos EUA também é mais favorável às criptomoedas atualmente, e uma ampla “desregulamentação” poderia apoiar os fundamentos.

Gráficos de Bitcoin e Ethereum (D1)

Observando os gráficos de ambas as criptomoedas, o RSI moveu-se para 50 ou acima, enquanto um cruzamento da média móvel MACD aumenta a probabilidade de mais alta. Para o Bitcoin, a zona de resistência principal está em torno de $94.000, onde o preço já foi rejeitado várias vezes. Para o Ethereum, o nível principal é $3.500. Os suportes principais estão próximos de $86.000 para o BTC e em torno de $2.800 para o ETH.

PlanB destacou que a correlação do Bitcoin com ações e metais preciosos tem diminuído, o que historicamente precedeu aumentos de preço e pode sugerir um processo gradual de “fundo do poço”. É claro que vale a pena lembrar que a história não precisa se repetir.

Fonte: xStation5

Fonte: xStation5

BCMI, on-chain demand, and ETF flows

O indicador BCMI para o mercado de criptomoedas em geral apresentou uma queda acentuada, indicando um risco crescente de mercado em baixa.

As métricas on-chain continuam a indicar um ambiente de procura profundamente negativo. Fonte: CryptoQuantpara a Bitcoin.

Fonte: CryptoQuant

Fluxos de ETF diminuíram

O saldo das últimas 10 sessões é profundamente negativo para as duas maiores criptomoedas, enquanto os fluxos líquidos de saída dos ETFs de Bitcoin na sessão mais recente acabaram por ser os maiores em muito tempo, atingindo -275 milhões de dólares.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.