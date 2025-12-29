Resumo do dia: Quedas nas ações e metais preciosos em crash

O mercado norte-americano inicia a semana com um sentimento negativo, com os principais índices a registarem perdas. O NASDAQ100 lidera as quedas, com contratos a descerem mais de 0,6%. Perdas semelhantes são observadas no Russell2000. O S&P500 e o Dow estão a apresentar um desempenho ligeiramente melhor, com contratos a descerem pouco mais de 0,4%.

Há uma deterioração notável no sentimento, particularmente em relação às grandes empresas de tecnologia. A Nvidia e a Palantir caíram 1,5%, enquanto a Tesla registou uma queda de mais de 2%.

Nos EUA, a leitura das casas em processo de venda superou significativamente as expectativas, subindo 3,3% em relação ao mês anterior, em comparação com os 1% esperados. O excesso de oferta e os preços não ajustados às condições do mercado também começam a ser sentidos pelos vendedores.

Sessão mista nas bolsas europeias. Durante as negociações, os índices caíram ligeiramente, encerrando a sessão em níveis próximos da abertura. No entanto, após o encerramento da sessão, os contratos continuaram a subir. Os maiores aumentos podem ser observados no NED25 holandês, que subiu mais de 0,6%. O SPA35 e o DE40 subiram mais de 0,2%.

O EU50, o UK100 e o FRA40 limitam os ganhos a pouco mais de 0,1%. As quedas persistiram na Itália, onde o ITA40 caiu 0,2%. Sob a pressão de outro sucesso passageiro, as negociações de paz fingidas sobre a Ucrânia, as avaliações das empresas europeias de defesa caíram significativamente. A Rheinmetall caiu quase 1% e a Leonardo pouco menos de 2%.

Algumas horas após o encerramento das negociações, a diplomacia russa anunciou que houve um ataque malsucedido a uma das residências do presidente russo, o que, segundo representantes da Federação Russa, é mais uma desculpa para se distanciarem das negociações.

Outra onda de agitação no Médio Oriente sustenta os preços do petróleo, com a Arábia Saudita — o maior produtor mundial de petróleo — a aumentar mais uma vez o seu envolvimento no conflito do Iémen. Os preços do petróleo subiram cerca de 2%.

A EIA publicou um relatório sobre os stocks de gás natural. Os stocks aumentaram, mas menos do que o esperado, com os contratos de NATGAS a subirem cerca de 3%. A EIA também deveria publicar hoje os dados sobre os stocks de petróleo, mas a leitura será adiada.

Os preços do cacau subiram mais de 5%, na sequência de entregas de matérias-primas agrícolas aos portos da Costa do Marfim mais fracas do que o esperado.

Quedas muito acentuadas no mercado de metais preciosos. O paládio é o que mais perde, com uma queda de 16%. A platina caiu 13%, a prata mais de 9% e o ouro está a desvalorizar cerca de 4,5%. O encerramento de posições especulativas em condições de extrema sobrecompra e baixa liquidez coincidiu com o anúncio do aumento dos requisitos de margem pela CME.

No mercado cambial, observa-se um fortalecimento moderado, mas generalizado, do dólar americano e do iene. O dólar neozelandês, o baht tailandês e o forint húngaro apresentam um desempenho fraco.

O sentimento negativo persiste no mercado de criptomoedas, onde a maioria dos tokens está a registar ligeiras perdas. O Bitcoin permanece em torno de US$ 87.300, enquanto o Ethereum apresenta um desempenho pior, caindo abaixo de US$ 2.950. As empresas relacionadas à indústria de criptomoedas também estão a perder valor.

