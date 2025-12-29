Abertura do mercado norte-americano : Tensões geopolíticas pressionam os índices

Principais conclusões As tensões diplomáticas estão a causar incerteza entre os investidores.

As avaliações da prata e das entidades relacionadas estão sob pressão.

A Intel vende as suas acções.

A negociação no início da semana nos EUA começa com um sentimento claramente negativo, apesar do atual período de menor envolvimento dos investidores. As tensões geopolíticas e financeiras estão a marcar o ritmo dos movimentos dos índices. As quedas mais profundas podem ser observadas nos contratos US100 - mais de 0,8%. As descidas mais pequenas são observadas no S&P500 e no Russel2000, onde as reduções de preços dos contratos estão limitadas a cerca de 0,4%. Os factores de formação de preços de natureza geopolítica provêm tanto do Oriente como do Ocidente. Os investidores estão mais uma vez a tentar avaliar o impacto das negociações relativas à Ucrânia sob a liderança dos EUA, apesar da sua natureza improdutiva.

Entretanto, a China deu início, sem aviso prévio, a exercícios em grande escala “Missão Justiça 2025”.

Ao mesmo tempo, a China está também a comprometer-se a limitar as exportações de prata e a reduzir as tarifas sobre uma série de produtos, incluindo baterias e produtos médicos.

Os investidores de retalho continuam concentrados na prata, que, após os aumentos hiperbólicos dos últimos dias, está a passar por uma fase de correção igualmente rápida. Um contributo significativo para este facto é o aumento das taxas pela bolsa CME - que desencadeou uma onda de encerramento de posições especulativas. Dados Macroeconómicos: Vendas pendentes de casas (MoM) para novembro, o mercado espera um declínio de cerca de 1%.

Índice FED de Dallas (Manufacturing) para dezembro.

Inventários de petróleo, onde o mercado espera novamente um declínio acima de aproximadamente 2000 milhões de barris.

Relatório semanal do inventário de gás da EIA. US100 (D1) Fonte: xStation5 Os compradores conseguiram recuperar algumas perdas do último pico, mas a dinâmica de crescimento está claramente a enfraquecer. Se a procura não conseguir defender o nível de ~25900, a realização de uma formação de topo duplo é altamente provável. Para este efeito, a venda tem como objetivo trazer a taxa abaixo de FIBO 23.6 - que é a primeira resistência significativa. Notícias da empresa: Coupang (CPNG.US) - O operador coreano de comércio eletrónico da Bolsa de Valores de Nova Iorque está a subir quase 3% depois de prometer uma compensação na sequência de uma recente fuga de dados.

- O operador coreano de comércio eletrónico da Bolsa de Valores de Nova Iorque está a subir quase 3% depois de prometer uma compensação na sequência de uma recente fuga de dados. Coeur Mining (CDE.US) - As empresas que se dedicam à extração de prata estão a perder após as quedas de hoje nos preços do metal precioso. Os declínios ultrapassam os 4%.

- As empresas que se dedicam à extração de prata estão a perder após as quedas de hoje nos preços do metal precioso. Os declínios ultrapassam os 4%. Energy Fuels (UUUU.US) - A empresa produtora de combustível nuclear ganha mais de 3%, depois de ter aumentado as previsões de produção e de vendas.

- A empresa produtora de combustível nuclear ganha mais de 3%, depois de ter aumentado as previsões de produção e de vendas. Intel (INTC.US) - O fabricante de processadores vendeu 214,8 milhões das suas acções à Nvidia por 5 mil milhões de dólares.

