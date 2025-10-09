Ação da Semana - Super Micro Computer (09.10.2025)

Super Micro Computer: Será que o fornecedor de infraestrutura de IA se tornará o próximo gigante da tecnologia – ou é apenas exagero?

Em apenas dois anos, a Super Micro Computer (SMCI) passou de fabricante de servidores de nicho a uma das empresas mais promissoras do mercado de ações dos Estados Unidos. Para muitos investidores, a SMCI tornou-se um símbolo de uma nova onda de “infraestrutura de IA” — empresas que não desenvolvem modelos de inteligência artificial, mas fornecem o hardware no qual esses modelos são executados.

Ao contrário de gigantes conhecidos como a Nvidia ou a AMD, a Super Micro opera de forma mais discreta, concentrando-se na conceção, montagem e entrega de servidores, sistemas GPU, soluções de refrigeração líquida e infraestrutura para centros de dados. Isso não a impediu de conquistar a confiança de grandes clientes como a Microsoft, a Meta, a Oracle e a Tesla. À medida que empresas globais investem milhares de milhões em centros de dados de IA, a SMCI está a tornar-se uma das primeiras a beneficiar desta tendência.

Mas será que a avaliação atual da empresa reflete verdadeiramente o seu potencial a longo prazo — ou será que os investidores foram levados por uma onda de entusiasmo semelhante à da era dot-com? Neste artigo, vamos analisar mais de perto as operações, as finanças, a avaliação, os cenários de crescimento e os riscos que podem moldar o futuro desta empresa em rápida evolução.

O que a Super Micro Computer faz?

A Super Micro Computer (SMCI) é principalmente uma fabricante de servidores e sistemas informáticos de alto desempenho, usados principalmente em centros de dados, serviços de computação em nuvem e, mais recentemente, no setor de inteligência artificial (IA), que está em rápido crescimento. A empresa é especializada no fornecimento de soluções de hardware completas — desde placas-mãe e sistemas de refrigeração líquida até plataformas de servidor avançadas otimizadas para GPU.

Um diferencial importante da SMCI é a sua capacidade de adaptar rapidamente os produtos às necessidades específicas de clientes como hiperescaladores (por exemplo, Microsoft, Meta, Oracle) e empresas que desenvolvem modelos avançados de IA. Isso tornou a Super Micro uma parceira preferencial para projetos em que o tempo de comercialização e o desempenho do hardware são críticos. Notavelmente, a SMCI não se limita a vender servidores prontos a usar — frequentemente envolve-se no processo de design e integração para criar soluções personalizadas para cada cliente, o que a diferencia de fabricantes de hardware de TI maiores e mais generalizados.

Macro tendências que impulsionam a Super Micro Computer

O mercado de centros de dados e infraestrutura de IA está em expansão, impulsionado por três grandes tendências:

Explosão da IA e dos grandes modelos de linguagem (LLMs) – O rápido crescimento das aplicações de IA está a impulsionar uma enorme procura por poder de computação, o que, por sua vez, está a alimentar a necessidade de servidores especializados equipados com processadores GPU. Expansão da infraestrutura global de centros de dados – Empresas de hiperescala, como Microsoft, Amazon, Meta e Google, estão a investir milhares de mihões de dólares para expandir os seus centros de dados, particularmente nos EUA, Europa e Ásia, a fim de atender às crescentes demandas computacionais. Avanços tecnológicos em refrigeração e eficiência energética – À medida que a procura por desempenho cresce, também cresce a necessidade de reduzir o consumo de energia. A SMCI se destaca por fornecer sistemas de refrigeração líquida de ponta que permitem um gerenciamento mais eficiente e ecológico da temperatura dos servidores.

O mercado de centros de dados está a crescer a um ritmo extraordinário. As previsões sugerem que o seu valor aumentará de pouco menos de US$ 400 mil milhões em 2025 para mais de US$ 1,2 mil milhões em 2035. Isto representa uma enorme oportunidade para a Super Micro Computer. A crescente procura por soluções avançadas de hardware coloca a empresa numa posição sólida para sustentar o crescimento das receitas e dos lucros. Como resultado, a SMCI está a consolidar o seu papel como um dos principais intervenientes numa das indústrias globais que mais cresce.

Análise financeira

O modelo de negócios da Super Micro Computer está fortemente focado no seu segmento de sistemas de servidor e armazenamento, que representa mais de 85-90% da receita total da empresa. Este segmento envolve a produção de sistemas de servidor completos e integrados, utilizados principalmente em centros de dados, projetos de IA, ambientes de nuvem e soluções de computação de alto desempenho (HPC).

Since 2021, this segment has grown at a blistering pace — from around $693 million in Q3 2021 to a projected $7.4 billion in Q2 2026. That’s more than a tenfold increase in under five years. The growth rate accelerated sharply in the second half of 2023, driven by the AI infrastructure boom and rising demand from global hyperscalers. Annual revenue growth data supports this trend: the Server & Storage Systems segment has consistently seen double-digit increases — +60% in 2022, +47% in 2023, +116% in 2024, and an estimated +50% in 2025.

Entretanto, o segmento de Subsistemas e Acessórios — que inclui componentes de servidor, acessórios e peças de expansão de sistema — permanece menor e relativamente estável, gerando cerca de US$ 150 a 200 milhões por trimestre. A participação na receita desse segmento está diminuindo gradualmente, com crescimento desigual: +45% em 2024, mas -24% em 2023 e -18% em 2025. Como tal, desempenha um papel complementar, em vez de ser um motor de crescimento fundamental.

Esta elevada concentração de receitas num segmento em rápida expansão oferece um potencial de escalabilidade significativo e uma maior vulnerabilidade às mudanças nesse mercado. No entanto, dada a crescente procura por infraestruturas de IA e centros de dados, as perspetivas para os Sistemas de Servidores e Armazenamento continuam a ser altamente favoráveis.

Os dados financeiros mostram claramente que a empresa está a crescer rapidamente, o que é particularmente evidente no aumento das receitas trimestrais desde meados de 2023. O sucesso da SMCI está alinhado com as tendências macroeconómicas mais amplas que estão a remodelar o panorama global das infraestruturas de TI e IA. A explosão das aplicações de IA, particularmente os grandes modelos de linguagem, está a alimentar uma intensa procura por centros de dados de alto desempenho e servidores baseados em GPU. Gigantes da indústria como a Microsoft, Amazon, Meta e Google estão a investir milhares de milhões na expansão da capacidade computacional. Graças ao seu modelo de produção flexível e à capacidade de personalizar o hardware de acordo com as necessidades dos clientes, a SMCI está a emergir como uma das principais beneficiárias desta transformação.

A SMCI não está apenas a aumentar a receita, mas também a melhorar a rentabilidade e o lucro líquido — conforme observado nos seus resultados financeiros trimestrais. Desde 2023, a empresa tem apresentado um forte crescimento nas vendas, juntamente com um aumento na eficiência operacional e financeira. As margens, antes voláteis, estabilizaram-se na faixa de 6% a 10%, demonstrando que a empresa pode crescer sem perder o controlo sobre os custos.

Tanto a receita como o lucro líquido apresentam uma forte tendência ascendente. Em alguns períodos, o crescimento anual da receita ultrapassou os 100%. Esses resultados não são mera coincidência — a SMCI construiu de forma consistente um modelo de negócios escalável que lhe permite responder com flexibilidade às necessidades de clientes altamente exigentes. A empresa não está apenas a aproveitar o boom da IA — está a convertê-lo numa vantagem de mercado duradoura por meio de tecnologia inovadora, alto desempenho e capacidade de entrega rápida.

Em comparação com o mercado em geral, a SMCI também se destaca em termos de desempenho das ações. Um gráfico de retorno acumulado desde o início de 2025 mostra que a SMCI superou significativamente o S&P 500 (US500) e o Nasdaq 100 (US100). No entanto, o preço das suas ações apresenta uma volatilidade significativamente maior — indicando um risco de investimento maior, mas também retornos potencialmente mais elevados.

Um rácio P/E futuro em declínio é interpretado pelo mercado como um sinal de expectativas crescentes em relação aos resultados futuros da empresa. Os investidores estão a assumir um rápido crescimento dos lucros nos próximos trimestres, tornando a avaliação atual mais atrativa em relação aos ganhos futuros. Para muitos, isso também sinaliza que a SMCI não é mais vista apenas como um fornecedor de hardware, mas cada vez mais como um participante estratégico na infraestrutura de IA e no ecossistema de centros de dados. Um P/E futuro em queda pode refletir uma confiança crescente de que a empresa pode não apenas manter a sua trajetória de crescimento atual, mas também desenvolver uma vantagem competitiva duradoura.

Previsão

Após um crescimento recorde da receita em 2023 e 2024, a questão fundamental que o mercado enfrenta é: a Super Micro Computer poderá manter este forte impulso nos próximos anos? A empresa opera num setor altamente promissor, mas o boom da IA e dos centros de dados não durará para sempre. O crescimento irá naturalmente abrandar com o tempo. A análise apresenta três cenários de desenvolvimento realistas: base, otimista e conservador, considerando tanto o impulso contínuo da IA como os potenciais desafios, tais como a saturação do mercado, a pressão sobre as margens e os ciclos de investimento.

O cenário base pressupõe que o crescimento muito elevado continuará até cerca de 2027, impulsionado pela forte procura por infraestrutura de IA, investimento global em hiperescalabilidade e expansão de grandes modelos de linguagem. A receita ultrapassa US$ 38 mil milhões até 2027, depois desacelera naturalmente à medida que o mercado amadurece e a concorrência aumenta. Mesmo assim, a empresa continua a crescer, atingindo quase US$ 58 mil milhões em receita até 2029. Este é um cenário equilibrado entre o impulso contínuo e a ciclicidade do mercado. O cenário otimista prevê que a SMCI não apenas mantenha, mas acelere o seu crescimento por meio da expansão contínua do mercado e da tecnologia. Os investimentos em centros de dados permanecem fortes, a empresa conquista novos clientes e fortalece as suas parcerias. A receita pode atingir US$ 65 mil milhõer até 2029, com crescimento estável ao longo do período previsto. O cenário conservador pressupõe que o maior impulso de crescimento ocorreu em 2023-2025. Os investimentos em IA abrandam, a concorrência intensifica-se e alguns clientes mudam para soluções mais baratas ou mais integradas. Ainda assim, as receitas da SMCI continuam a crescer, embora de forma mais moderada, atingindo mais de 51 mil milhões de dólares até 2029. Isto continuaria a representar um modelo de negócio resiliente, mesmo num ambiente mais difícil.

Avaliação

Apresentamos uma avaliação do Fluxo de Caixa Descontado (DCF). Esta avaliação é apenas para fins informativos e não constitui um conselho de investimento ou uma avaliação exata.

A avaliação baseia-se no cenário de receitas e lucros previstos. Utilizou-se um WACC (Custo Médio Ponderado do Capital) constante de 10% ao longo do período de previsão. O valor terminal foi estimado assumindo uma taxa de crescimento conservadora de 2% a longo prazo. Outros parâmetros financeiros foram calculados com base na média do desempenho dos últimos cinco anos.

Com base nisso, o valor justo estimado por ação da Super Micro Computer é de aproximadamente US$ 100, o que representa cerca de 71% acima do preço de mercado atual de US$ 58,65. Essa diferença pode sugerir uma oportunidade de investimento atraente, especialmente para aqueles que acreditam no rápido crescimento contínuo da empresa.