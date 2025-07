Ação do mês: Adidas está a bater a Nike?

As ações da Adidas (ADS.DE) caíram 11% em 2025, apesar da forte recuperação dos lucros da empresa. Os investidores estão atentos ao ambiente tarifário e à fraqueza do setor tanto na China como nos Estados Unidos. No entanto, o forte impulso da marca pode surpreender o mercado. A fraqueza do setor continua presente Nos Estados Unidos, os consumidores estão a reduzir os seus gastos com roupa desportiva, e o setor está a notar. A tendência tem sido negativa desde o final de 2023, e isso é agravado pela fraqueza também enfrentada na China. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Enquanto isso, na China, já vemos marcas alcançando um crescimento saudável, como a Adidas. Enquanto isso, a Nike continua em queda livre, enquanto a Lululemon enfrenta um abrandamento do crescimento. Isso está fazendo com que outras empresas tenham dificuldades para desenvolver suas marcas, como a VF com a Vans. Isso também afeta as margens, embora a Nike ainda consiga manter uma margem operacional estável. A Adidas está conseguindo aumentá-las graças à alavancagem operacional e ao crescimento da receita. Modelo de negócios da Adidas A Adidas divide os seus negócios em três segmentos: Tênis: Este é o segmento mais importante para a empresa, representando cerca de 60% da receita, e define o ritmo para os demais segmentos. Atualmente, os lançamentos de maior sucesso são o Samba e o Gazelle, que estão se beneficiando de economias de escala. Outros lançamentos de grande sucesso foram o Predator e o F50 no futebol, enquanto o Adizero e o Ultraboost na corrida. O segmento cresceu apenas 1,5% ao ano desde o final de 2018, embora no primeiro trimestre de 2025 tenha crescido 17% e pareça estar a ganhar impulso.

Este é o segmento mais importante para a empresa, representando cerca de 60% da receita, e define o ritmo para os demais segmentos. Atualmente, os lançamentos de maior sucesso são o Samba e o Gazelle, que estão se beneficiando de economias de escala. Outros lançamentos de grande sucesso foram o Predator e o F50 no futebol, enquanto o Adizero e o Ultraboost na corrida. Vestuário: Focado no desporto e na moda urbana. Aproveita as tendências do segmento dos ténis. Este segmento cresceu muito pouco desde 2018, enquanto no primeiro trimestre cresceu 8% em relação ao ano anterior. Representa cerca de 30% da receita.

Focado no desporto e na moda urbana. Aproveita as tendências do segmento dos ténis. Este segmento cresceu muito pouco desde 2018, enquanto no primeiro trimestre cresceu 8% em relação ao ano anterior. Representa cerca de 30% da receita. Equipamentos: Esta é a linha menos significativa e complementa a receita dos dois segmentos principais. Registou o maior crescimento desde 2018, com um crescimento anualizado de mais de 5%. No entanto, ainda tem pouco impacto nos resultados da Adidas. Canais de vendas e produção da Adidas A Adidas está fortemente focada em continuar a desenvolver o seu canal de retalho através de outras empresas, como a JD Sports. Dado isto, a Adidas continua a lutar por uma posição nas prateleiras de topo, algo que conseguiu contra a Nike, que vinha seguindo a estratégia oposta. Por seu lado, a Adidas conseguiu manter a receita do seu próprio canal, apesar da redução significativa das suas lojas próprias desde 2016. No que diz respeito à produção, a Adidas subcontrata toda a sua produção a países terceiros, sendo o Vietname, a Indonésia e a China os principais países. Estes representam 27%, 19% e 16% da produção total. No contexto atual, isto representa uma séria ameaça, uma vez que o aumento das tarifas conduzirá a custos mais elevados para a empresa. Avaliação das ações da Adidas O crescimento da Adidas nos últimos anos tem sido decepcionante, com um crescimento de apenas 1,6% desde 2016 e um crescimento das receitas praticamente estável desde 2023. Isto fez com que os lucros fossem afetados, com uma deterioração das margens. A alavancagem operacional teve um impacto significativo, com os custos de distribuição e publicidade a aumentarem significativamente em relação às receitas. Em 2024, a situação inverteu-se e, no primeiro trimestre de 2025, o crescimento das receitas foi de 12,7%, enquanto os lucros por ação aumentaram 154,1%. Portanto, estimamos que a Adidas poderá registar um crescimento anualizado das receitas de 8,8% nos próximos cinco anos. Acreditamos que a margem também irá expandir-se, embora não de forma significativa devido ao potencial aumento da mão de obra nos territórios onde produz e ao impacto das tarifas. Para a avaliação das ações da Adidas, utilizámos um fluxo de caixa descontado com uma taxa de desconto de 10% e um crescimento perpétuo de 4%. O múltiplo de avaliação foi baseado em um EV/EBIT de 21 vezes. Isso nos dá um fluxo de caixa descontado potencial para as ações da Adidas de apenas 7%, enquanto a avaliação múltipla não mostra potencial. Continuamos abertos a revisões do preço-alvo, dadas as melhorias contínuas nas orientações da empresa até 2024, mas preferimos permanecer cautelosos inicialmente. Javier Cabrera, analista da XTB

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.