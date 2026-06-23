Ações coreanas registam quedas, exercendo pressão sobre o sentimento dos mercados globais 🚩

O Goldman Sachs, no entanto, aponta para uma potencial nova fonte de risco: o mercado de ETF alavancados em rápida expansão na Coreia do Sul. De acordo com o banco, os ativos detidos em ETF alavancados coreanos atingiram um valor recorde de 40 mil milhões de dólares. É importante referir que quase metade dessa exposição provém de fundos cotados fora da Coreia, o que aumenta a escala dos potenciais fluxos de reequilíbrio transfronteiriços.

As ações da gigante coreana Samsung (SMSN.UK), e a Coreia parece estar cada vez mais a funcionar como um barómetro útil do risco de concentração nos mercados globais. Sem gigantes como a Samsung Electronics, a SK Hynix e a LG Electronics, o índice bolsista coreano estaria a registar uma evolução praticamente estável este ano. Em vez disso, registou uma valorização de quase 90% desde o início do ano, depois de os investidores terem começado a considerar as empresas tecnológicas coreanas como beneficiárias fundamentais da expansão global da IA.

O próximo grande catalisador surge amanhã, quando a Micron Technology — uma das principais beneficiárias do mercado em alta dos chips de memória — divulgar os seus resultados após o fecho dos mercados nos EUA. Na sexta-feira, os investidores receberão também o mais recente relatório sobre a inflação PCE dos EUA.

Fonte: xStation5

O gama dos operadores volta a ser o centro das atenções

A análise da estrutura das opções do S&P 500, com base nos dados da Alphatica, revela que o posicionamento defensivo foi restabelecido com uma rapidez notável após o vencimento trimestral das opções.

A exposição líquida ao gama (GEX) diminuiu 44% numa única sessão, passando de 313 milhões de dólares para 176 milhões de dólares. Isto sugere que o mercado dispõe atualmente de uma almofada de gama estabilizadora muito mais fraca do que há apenas alguns dias.

Ao mesmo tempo, as instituições têm vindo a aumentar agressivamente a exposição a opções de venda (put) perto dos níveis atuais do índice:

O preço de exercício de 7400 acumulou aproximadamente 46 milhões de dólares de nova gama de opções de venda.

O preço de exercício de 7450 acumulou aproximadamente 39 milhões de dólares de nova gama de opções de venda.

O rácio de volume entre opções de venda e de compra subiu para 1,53.

Isto sugere que os grandes investidores não estão a proteger-se contra um cenário de crise distante, mas sim contra riscos de queda que possam surgir a qualquer momento.

Por que razão é 7470 um nível tão importante?

De acordo com a análise da Alphatica, a inversão de gama do S&P 500 situa-se atualmente perto de 7470, quase exatamente no último fecho do mercado.

Acima deste nível, a gama positiva dos corretores tende a estabilizar a evolução dos preços e a apoiar movimentos em direção a zonas de resistência mais elevadas:

7575

7600

7700

7800

Um movimento abaixo de 7470 poderia desencadear o efeito oposto. Nesse cenário, os corretores poderão ser forçados a vender futuros à medida que o mercado recua, o que poderá aumentar a volatilidade e acelerar a dinâmica de queda, a menos que os compradores intervenham rapidamente. As zonas de maior aceleração de queda situam-se atualmente em torno de 7450 e 7400.

Fonte: Alphatica.io

A Coreia poderá amplificar as oscilações do mercado

O Goldman Sachs assinala que a popularidade recorde dos ETF alavancados na Coreia poderá aumentar ainda mais a volatilidade do mercado.

De acordo com as estimativas do banco, uma oscilação de 5 % no mercado poderá obrigar os operadores que apoiam os ETF alavancados coreanos a reequilibrar uma exposição no valor de aproximadamente 4,7 mil milhões de dólares.

Esse valor representa cerca de 13 % do volume médio diário de transações no mercado bolsista coreano.

Os números tornam-se ainda mais impressionantes ao nível das ações individuais.

O Goldman Sachs estima que os maiores fluxos potenciais de reequilíbrio afetariam as principais empresas tecnológicas da Coreia:

SK Hynix: aproximadamente 2,0 mil milhões de dólares

Samsung Electronics: aproximadamente 1,45 mil milhões de dólares

Estes fluxos correspondem a cerca de 25% e 21% do volume médio de negociação de cada empresa, respetivamente.

Isto significa que, mesmo que os fundamentos das empresas permaneçam inalterados, a natureza mecânica do reequilíbrio dos ETF alavancados pode gerar temporariamente movimentos significativos nos preços.

Estará a aproximar-se outro «Volmageddon»?

Por enquanto, não há sinais de medo extremo no mercado. O S&P 500 recuou cerca de 170 pontos em relação à sua máxima recente, uma correção relativamente modesta, dada a força da recuperação anterior.

No entanto, a combinação da rápida reconstrução da exposição gama negativa nos mercados de opções dos EUA e da exposição recorde dos ETF alavancados na Ásia cria um ambiente que pode ser mais sensível a movimentos bruscos do mercado. A menor liquidez do verão poderá amplificar ainda mais a volatilidade.

Mesmo catalisadores relativamente comuns — tais como dados de inflação mais moderados, uma Reserva Federal mais hawkish ou resultados financeiros dececionantes das principais empresas tecnológicas — poderão desencadear fluxos automáticos de cobertura e reequilíbrio em ambos os lados do Pacífico.

Os próximos dias poderão, portanto, servir como um teste não só ao nível dos 7470 no S&P 500, mas também à capacidade do mercado em geral de absorver a influência crescente das estratégias de negociação mecânicas e dos produtos de investimento alavancados.

Os futuros do S&P 500 estão a ser negociados em baixa antes da abertura do mercado à vista nos EUA, embora os volumes continuem relativamente reduzidos. Consequentemente, o que acontecer durante os primeiros 20 a 30 minutos de negociação em Nova Iorque poderá revelar-se particularmente importante para determinar se a fraqueza de hoje se transforma num movimento de maior amplitude ou se mantém como uma correção de curto prazo.

Fonte: xStation5