Ações coreanas registam quedas, exercendo pressão sobre o sentimento dos mercados globais 🚩

- Os ativos em ETFs alavancados coreanos atingiram um recorde de 40 mil milhões de dólares, num contexto de euforia de mercado impulsionada pela IA, com quase metade da exposição a provir de produtos offshore. O KOSPI desceu quase 10 % numa única sessão, o que evidencia como um posicionamento concentrado pode amplificar os movimentos do mercado.
- Os ADRs da Samsung cotados no Reino Unido caíram mais de 10%, à medida que os investidores reavaliaram a dinâmica do KOSPI, um índice fortemente dominado pelos gigantes tecnológicos coreanos que têm estado entre os maiores beneficiários do boom de investimento na IA.
- A Goldman Sachs estima que uma oscilação de 5% no mercado poderia desencadear fluxos de reequilíbrio por parte dos corretores no valor de aproximadamente 4,7 mil milhões de dólares nos ETFs alavancados coreanos, o que equivale a cerca de 13% do volume médio diário de transações no mercado bolsista coreano.
- A exposição líquida à gama (GEX) no S&P 500 diminuiu 44% numa única sessão, enquanto o nível de 7470 — apenas dois pontos abaixo do fecho de 22 de junho — continua a ser um limiar crítico que separa um ambiente de gama positiva em estabilização de um regime de mercado potencialmente mais volátil.
- Os ativos em ETFs alavancados coreanos atingiram um recorde de 40 mil milhões de dólares, num contexto de euforia de mercado impulsionada pela IA, com quase metade da exposição a provir de produtos offshore. O KOSPI desceu quase 10 % numa única sessão, o que evidencia como um posicionamento concentrado pode amplificar os movimentos do mercado.
- Os ADRs da Samsung cotados no Reino Unido caíram mais de 10%, à medida que os investidores reavaliaram a dinâmica do KOSPI, um índice fortemente dominado pelos gigantes tecnológicos coreanos que têm estado entre os maiores beneficiários do boom de investimento na IA.
- A Goldman Sachs estima que uma oscilação de 5% no mercado poderia desencadear fluxos de reequilíbrio por parte dos corretores no valor de aproximadamente 4,7 mil milhões de dólares nos ETFs alavancados coreanos, o que equivale a cerca de 13% do volume médio diário de transações no mercado bolsista coreano.
- A exposição líquida à gama (GEX) no S&P 500 diminuiu 44% numa única sessão, enquanto o nível de 7470 — apenas dois pontos abaixo do fecho de 22 de junho — continua a ser um limiar crítico que separa um ambiente de gama positiva em estabilização de um regime de mercado potencialmente mais volátil.
O Goldman Sachs, no entanto, aponta para uma potencial nova fonte de risco: o mercado de ETF alavancados em rápida expansão na Coreia do Sul. De acordo com o banco, os ativos detidos em ETF alavancados coreanos atingiram um valor recorde de 40 mil milhões de dólares. É importante referir que quase metade dessa exposição provém de fundos cotados fora da Coreia, o que aumenta a escala dos potenciais fluxos de reequilíbrio transfronteiriços.
As ações da gigante coreana Samsung (SMSN.UK), e a Coreia parece estar cada vez mais a funcionar como um barómetro útil do risco de concentração nos mercados globais. Sem gigantes como a Samsung Electronics, a SK Hynix e a LG Electronics, o índice bolsista coreano estaria a registar uma evolução praticamente estável este ano. Em vez disso, registou uma valorização de quase 90% desde o início do ano, depois de os investidores terem começado a considerar as empresas tecnológicas coreanas como beneficiárias fundamentais da expansão global da IA.
O próximo grande catalisador surge amanhã, quando a Micron Technology — uma das principais beneficiárias do mercado em alta dos chips de memória — divulgar os seus resultados após o fecho dos mercados nos EUA. Na sexta-feira, os investidores receberão também o mais recente relatório sobre a inflação PCE dos EUA.
Fonte: xStation5
O gama dos operadores volta a ser o centro das atenções
A análise da estrutura das opções do S&P 500, com base nos dados da Alphatica, revela que o posicionamento defensivo foi restabelecido com uma rapidez notável após o vencimento trimestral das opções.
A exposição líquida ao gama (GEX) diminuiu 44% numa única sessão, passando de 313 milhões de dólares para 176 milhões de dólares. Isto sugere que o mercado dispõe atualmente de uma almofada de gama estabilizadora muito mais fraca do que há apenas alguns dias.
Ao mesmo tempo, as instituições têm vindo a aumentar agressivamente a exposição a opções de venda (put) perto dos níveis atuais do índice:
- O preço de exercício de 7400 acumulou aproximadamente 46 milhões de dólares de nova gama de opções de venda.
- O preço de exercício de 7450 acumulou aproximadamente 39 milhões de dólares de nova gama de opções de venda.
- O rácio de volume entre opções de venda e de compra subiu para 1,53.
Isto sugere que os grandes investidores não estão a proteger-se contra um cenário de crise distante, mas sim contra riscos de queda que possam surgir a qualquer momento.
Por que razão é 7470 um nível tão importante?
De acordo com a análise da Alphatica, a inversão de gama do S&P 500 situa-se atualmente perto de 7470, quase exatamente no último fecho do mercado.
Acima deste nível, a gama positiva dos corretores tende a estabilizar a evolução dos preços e a apoiar movimentos em direção a zonas de resistência mais elevadas:
- 7575
- 7600
- 7700
- 7800
Um movimento abaixo de 7470 poderia desencadear o efeito oposto. Nesse cenário, os corretores poderão ser forçados a vender futuros à medida que o mercado recua, o que poderá aumentar a volatilidade e acelerar a dinâmica de queda, a menos que os compradores intervenham rapidamente. As zonas de maior aceleração de queda situam-se atualmente em torno de 7450 e 7400.
Fonte: Alphatica.io
A Coreia poderá amplificar as oscilações do mercado
O Goldman Sachs assinala que a popularidade recorde dos ETF alavancados na Coreia poderá aumentar ainda mais a volatilidade do mercado.
De acordo com as estimativas do banco, uma oscilação de 5 % no mercado poderá obrigar os operadores que apoiam os ETF alavancados coreanos a reequilibrar uma exposição no valor de aproximadamente 4,7 mil milhões de dólares.
Esse valor representa cerca de 13 % do volume médio diário de transações no mercado bolsista coreano.
Os números tornam-se ainda mais impressionantes ao nível das ações individuais.
O Goldman Sachs estima que os maiores fluxos potenciais de reequilíbrio afetariam as principais empresas tecnológicas da Coreia:
- SK Hynix: aproximadamente 2,0 mil milhões de dólares
- Samsung Electronics: aproximadamente 1,45 mil milhões de dólares
Estes fluxos correspondem a cerca de 25% e 21% do volume médio de negociação de cada empresa, respetivamente.
Isto significa que, mesmo que os fundamentos das empresas permaneçam inalterados, a natureza mecânica do reequilíbrio dos ETF alavancados pode gerar temporariamente movimentos significativos nos preços.
Estará a aproximar-se outro «Volmageddon»?
Por enquanto, não há sinais de medo extremo no mercado. O S&P 500 recuou cerca de 170 pontos em relação à sua máxima recente, uma correção relativamente modesta, dada a força da recuperação anterior.
No entanto, a combinação da rápida reconstrução da exposição gama negativa nos mercados de opções dos EUA e da exposição recorde dos ETF alavancados na Ásia cria um ambiente que pode ser mais sensível a movimentos bruscos do mercado. A menor liquidez do verão poderá amplificar ainda mais a volatilidade.
Mesmo catalisadores relativamente comuns — tais como dados de inflação mais moderados, uma Reserva Federal mais hawkish ou resultados financeiros dececionantes das principais empresas tecnológicas — poderão desencadear fluxos automáticos de cobertura e reequilíbrio em ambos os lados do Pacífico.
Os próximos dias poderão, portanto, servir como um teste não só ao nível dos 7470 no S&P 500, mas também à capacidade do mercado em geral de absorver a influência crescente das estratégias de negociação mecânicas e dos produtos de investimento alavancados.
Os futuros do S&P 500 estão a ser negociados em baixa antes da abertura do mercado à vista nos EUA, embora os volumes continuem relativamente reduzidos. Consequentemente, o que acontecer durante os primeiros 20 a 30 minutos de negociação em Nova Iorque poderá revelar-se particularmente importante para determinar se a fraqueza de hoje se transforma num movimento de maior amplitude ou se mantém como uma correção de curto prazo.
Fonte: xStation5
Será que o mercado está a afastar-se da tecnologia?
⬇️US100 recua mais de 2,6%
Ações da Volskwagen caem para o valor mais baixo desde 2010 📉 Citi baixa o preço alvo
Abertura do Mercado Europeu | 23/06/26
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