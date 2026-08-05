Resumo do dia: Dow Jones bate novo máximo histórico, enquanto ouro e prata sobem mais de 4%

📈 Mercado bolsista O clima positivo durante a sessão nos EUA esmoreceu , especialmente após uma abertura bastante forte.

, especialmente após uma abertura bastante forte. No momento da redação deste relatório, o Dow Jones regista uma valorização superior a 0,8% , batendo recordes e mantendo-se como o único ponto positivo no mercado à vista dos EUA .

, batendo recordes e mantendo-se como . O S&P 500 cedeu parte dos seus ganhos após as subidas iniciais e encontra-se atualmente a oscilar em torno de zero .

e encontra-se atualmente . A situação parece significativamente pior para o Nasdaq, com forte presença do setor tecnológico, que regista uma queda de cerca de 0,4% .

. Os índices estão a ser prejudicados principalmente pelas ações da SpaceX e da AMD , que divulgaram resultados trimestrais relativamente sólidos, mas o mercado esperava resultados melhores .

, que divulgaram . Por outro lado, a Nvidia está a valorizar-se , uma vez que o mercado reagiu positivamente às notícias sobre a utilização da sua tecnologia de IA pela SpaceX .

, uma vez que o mercado reagiu positivamente às notícias sobre . A atual época de divulgação de resultados deve ser considerada muito sólida , com a grande maioria das empresas a apresentar resultados que superam as previsões do mercado .

, com . Após a sessão de hoje, a SanDisk e a Western Digital Corporation irão divulgar os seus resultados financeiros. 🌍 Geopolítica O Irão e Omã continuam as negociações relativas à criação de uma rota segura para os navios através do Estreito de Ormuz , embora um acordo continue a ser incerto .

, embora . De acordo com um representante de um Estado do Golfo Pérsico, as hipóteses de se chegar a um acordo até sexta-feira rondam os 50% .

. O Irão informou que as coordenadas da rota proposta foram acordadas , a qual poderá funcionar temporariamente durante 2 a 4 meses , e está a ser finalizada uma declaração conjunta de ambos os países .

, a qual poderá funcionar , e . Donald Trump avaliou que a situação em torno do Irão está a «evoluir muito bem», sugerindo progressos nas negociações destinadas a pôr fim ao conflito e reabrir o Estreito de Ormuz .

sugerindo progressos nas negociações destinadas a . Segundo o Presidente dos EUA, as negociações estão a avançar na direção certa , e os detalhes poderão ser apresentados num futuro próximo .

, e . Ao mesmo tempo, há relatos que sugerem que os EUA e o Irão permanecem em contacto indireto , embora Teerão saliente que não está, de momento, a manter conversações diretas com Washington .

, embora Teerão saliente que . Teerão refere ter recebido mensagens de Washington relativas à sua disponibilidade para retomar os compromissos anteriores .

. No entanto, o Irão afirma que a mera restauração dos compromissos dos EUA não será suficiente para abrir totalmente o Estreito de Ormuz , e as negociações prosseguem num clima de profunda desconfiança .

, e as negociações prosseguem num . A nova rota acordada com Omã destina-se a ser uma solução temporária, em vez de um fim definitivo do conflito. 📊 Macroeconomia O relatório da ADP sobre o emprego no setor privado nos EUA revelou um claro abrandamento no mercado de trabalho .

. Em julho, as empresas privadas criaram apenas 44 mil postos de trabalho , enquanto se esperavam cerca de 75 mil (na sequência de um valor revisto em baixa de 95 mil em junho ).

, enquanto (na sequência de um valor revisto em baixa de ). Os maiores ganhos de emprego foram registados nos setores da educação e dos cuidados de saúde , enquanto resultados mais fracos se verificaram nos setores da hotelaria, da restauração e em partes da indústria transformadora .

, enquanto . Os dados sugerem que o mercado de trabalho dos EUA está a perder gradualmente dinamismo , mas ainda não apontam para uma deterioração acentuada — as empresas continuam a demitir raramente trabalhadores, estão simplesmente a contratar a um ritmo mais lento .

, mas — as empresas continuam a demitir raramente trabalhadores, . Os dados do setor dos serviços dos EUA revelaram que a economia mantém um ritmo sólido de crescimento .

. Este resultado mais forte sugere que a procura na economia dos EUA continua robusta , particularmente nos serviços, que representam a maior parte do PIB dos EUA .

, particularmente nos serviços, que . O PMI de Serviços do ISM também confirmou a resiliência do setor , embora o resultado tenha sido ligeiramente mais fraco do que o esperado: o índice situou-se em 54,1 pontos, contra os 54,5 pontos previstos.

, embora o resultado tenha sido O crescimento foi impulsionado principalmente pelas novas encomendas (que subiram para 57,2 pontos) , mas os custos continuam a ser um problema — o índice de preços pagos manteve-se acima dos 70 pontos , apontando para uma pressão inflacionista persistente .

, mas os custos continuam a ser um problema — , apontando para . Ao mesmo tempo, a componente do emprego enfraqueceu , sugerindo que as empresas continuam cautelosas no que diz respeito ao recrutamento .

, sugerindo que . Para os mercados, isto representa um sinal misto : a economia dos EUA não mostra sinais de um abrandamento acentuado (o que é positivo para as ações), mas um setor de serviços forte e preços elevados poderão dificultar ao Fed a redução rápida das taxas de juro .

: a economia dos EUA (o que é positivo para as ações), mas . Em conjunto com o relatório mais fraco da ADP, o mercado obtém um panorama de uma economia que continua a crescer, mas que começa a abrandar gradualmente — o que poderá constituir um cenário favorável de «aterragem suave», caso a inflação continue a diminuir. 🛢️ Matérias-primas As negociações de paz em curso estão a afetar diretamente os preços do petróleo bruto (Brent), que se situam atualmente abaixo do nível dos 80 dólares. 🥇 Metais preciosos Observa-se um clima muito positivo no mercado dos metais preciosos .

. O preço do ouro subiu acima dos 4 200 dólares por onça , à medida que os investidores começaram a assumir que um potencial acordo entre os EUA e o Irão e a reabertura do Estreito de Ormuz poderiam limitar o risco de subida dos preços do petróleo e da inflação .

, à medida que os investidores começaram a assumir que . A prata está a valorizar-se mais de 4% e situa-se no nível dos 62 dólares. 🪙 Criptomoedas O sentimento positivo é também evidente no mercado das criptomoedas .

. O Bitcoin está a valorizar-se cerca de 0,6% e está a ser negociada em torno dos 64 500 dólares .

e está a ser negociada . A Ethereum está a valorizar-se mais de 1% e está a testar o nível dos 1 900 dólares.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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