O calendário macroeconómico desta quinta-feira é relativamente leve, permitindo que os mercados se concentrem totalmente na próxima ronda de resultados financeiros das empresas em ambos os lados do Atlântico. Na Europa, na sequência da divulgação de dados fortes relativos às encomendas industriais alemãs, o único dado importante a destacar-se são as vendas a retalho da zona euro. Entretanto, nos EUA, a agenda inclui relatórios secundários sobre o mercado de trabalho (o relatório Challenger, os pedidos de subsídio de desemprego), a par do relatório da EIA sobre as reservas de gás natural. O mercado parece momentaneamente desgastado pela recente onda de volatilidade, embora mais uma ronda de dados muito sólidos do mercado de trabalho possa reacender os receios dos investidores quanto a subidas rápidas das taxas de juro nos EUA. Principais divulgações da sessão asiática e da manhã Alemanha : Dados excecionais e altamente surpreendentes relativos às encomendas industriais de junho. Numa base mensal (m/m), as encomendas registaram um aumento de 3,1%, contra um consenso de mercado modesto de apenas 0,3% m/m. Numa base anual (a/a), o crescimento disparou para 6,5% (em comparação com os 4,5% do mês anterior), proporcionando um forte impulso à economia alemã em dificuldades.

: Dados excecionais e altamente surpreendentes relativos às encomendas industriais de junho. Numa base mensal (m/m), as encomendas registaram um aumento de 3,1%, contra um consenso de mercado modesto de apenas 0,3% m/m. Numa base anual (a/a), o crescimento disparou para 6,5% (em comparação com os 4,5% do mês anterior), proporcionando um forte impulso à economia alemã em dificuldades. Austrália : A balança comercial de junho registou uma reviravolta significativa. O excedente comercial situou-se nos 1,93 mil milhões de AUD, contrariando completamente as previsões dos analistas, que esperavam um défice de -1,1 mil milhões de AUD (valor anterior: -2,37 mil milhões de AUD).

: A balança comercial de junho registou uma reviravolta significativa. O excedente comercial situou-se nos 1,93 mil milhões de AUD, contrariando completamente as previsões dos analistas, que esperavam um défice de -1,1 mil milhões de AUD (valor anterior: -2,37 mil milhões de AUD). EUA: A sessão noturna foi marcada pelas declarações da presidente da Reserva Federal de São Francisco, Mary Daly, que abordou a trajetória atual das taxas de juro e a situação do mercado de trabalho. Calendário Macroeconómico 08:00 Alemanha - Encomendas industriais s.a. (m/m) (junho). Real: 3,1% | Consenso: 0,3% | Anterior: 0,3%

08:00 Alemanha - Encomendas industriais ajustadas sazonalmente (a/a) (junho). Real: 6,5% | Anterior: 4,5%

11:00 Zona Euro - Vendas a retalho ajustadas sazonalmente (m/m) (junho). Consenso: 0,1% | Anterior: 0,2%

11:00 Zona Euro - Vendas a retalho ajustadas sazonalmente (a/a) (junho). Consenso: 0,9% | Anterior: 1,6%

11:30 EUA - Relatório Challenger sobre cortes de postos de trabalho (julho). Anterior: 45,85 mil

14:30 EUA - Produtividade não agrícola (t/t) (previsão preliminar do 2.º trimestre). Consenso: 0,7% | Anterior: 0,3%

14:30 EUA - Custos unitários do trabalho (trimestral) (previsão preliminar do 2.º trimestre). Consenso: 2,1% | Anterior: 1,8%

14:30 EUA - Pedidos iniciais de subsídio de desemprego. Consenso: 201 mil | Anterior: 197 mil

16:00 EUA - Existências no comércio grossista (m/m) (junho). Consenso: 0,3% | Anterior: 0,1%

16:30 EUA - Variação das reservas de gás natural da EIA. Consenso: 30 Bcf | Anterior: 28 Bcf

23:30 EUA - Discurso do presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem Principais divulgações de resultados Wall Street: Eli Lilly (antes da abertura do mercado) – relatório fundamental para o setor farmacêutico e de cuidados de saúde; os investidores irão centrar-se nas vendas de medicamentos para a perda de peso e para a diabetes.

ConocoPhillips (antes da abertura do mercado) – indicador da saúde do setor de extração, num contexto de oscilações do preço do petróleo bruto.

Gilead Sciences (após o fecho do mercado) Euronext: Deutsche Telekom

Siemens 3 Mercados a acompanhar hoje DE40 / DAX (Índice de Ações) – O índice alemão recebeu uma injeção de otimismo mesmo antes da abertura do mercado, graças a um resultado muito sólido das encomendas industriais (3,1% m/m contra os 0,3% esperados). A procura por ações do setor industrial poderá dominar as negociações no pregão de Frankfurt hoje, com os dados das vendas a retalho da zona euro, às 11:00, a completarem o panorama macroeconómico europeu.

– O índice alemão recebeu uma injeção de otimismo mesmo antes da abertura do mercado, graças a um resultado muito sólido das encomendas industriais (3,1% m/m contra os 0,3% esperados). A procura por ações do setor industrial poderá dominar as negociações no pregão de Frankfurt hoje, com os dados das vendas a retalho da zona euro, às 11:00, a completarem o panorama macroeconómico europeu. EURUSD (FX) – Este importante par cambial poderá registar um aumento da atividade, mesmo com a divulgação de relatórios secundários sobre o mercado de trabalho dos EUA. Na sequência dos dados da ADP de ontem, muito mais fortes do que o esperado, novos sinais de endurecimento no mercado de trabalho (por exemplo, os pedidos de subsídio de desemprego a manterem-se abaixo dos 200 mil) poderão, mais uma vez, reforçar as expectativas de subidas das taxas de juro nos EUA.

– Este importante par cambial poderá registar um aumento da atividade, mesmo com a divulgação de relatórios secundários sobre o mercado de trabalho dos EUA. Na sequência dos dados da ADP de ontem, muito mais fortes do que o esperado, novos sinais de endurecimento no mercado de trabalho (por exemplo, os pedidos de subsídio de desemprego a manterem-se abaixo dos 200 mil) poderão, mais uma vez, reforçar as expectativas de subidas das taxas de juro nos EUA. Gás natural / NATGAS (Matérias-primas) – Os preços do gás natural assumirão o protagonismo às 16h30, na sequência da divulgação do relatório semanal da EIA sobre as variações nos níveis de armazenamento nos EUA (consenso: 30 Bcf). Em conjunto com uma onda de calor que assola os EUA durante o verão e a crescente procura por parte do setor energético, qualquer desvio em relação às expectativas poderá desencadear um aumento acentuado da volatilidade dos preços das matérias-primas.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.