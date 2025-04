Ações da Chipotle permanecem estáveis, apesar da redução da previsão de vendas anuais

A Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG.US) manteve-se estável na quinta-feira, depois de a cadeia de restaurantes fast-casual ter reduzido as suas perspectivas de vendas para o ano inteiro e ter registado a sua primeira descida de vendas trimestrais em quase cinco anos. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Resultados do primeiro trimestre não correspondem às expectativas A Chipotle apresentou lucros no primeiro trimestre de 29 cêntimos por ação ajustada, ligeiramente acima da estimativa de 28 cêntimos dos analistas, mas as vendas comparáveis diminuíram 0,4%, ficando muito aquém do crescimento esperado de 1,74%. As receitas aumentaram 6,4% para 2,88 mil milhões de dólares, mas não atingiram a previsão de 2,94 mil milhões de dólares. O declínio das vendas foi impulsionado por uma queda de 2,3% nas transacções, parcialmente compensada por um aumento de 1,9% no tamanho médio dos cheques. As métricas de desempenho mostraram resultados mistos, com uma margem operacional ao nível dos restaurantes de 26,2%, acima dos 25,9% estimados, enquanto a empresa abriu 57 novos restaurantes contra os 58 esperados. As vendas médias dos restaurantes atingiram $3,19 milhões, ligeiramente acima da previsão de $3,17 milhões. Vendas na loja. Fonte: Bloomberg L.P. Orientação reduzida A empresa reduziu as suas perspectivas para o ano fiscal de 2025: As vendas comparáveis dos restaurantes deverão agora situar-se no intervalo de um dígito baixo, em comparação com a previsão anterior de um dígito baixo a médio

Continua a planear a abertura de 315 a 345 novos restaurantes

Mantém a taxa de imposto efectiva subjacente estimada entre 25% e 27% antes de itens discretos “Embora os nossos resultados do primeiro trimestre tenham sido afectados por vários factores adversos, incluindo o clima e o abrandamento do consumo, as nossas equipas continuam a fazer progressos significativos na melhoria da execução dos nossos restaurantes”, afirmou Scott Boatwright, Diretor Executivo da Chipotle. “Estou confiante de que temos um plano sólido para regressar a comps de transação positivos na segunda metade do ano.” A empresa citou a ansiedade do consumidor sobre questões económicas, como as tarifas, como a principal razão para o recuo nos gastos. O diretor financeiro Adam Rymer referiu que o declínio foi generalizado a todos os grupos de rendimento e regiões geográficas, reflectindo preocupações “sobre o que está para vir mais do que qualquer outra coisa”, apesar dos indicadores relativamente fortes do mercado de trabalho. A Chipotle espera que as actuais tarifas de 10%, juntamente com as taxas de 25% sobre o alumínio, tenham um impacto nos resultados do segundo trimestre de aproximadamente 20 pontos base. A empresa declarou que não planeia aumentar os preços do menu para compensar estes custos, com Boatwright a indicar que absorveria os custos acrescidos em vez de os transferir para os consumidores. O Conselho de Administração também autorizou um programa adicional de recompra de acções no valor de 400 milhões de dólares. O analista do Barclays, Jeffrey Bernstein, baixou o preço-alvo da Chipotle para $ 52 de $ 56 após o relatório. Chipotle (D1) As ações estão atualmente a ser negociadas perto da SMA de 30 períodos. Os compradores terão como objetivo quebrar acima da SMA de 50 períodos, enquanto que os vendedores terão como target os mínimos recentes.

