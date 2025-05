Ações da Coca-Cola permanecem estáveis

A Coca-Cola (KO.US) divulgou resultados mistos no primeiro trimestre na terça-feira, com lucros ligeiramente acima das expectativas dos analistas, enquanto a receita ficou aquém do esperado devido a dificuldades cambiais e pressão nos principais mercados desenvolvidos.

Resultados do primeiro trimestre mostram desempenho misto

A Coca-Cola divulgou um lucro trimestral de US$ 0,73 por ação, superando a estimativa consensual dos analistas de US$ 0,72 em 1,39% e representando um aumento de 1,39% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, as vendas trimestrais ficaram em US$ 11,10 mil milhões, ficando 0,37% abaixo da estimativa consensual dos analistas de US$ 11,14 mil milhões e marcando uma queda de 1,77% em relação aos US$ 11,30 mil milhões no mesmo período do ano passado.

A gigante das bebidas registou um crescimento orgânico ajustado da receita de 6%, superando as expectativas de 5,2%, impulsionado pelo forte desempenho de preço/mix de 5% e um aumento de 2% no volume de caixas unitárias. A margem operacional comparável melhorou de 32,4% no mesmo período do ano anterior para 33,8%, também superando a estimativa de 33%.

Por categoria, o volume de caixas unitárias de refrigerantes cresceu 2%, enquanto água, bebidas esportivas, café e chá também aumentaram 2%. Nutrição, sucos, laticínios e bebidas à base de plantas tiveram um crescimento mais modesto, de 1%.

Coca-Cola (D1)

As ações estão a ser negociadas acima das médias móveis de 30 e 50 dias. Os otimistas pretendem testar novamente as máximas recentes, enquanto os pessimistas tentarão empurrar o preço para baixo do nível de US$ 70. O RSI está a mostrar uma divergência de baixa oculta, formando máximas mais baixas enquanto o preço atinge máximas mais altas. Enquanto isso, o MACD está à beira de um cruzamento de baixa, sinalizando um potencial risco de queda.