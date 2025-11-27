Ações da Deere & Co. caem do suporte principal após resultados📉

A Deere & Company (DE.US) é uma das maiores empresas industriais americanas e uma das últimas grandes empresas a divulgar os resultados do último trimestre, que para a Deere corresponde ao quarto trimestre fiscal de 2025. A empresa encerrou o ano fiscal com um desempenho sólido, apresentando resultados que superaram as expectativas do mercado em quase todas as categorias principais. A Deere divulgou lucros por ação superiores ao esperado e receitas significativamente mais fortes, confirmando que as suas inovações tecnológicas e melhorias na eficiência operacional estão agora a traduzir-se visivelmente em desempenho financeiro. Ao mesmo tempo, a reação do mercado mostrou que superar o consenso não é suficiente para dissipar as preocupações sobre as perspetivas do setor para os próximos anos. A empresa superou as expectativas tanto em receitas como em lucros por ação no quarto trimestre.

Apesar dos resultados sólidos, as ações caíram mais de 5% ontem.

A receita aumentou 11% em relação ao ano anterior, impulsionada pela inovação de produtos e pela melhoria na organização dos processos.

Em 2026, a empresa espera um claro declínio na procura por máquinas agrícolas de grande porte. Resultados do quarto trimestre A Deere gerou 12,4 mil milhões de dólares em receita durante os últimos meses do ano, um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa também registou 1,1 mil milhões de dólares em lucro líquido e uma margem operacional de 12,6% na sua divisão de operações de equipamentos. Vale a pena notar que a melhoria é visível tanto no lado das vendas quanto no controle de custos.Lucro por ação: 3,93 dólares contra a previsão de 3,85 dólares. Lucro líquido: 1,1 mil milhões de dólares.

Margem de operações de equipamentos: 12,6%. A empresa superou as expectativas dos analistas tanto em receita quanto em lucro por ação. A receita superou as estimativas do mercado em mais de 26%, marcando uma das maiores surpresas positivas nos últimos trimestres. Este forte resultado reflete o investimento consistente em tecnologia, incluindo soluções de agricultura de precisão, bem como uma melhor gestão de inventário. Apesar dos números sólidos, os investidores concentraram-se principalmente nas perspetivas para 2026, que apontam para um ambiente potencialmente desafiante. Uma queda projetada de 15% a 20% na procura por máquinas agrícolas de grande porte nos Estados Unidos e no Canadá pesa sobre o otimismo de curto prazo em relação ao desempenho futuro. Para 2026, a empresa prevê: Lucro líquido entre 4,0 e 4,75 mil milhões de dólares.

Uma taxa efetiva de imposto de 25 a 27%.

Fluxo de caixa das operações de equipamentos de 4 a 5 mil milhões de dólares.

Um declínio de 15 a 20% na procura por máquinas agrícolas de grande porte. Essas projeções mostram claramente que o próximo ano testará a resiliência do setor, e a Deere precisará se adaptar às condições de mercado mais fracas. Representantes da empresa destacaram a lucratividade recorde nesta fase do ciclo. Chris Seibert, do departamento de relações com investidores, enfatizou que a empresa obteve mais de 5 mil milhões de dólares em lucro líquido, o melhor resultado de sua história em um ponto cíclico comparável. Deanna Kovar, do segmento de Agricultura e Gramados, apontou o papel crescente dos sistemas autônomos, que a equipe de gestão considera um dos principais diferenciais competitivos nos próximos anos. Os riscos envolvem: • Possíveis impactos de tarifa estimados em 1,2 mil milhões de dólares antes dos impostos. • Declínio projetado na procura por máquinas agrícolas de grande porte em 2026. • Riscos macroeconómicos e desaceleração do ritmo de crescimento global. • Potenciais interrupções no abastecimento e gargalos logísticos. • Aumento da concorrência em tecnologias de agricultura de precisão. Deere & Co. (DE.US) Visão geral do gráfico As ações da Deere caíram abaixo da importante EMA de 200 dias (linha vermelha), sinalizando um retorno à tendência de queda de médio prazo. Um potencial padrão de cabeça e ombros de baixa se formou, com a linha do pescoço perto de 430 dólares por ação. Um movimento de volta para 480 dólares poderia invalidar o padrão e abrir as portas para uma recuperação. Fonte: xStation5

