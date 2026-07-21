Ações da General Motors caem apesar de resultados sólidos 🚩

A General Motors supera as estimativas e revê em alta as previsões para 2026

A General Motors (GM.US) divulgou resultados do segundo trimestre de 2026 superiores ao esperado e reviu em alta as suas previsões para o ano inteiro relativamente ao lucro ajustado e ao fluxo de caixa livre. A América do Norte continuou a ser o principal motor de lucros da empresa, apoiada pela resiliência dos preços dos veículos, pela forte procura de pick-ups e SUV e pelos progressos contínuos na redução das perdas decorrentes do seu negócio de veículos elétricos.

O resultado por ação ajustado situou-se nos 3,57 dólares , superando as expectativas de Wall Street, que rondavam os 3,20 dólares .

, superando as expectativas de Wall Street, que rondavam os . A receita aumentou 1,9% em relação ao ano anterior, para 48,03 mil milhões de dólares , acima da estimativa de consenso de 47,01 mil milhões de dólares .

, acima da estimativa de consenso de . O EBIT ajustado da América do Norte atingiu 3,45 mil milhões de dólares , excedendo as expectativas de 3,26 mil milhões de dólares .

, excedendo as expectativas de . A GM elevou a sua previsão de EPS ajustado para o ano completo de 2026 para 12,00–14,00 dólares , face aos anteriores 11,50–13,50 dólares .

, face aos anteriores . No entanto, a empresa reduziu a sua previsão de resultado líquido reportado para 8,4–9,8 mil milhões de dólares, face aos anteriores 9,9–11,4 mil milhões de dólares.

A América do Norte continua a ser o principal motor de crescimento

As vendas de veículos totalizaram 990 000 unidades, um aumento de 1,6% em relação ao ano anterior. O EBIT ajustado das operações na América do Norte atingiu 3,45 mil milhões de dólares, enquanto a margem de EBIT ajustada da região melhorou em 2,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior, para 8,6%.

De acordo com a CEO Mary Barra, os resultados foram sustentados pela estabilidade dos preços dos veículos, por uma gama robusta de pick-ups e SUV, por custos de garantia mais baixos e por uma maior eficiência operacional. As operações internacionais, incluindo as joint ventures da empresa na China, geraram 190 milhões de dólares em EBIT ajustado, acima da estimativa consensual de 144,4 milhões de dólares.

Lucro ajustado aumenta enquanto o resultado líquido reportado diminui

O resultado operacional ajustado do grupo aumentou aproximadamente 30% em relação ao ano anterior, para mais de 3,9 mil milhões de dólares, enquanto a margem operacional ajustada atingiu 8,2%. Ao mesmo tempo, o resultado líquido atribuível aos acionistas diminuiu 31,1% em relação ao ano anterior, para 1,3 mil milhões de dólares.

Os resultados reportados foram afetados por 2,3 mil milhões de dólares em encargos relacionados com a estratégia de reorientação da empresa no setor dos veículos elétricos. A GM continuou também a reduzir as perdas relacionadas com os veículos elétricos, ao mesmo tempo que expandiu o seu negócio de serviços digitais, que apresenta margens mais elevadas.

A GM revê em alta as previsões de resultados ajustados

A empresa aumentou a sua previsão de EBIT ajustado para o ano completo de 2026 para 14–16 mil milhões de dólares, face aos anteriores 13,5–15,5 mil milhões de dólares. A previsão do EPS ajustado foi igualmente revista em alta para 12–14 dólares, em comparação com o intervalo anterior de 11,50–13,50 dólares.

O fluxo de caixa livre ajustado esperado para o setor automóvel foi aumentado para 9,5–11,5 mil milhões de dólares, face aos anteriores 9–11 mil milhões de dólares. Prevê-se que as despesas de capital atinjam um total de 10–12 mil milhões de dólares em 2026.

Previsão mais baixa para o resultado líquido reportado

A GM reduziu a sua previsão para o resultado líquido atribuível aos acionistas para 8,4–9,8 mil milhões de dólares, abaixo dos anteriores 9,9–11,4 mil milhões de dólares. Isto marca o segundo trimestre consecutivo em que a empresa aumentou a sua previsão de resultados ajustados, ao mesmo tempo que reduziu as perspetivas para o resultado líquido reportado.

Esta divergência deve-se principalmente a encargos e custos pontuais associados à reestruturação da estratégia da empresa em matéria de veículos elétricos. Apesar dos resultados terem superado as expectativas, as ações da GM registaram uma descida de cerca de 2% nas negociações pré-mercado.

Ações da General Motors (Gráfico D1)

As ações da General Motors estão a ser negociadas ligeiramente em baixa na sequência da divulgação dos resultados, oscilando em torno dos 74 dólares, perto da média móvel exponencial de 200 dias (EMA200).