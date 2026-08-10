O lendário fundo de Warren Buffett, agora sem Warren Buffett, publicou os seus resultados do segundo trimestre de 2026 no sábado, 8 de agosto. As expectativas em relação aos resultados do fundo eram moderadas e, embora o «Oráculo de Omaha» já se tenha reformado, os resultados mais recentes sugerem que a nova administração poderá ainda ter dificuldades em atingir o ritmo de crescimento e de lucros que os acionistas poderiam esperar. Resultados A receita ascendeu a 101,8 mil milhões de dólares, contra expectativas de cerca de 96,5 mil milhões de dólares. Isto representa um crescimento homólogo de cerca de 10%.

O resultado operacional da Berkshire aumentou para 12,9 mil milhões de dólares, um aumento de 16% em relação ao ano anterior.

O resultado líquido (GAAP) atingiu os 25,6 mil milhões de dólares, o que implica ganhos de investimento de 12,6 mil milhões de dólares. Trata-se de um aumento anual de 107% e 155%, respetivamente.

Isto traduz-se num resultado por ação (EPS) de 6 dólares, significativamente acima do consenso de 5 dólares. No entanto, o lucro do fundo apresentado desta forma não constitui um reflexo fiável da situação da empresa no segundo trimestre de 2026. Do próprio lucro de 12,9 mil milhões de dólares da Berkshire: 326 milhões de dólares provieram de diferenças cambiais positivas (um ano antes, este valor correspondia a uma perda de 877 milhões de dólares).

Tendo em conta esta dinâmica, o crescimento operacional real é de apenas 5%. Fonte: XTB Research Team Segmentos e setores A repartição por segmentos da holding é mais transparente. O setor dos seguros (subscrição) gerou 1,7 mil milhões de dólares em lucros, o que representa uma descida em relação ao ano anterior, devido principalmente à GEICO, cujo desempenho tem sido fraco.

A BNSF Railways registou 1,56 mil milhões de dólares, um aumento de 6%.

A Berkshire Energy e o segmento de serviços e retalho registaram aumentos adicionais de 27% e 24%, respetivamente, atingindo mais de 5 mil milhões de dólares em lucros. O segmento da energia está a ter um bom desempenho, principalmente graças ao aumento da procura no transporte de energia e mercadorias. O segmento de serviços e retalho, no entanto, não está a ter um desempenho tão bom quanto o crescimento sugere, uma vez que uma parte significativa do lucro consiste num reembolso de tarifas pagas anteriormente.

Fluxos de caixa Estes resultados significam que o fluxo de caixa operacional aumentou de 20,9 mil milhões de dólares para 21,6 mil milhões de dólares — um aumento de 3,2%.

O fluxo de caixa livre totalizou 11,02 mil milhões de dólares, contra os 11,85 mil milhões de dólares registados há um ano — uma descida de 7%.

Apesar disso, o novo CEO anunciou um programa recorde de recompra de ações no valor de 4,5 mil milhões de dólares. A reação do mercado é, como era de esperar, moderada. As ações, na abertura da sessão após a divulgação dos resultados, oscilam ligeiramente abaixo do fecho anterior. Alocação Muito mais interessantes para o mercado em geral são as divulgações (ainda incompletas) sobre as aquisições da empresa. Aquisições, porque a enorme reserva de liquidez que Warren Buffett deixou para trás (mais de 350 mil milhões de dólares) começou a fluir para o mercado. No segundo trimestre de 2026, o fundo realizou aquisições líquidas no valor de quase 20 mil milhões de dólares; trata-se de uma clara mudança de política após 14 trimestres consecutivos em que o fundo vendeu ações. Fonte: XTB Research, Berkshire Hathaway A Alphabet está a tornar-se uma das posições mais importantes do fundo. O fundo adquiriu ações adicionais da empresa de tecnologia no valor de mais de 10 mil milhões de dólares. Desempenho da Berkshire [BRKA.US] em comparação com os futuros do US500 Fonte: xStation5 Este é um sinal muito importante no contexto da situação atual dos mercados. O fundo esperou até quatro anos para voltar a comprar; a última vez que realizou compras foi em 2022. Vale a pena recordar que, desde a queda provocada pela pandemia da COVID até aos dias de hoje, o fundo tem superado o desempenho do mercado em geral em cerca de 5%, numa base anualizada.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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