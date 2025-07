Ações da gigante da defesa Kongsberg Gruppen caem 12% após relatório de lucros do segundo trimestre📉

As ações da Kongsberg Gruppen ASA (KOG.NO), fabricante líder norueguia de equipamentos de defesa, caíram 12% hoje, após a divulgação dos resultados do segundo trimestre da empresa. Os investidores reagiram com nervosismo ao aumento dos custos, à queda nas reservas de caixa e a um quadro misto de encomendas em vários segmentos de negócios. Apesar da forte queda no preço das ações da Kongsberg, a onda de vendas não se espalhou para o setor de defesa em geral. Líderes de crescimento como a britânica Rolls-Royce (RR.UK) e a alemã Rheinmetall (RHM.DE) continuaram a registrar ganhos. A reação do mercado parece ser principalmente realização de lucros após uma forte recuperação nos últimos meses. Kongsberg Gruppen – Principais destaques financeiros do segundo trimestre de 2025 A receita aumentou 20% em relação ao ano anterior, para NOK 13,90 bilhões , ante NOK 11,59 bilhões no segundo trimestre de 2024.

, em comparação com 17,28 mil milhões no segundo trimestre de 2024. A carteira de encomendas atingiu um recorde de 138,8 mil milhões de coroas norueguesas, acima dos 95,56 mil milhões de coroas norueguesas do ano anterior. A Kongsberg destacou a forte procura em todos os segmentos de negócio, com as operações do segundo trimestre a confirmarem fundamentos sólidos e um impulso de crescimento contínuo. A empresa enfatizou que todas as divisões registraram crescimento de receita em relação ao ano anterior, apoiadas por: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Maiores entregas de sistemas de mísseis e defesa aérea no segmento de defesa,

no segmento de defesa, Forte atividade no mercado de construção naval dentro da Kongsberg Maritime,

dentro da Kongsberg Maritime, Aumento da demanda por tecnologias subaquáticas, abrangendo os mercados civil e de defesa. Perspectivas para a defesa A Kongsberg relatou uma demanda sólida por seus sistemas de defesa, com vários países indicando planos para adquirir soluções da Kongsberg. Especificamente: A Alemanha confirmou a compra do míssil Joint Strike para os seus caças F-35 , com o contrato final assinado no final de junho.

, com o contrato final assinado no final de junho. A empresa também finalizou uma joint venture estratégica com a Thales, combinando as suas unidades de comunicações táticas. A medida reforça a posição da entidade resultante da fusão num setor de defesa que regista um aumento do investimento em toda a Europa. Liquidez e desenvolvimentos estratégicos O caixa e equivalentes de caixa caíram para NOK 14,39 mil milhões , ante NOK 16,46 mil milhões no trimestre anterior.

, ante NOK 16,46 mil milhões no trimestre anterior. O fluxo de caixa líquido foi negativo em NOK 2,08 mil milhões , incluindo NOK 1,78 mil milhões em pagamentos de dividendos .

, incluindo . A dívida líquida com juros diminuiu para NOK -9,07 mil milhões , em comparação com NOK -11,30 mil milhões no primeiro trimestre.

diminuiu para , em comparação com no primeiro trimestre. No segundo trimestre de 2025, a empresa assinou um acordo para adquirir a Sonatech , com sede nos EUA, especialista em acústica subaquática (sujeito a aprovação regulamentar).

, com sede nos EUA, especialista em acústica subaquática (sujeito a aprovação regulamentar). Dos 109 mil milhões de coroas norueguesas em encomendas pendentes na área da defesa, 22 mil milhões de coroas norueguesas estão previstos para entrega no segundo semestre de 2025. Discriminação por segmento Kongsberg Defence & Aerospace Receita: 6,12 mil milhões de coroas norueguesas (+38% em relação ao ano anterior)

(+38% em relação ao ano anterior) Contrato principal: acordo de 6,5 mil milhões de coroas norueguesas para mísseis de ataque conjunto com a Alemanha (5.º país a fazer uma encomenda)

para mísseis de ataque conjunto com a Alemanha (5.º país a fazer uma encomenda) Novas encomendas: 9,84 mil milhões de coroas norueguesas

Carteira de encomendas: 109,24 mil milhões de coroas norueguesas Kongsberg Maritime Receita: 6,39 mil milhões de coroas norueguesas (+7% em relação ao ano anterior)

(+7% em relação ao ano anterior) As soluções para embarcações offshore representaram 35% das novas encomendas

Novas encomendas: 7,52 mil milhões de coroas norueguesas

Pipeline: 26,2 mil milhões de coroas norueguesas

EBIT: 716 milhões de coroas norueguesas, margem: 11,2% Kongsberg Discovery Receita: 1,23 mil milhões de coroas norueguesas (+21% em relação ao ano anterior), impulsionada pelas entregas de veículos subaquáticos e sistemas de mapeamento

(+21% em relação ao ano anterior), impulsionada pelas entregas de veículos subaquáticos e sistemas de mapeamento EBIT: 230 milhões de coroas norueguesas (contra 143 milhões de coroas norueguesas no ano anterior)

(contra 143 milhões de coroas norueguesas no ano anterior) Novas encomendas: 966 milhões de coroas norueguesas

Carteira de encomendas: 2,92 mil milhões de coroas norueguesas Gráfico: Kongsberg Gruppen (intervalo D1)

