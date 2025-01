Ações da Hershey perto de mínimos de 4 anos, num contexto de oferta restrita de cacau📉

As ações de um dos produtores de chocolate de confeitaria mais conhecidos dos EUA, a Hershey (HRSHY.US), atingiram mínimos de 52 semanas, à medida que os sentimentos globais se alteraram devido à redução das despesas de consumo e à subida dos preços do cacau, que estão a pressionar as margens da empresa, sendo a maior parte dos seus custos de produção. Será que a Hershey tem um potencial muito limitado para colocar esses custos à disposição do consumidor?

A Hershey rejeitou a oferta de compra da Mondelez, por ser demasiado pequena: “abaixo das estimativas do Conselho de Administração”. Em 27 de dezembro, a TD Cowen aumentou a sua estimativa do “preço de aquisição” da Hershey de uma potencial aquisição à Mondelez para 255 dólares por ação, um prémio de quase 60% em relação ao preço atual das ações da Hershey, que é de 157 dólares.

No terceiro trimestre de 2024 (encerrado em 29 de setembro), as vendas caíram 1,4%, com lucro ajustado por ação (EPS) 10% menor em relação ao ano anterior. Ambos ficaram abaixo das estimativas dos analistas. Por enquanto, a empresa projeta que os preços do cacau se estabilizem em 2025.

Apesar disso, a Bloomberg News informou, há alguns dias, que a Hershey pediu autorização à Commodity Futures Trading Commission (CFTC) para comprar uma enorme quantidade de cacau (90000 MT) dos inventários da ICE (mais do que a bolsa podia oferecer), no meio da escassez da indústria do cacau. Esta informação pressionou as ações, uma vez que Wall Street está preocupada com a influência do mercado do cacau nos futuros custos de produção da Hershey.

A verdade é que a empresa tem de operar em 2025, quaisquer que sejam os custos do cacau. No entanto, a longo prazo, as actuais condições de escassez do mercado do cacau serão difíceis de manter, o que poderá dar à Hershey mais combustível estratégico, apesar de alguma fraqueza tática. Os analistas do BofA têm um preço-alvo de $180 para a Hershey, com uma classificação neutra; o Citi baixou a recomendação para $159 por ação. A Hershey planeia aumentar os preços dos produtos em 3 a 4% em 2025.

Historicamente, o rácio PE a prazo da Hershey nos últimos 10 anos era de 27; atualmente é de 19. A empresa continua a ter margens líquidas muito mais elevadas do que os seus pares, e mesmo muito mais elevadas do que a Coca-Cola. Além disso, o atual rácio PE, de 17, é inferior ao de outros pares de consumo discricionário, como a PepsiCo ou mesmo a Mondelez. Fonte: XTB REserach, Bloomberg Finance L.P.

Dado que as margens líquidas da Hershey's ainda são superiores às dos principais pares, com dois dígitos (apesar do menor consumo de chocolate e dos custos do cacau), e com um PE Forward e um rácio PE inferiores, podemos assumir que a empresa pode estar relativamente subavaliada em relação aos seus pares do sector. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Gráfico da Hershey (HSY.US), D1

As ações da Hershey caem quase 20% abaixo da EMA200, no meio de uma enorme liquidação que começou em junho de 2023.

Fonte: xStation5