Ações da Nike desvalorizam 6% após a publicação dos resultados trimestrais 📉

As ações da Nike (NKE.US) estão a recuar quase 7% durante o pré-mercado, com os investidores a sentirem-se desiludidos devido ao facto de as receitas do primeiro trimestre de 2024/2025 não terem sido atingidas. A empresa também adiou o muito aguardado “Dia do Investidor” agendado para novembro, enquanto se prepara para um novo CEO. Receitas: 11,59 mil milhões de dólares contra 11,65 mil milhões de dólares previstos, e 12,94 mil milhões de dólares um ano antes, menos 10% em relação ao ano anterior

11,59 mil milhões de dólares contra 11,65 mil milhões de dólares previstos, e 12,94 mil milhões de dólares um ano antes, menos 10% em relação ao ano anterior Lucro por ação: $0,70 vs $0,52 exp. e $0,94 um ano antes) (resultado líquido de $1,05 biliões vs $1,45 biliões um ano antes), menos 28% YoY

vs $0,52 exp. e $0,94 um ano antes) (resultado líquido de $1,05 biliões vs $1,45 biliões um ano antes), menos 28% YoY Margem bruta: 45,4% vs 44,4% exp. por Street Account, 1,2% superior aos 44,2% do trimestre anterior O negócio da Nike está a dar sinais de abrandamento As vendas da Nike Diret desceram 12% em relação ao ano anterior e as da Nike Digital desceram quase 20% numa base anual. As vendas das lojas Nike aumentaram 1% em relação ao ano anterior, mas as vendas por grosso desceram 7%, o que sugere que poderão ser necessários mais descontos para vender os stocks. A empresa registou uma expansão da margem bruta de 1,2% para 45,4%, impulsionada por custos mais baixos e acções de fixação de preços. A taxa efectiva de imposto foi muito mais elevada em relação ao ano anterior, 19,6% contra 12% no ano anterior, o que contribuiu para aumentar os custos. Os SG&A registaram um ligeiro decréscimo, de 2% face ao ano anterior. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Os resultados da América do Norte (um dos principais mercados da empresa) foram muito fracos, com as receitas a descerem 11% e as vendas nas lojas a descerem 1% em relação ao ano anterior (a Nike Diret e a Nike Digital desceram 11% e 15%, respetivamente). Além disso, as vendas na EMEA diminuíram 12% em relação ao ano anterior, enquanto as receitas da Grande China caíram 3% em relação ao ano anterior (a Nike Diret caiu 16% e a Nike Digital caiu 34% em relação ao ano anterior). A receita da APLA foi bastante forte em comparação com outros mercados, com “apenas” 2% de queda em relação ao ano anterior e 9% de aumento nas vendas nas lojas NIKE. A Nike, informada sobre as fracas vendas da marca Jordan, espera agora que o negócio de lifestyle para homem e mulher continue a cair.

Além disso, as vendas na EMEA diminuíram 12% em relação ao ano anterior, enquanto as receitas da Grande China caíram 3% em relação ao ano anterior (a Nike Diret caiu 16% e a Nike Digital caiu 34% em relação ao ano anterior). A receita da APLA foi bastante forte em comparação com outros mercados, com “apenas” 2% de queda em relação ao ano anterior e 9% de aumento nas vendas nas lojas NIKE. A Nike espera uma receita de 8 a 10% no segundo trimestre de 2025, com margem de aproximadamente 1,5% e SG&A estável em relação ao ano anterior; taxa de imposto efetiva de dezena alta. A empresa informou sobre o crescimento de “dois dígitos” nas vendas de novos produtos de calçado (futebol global, calçado de corrida); forte crescimento no modelo Pegasus 41 (crescimento de meados de dez anos em relação ao ano anterior), declarou fortes encomendas para a primavera de 25. No entanto, a procura na Grande China continua a ser fraca, com abrandamento no mercado dos EUA e as vendas a retalho ficaram aquém das expectativas (problema de stocks, pressão sobre os descontos). Nike (intervalo D1) As ações da Nike reagiram em baixa após atingirem o nível de resistência marcado pela EMA200 (linha vermelha). Fonte: xStation5 Painéis financeiros da Nike Dado o abrandamento da atividade da empresa (queda das vendas, resultados líquidos mistos, margens pressionadas e maior incerteza macroeconómica), dados os múltiplos com um PE forward superior a 30 e um rácio PE atual quase 10% superior à média do S&P 500, podemos assumir cautelosamente que a avaliação da empresa parece estar a ser esticada. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fonte: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.