Ações da Nivdia disparam 5% após a publicação dos resultados do 1º trimestre📈

Os resultados do primeiro trimestre da Nvidia (NVDA.US) superaram as estimativas de Wall Street. As ações da Nvidia subiram mais de 5% na primeira reação aos fortes dados apresentados, sinalizando que a procura ainda está a aumentar no segmento de IA.

Resultados da empresa

A receita foi de US$ 44,1 mil milhões, um aumento de 12% em relação ao quarto trimestre, 69% em relação ao ano anterior e acima dos US$ 43,3 mil milhões previstos em Wall Street.

O lucro por ação (EPS) não GAAP foi de US$ 0,81, muito acima dos US$ 0,73 esperados pelo consenso em Wall Street.

A receita do segmento de Data Center foi de US$ 39,1 mil milhões, um aumento de 10% em relação ao quarto trimestre e de 73% em relação ao ano anterior, mas ligeiramente abaixo dos US$ 39,2 mil milhões esperados em Wall Street

A NVIDIA pagará o próximo dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,01 por ação em 3 de julho de 2025 (data de registro: 11 de junho de 2025)

A Nvidia prevê receitas para o segundo trimestre de 2025 abaixo das estimativas, mas o mercado não reagiu a esse facto.

A empresa informou que as suas margens brutas GAAP e não GAAP foram de 60,5% e 61,0%, respetivamente. No entanto, se a despesa de US$ 4,5 mil milhões (menos do que os US$ 5,5 mil milhões previstos anteriormente pela empresa) fosse excluída, a margem bruta non-GAAP do primeiro trimestre teria sido de 71,3%.

Quanto ao lucro por ação diluído, os valores GAAP e não GAAP foram de US$ 0,76 e US$ 0,81, respectivamente. Sem a despesa e o impacto fiscal relacionado, o lucro por ação diluído não GAAP do primeiro trimestre teria sido de US$ 0,96.

Segmentos de negócios da Nvidia (excluindo Data Center)

Computadores de gaming e IA: a receita atingiu um recorde de US$ 3,8 mil milhões, um aumento de 48% em relação ao trimestre anterior e de 42% em relação ao ano anterior.

a receita atingiu um recorde de US$ 3,8 mil milhões, um aumento de 48% em relação ao trimestre anterior e de 42% em relação ao ano anterior. Visualização profissional: a receita foi de US$ 509 milhões, estável em relação ao trimestre anterior e um aumento de 19% em relação ao ano anterior.

a receita foi de US$ 509 milhões, estável em relação ao trimestre anterior e um aumento de 19% em relação ao ano anterior. Automóvel e robótica: a receita foi de US$ 567 milhões, uma queda de 1% em relação ao trimestre anterior e um aumento de 72% em relação ao ano anterior.

Perspetivas

A Nvidia prevê uma receita de US$ 45 mil milhões para o segundo trimestre de 2025, com uma variação de cerca 2% em relação aos US$ 45,90 mil milhões estimados pelo consenso dos analistas da LSEG. A previsão inclui uma perda na receita do segundo semestre de cerca de US$ 8 mil milhões (muito superior aos US$ 4,5 mil milhões do primeiro trimestre fiscal de 2026) devido às recentes restrições à exportação. Por enquanto, a Nvidia espera um grande impacto nas vendas devido às restrições mais rígidas dos EUA à exportação de seus chips de IA para o importante mercado de semicondutores da China.

As margens brutas não GAAP do segundo trimestre deverão situar-se em 72,0%, cerca de 50 pontos base. A empresa continua a trabalhar para atingir margens brutas na faixa de 70% no final deste ano.

As despesas operacionais não GAAP do segundo trimestre deverão ser de aproximadamente US$ 4,0 mil milhões. O crescimento das despesas operacionais para o ano fiscal de 2026 deverá situar-se na faixa de 30%.

Outras receitas e despesas não GAAP do segundo trimestre devem ser uma receita de aproximadamente US$ 450 milhões, excluindo ganhos e perdas de títulos de capital não negociáveis e de capital aberto.

As taxas de imposto não GAAP do segundo trimestre devem ser de 16,5%, mais ou menos 1%, excluindo quaisquer itens discretos.

Fonte: Nvidia Fiscal Q1 2026 earnings report Non-GAAP

Comentário de Jensen Huang sobre os resultados do primeiro trimestre

"O nosso inovador supercomputador Blackwell NVL72 AI — uma ‘thinking machine’ concebida para raciocinar — está agora em produção em grande escala em fabricantes de sistemas e fornecedores de serviços em cloud (...) A procura global pela infraestrutura de IA da NVIDIA é incrivelmente forte. A geração de tokens de inferência de IA aumentou dez vezes em apenas um ano e, à medida que os agentes de IA se tornam mainstream, a procura por computação de IA irá acelerar.

Países em todo o mundo estão a reconhecer a IA como uma infraestrutura essencial — tal como a eletricidade e a Internet — e a NVIDIA está no centro desta profunda transformação.»

Nvidia (intervalo D1)

As ações subiram acima de US$ 140 no mercado durante o "after-hours" ontem à noite, sinalizando o rompimento dos níveis de Fibonacci nos 78,6%.

Fonte: xStation5

Nvidia dashboard financeiro

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance