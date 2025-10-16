Ações da Salesforce disparam 8% com as melhorias nas perspetivas sobre as receitas📈

- A Salesforce aumentou a sua previsão de receitas para mais de 60 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2030, ultrapassando as expectativas dos analistas de 58,37 mil milhões de dólares.
- O segmento de dados e IA aumentou 120% em relação ao ano anterior, atingindo US $ 1,2 mil milhões em receita no segundo trimestre.
- A plataforma Agentforce AI gerou US$ 440 milhões em receita recorrente anual (ARR).
- A empresa anunciou um programa de recompra de acções no valor de 7 mil milhões de dólares.
- A Salesforce aumentou a sua previsão de receitas para mais de 60 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2030, ultrapassando as expectativas dos analistas de 58,37 mil milhões de dólares.
- O segmento de dados e IA aumentou 120% em relação ao ano anterior, atingindo US $ 1,2 mil milhões em receita no segundo trimestre.
- A plataforma Agentforce AI gerou US$ 440 milhões em receita recorrente anual (ARR).
- A empresa anunciou um programa de recompra de acções no valor de 7 mil milhões de dólares.
Durante o evento para investidores Dreamforce, a Salesforce revelou uma previsão ambiciosa - a empresa espera que a sua receita ultrapasse os 60 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2030. Este objetivo ultrapassa a estimativa de consenso de Wall Street de 58,37 mil milhões de dólares e ainda não inclui os valores valorizados com a aquisição da Informatica por 8 mil milhões de dólares, que deverá ser concluída em breve. As ações da empresa estão a subir quase 8% hoje.
A Salesforce prevê uma taxa de crescimento anual composta orgânica (CAGR) superior a 10% entre os anos fiscais de 2026 e 2030, destacando o seu forte e estável potencial de expansão nos sectores da nuvem e da inteligência artificial.
A nova estrutura de longo prazo da empresa, conhecida como “50 by FY30”, tem como objetivo alcançar um total combinado de 50% de crescimento das subscrições e de margem operacional não-GAAP. Trata-se de um plano a longo prazo que equilibra a expansão das receitas com a melhoria da eficiência dos custos, um fator crucial, uma vez que a Salesforce compete com a Microsoft e a Oracle.
- O segmento de Dados e IA gerou US$ 1,2 bilhão em receita no segundo trimestre, marcando um aumento de 120% em relação ao ano anterior.
- A plataforma Agentforce AI gerou 440 milhões de dólares em receita recorrente anual (ARR) e, de acordo com a Salesforce, esse número pode triplicar ou até quadruplicar à medida que mais clientes implementam totalmente a solução.
- O Agentforce 360, a nova versão global da plataforma, integra todos os produtos em nuvem da Salesforce, permitindo a automação do fluxo de trabalho, a otimização do atendimento ao cliente e a análise de dados em tempo real.
Parceria com a Alphabet e a integração Gemini
Na sua última versão do Agentforce 360, a Salesforce expandiu a sua parceria com a Alphabet Inc., integrando o chatbot Gemini da Google diretamente no Atlas Reasoning Engine - o “cérebro” do Agentforce.
Esta integração permite ao sistema criar e gerir agentes avançados de IA capazes de automatizar processos empresariais complexos.
A aquisição da Informatica reforça as capacidades de dados
A aquisição da Informatica, no valor de 8 mil milhões de dólares, marca mais um passo estratégico no sentido de combinar a gestão de dados e a inteligência artificial. Este movimento irá melhorar a experiência da Salesforce em governação de dados, automação e modelos de tomada de decisão orientados para a IA.
Após o anúncio da nova previsão, as acções da Salesforce valorizaram mais de 5% no pré-mercado, embora as acções continuem a cair cerca de 29% até à data.
Ao mesmo tempo, as principais empresas de investimento mantiveram as suas perspectivas positivas:
- KeyBanc - Overweight, preço-alvo $400
- Canaccord Genuity - Comprar, preço-alvo de $300
- BofA Securities - Comprar, preço-alvo de $325
- Wolfe Research - Outperform, preço-alvo de $310
- Needham - Comprar, preço-alvo de US$ 400
- Stifel - Comprar, preço-alvo de $300
A Salesforce está a entrar numa nova era?
A próxima fase de expansão da Salesforce assenta em três pilares estratégicos:
- IA e integração de dados - fusão do Agentforce 360 com a Gemini e conclusão da aquisição da Informatica.
- Eficiência financeira - o quadro “50 by FY30 ” e um programa de recompra de acções no valor de 7 mil milhões de dólares.
- Crescimento orgânico - manter um CAGR superior a 10% e atingir mais de 60 mil milhões de dólares em receitas anuais até 2030.
A Salesforce está a entrar numa fase em que a inteligência artificial se tornará o core da sua estratégia de negócio, posicionando a empresa como um dos principais beneficiários da transformação digital global.
Fonte: xStation5
US100 tenta recuperar🗽Sell-off nas ações de urânio
Zions Bancorp recupera após forte queda nas ações dos bancos regionais dos EUA 📈
Mercados europeus caem com preocupações com o sistema bancário
Ações da Zions Bancorporation sob pressão após redução do valor dos empréstimos!
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.