Ações da Salesforce disparam 8% com as melhorias nas perspetivas sobre as receitas📈

Durante o evento para investidores Dreamforce, a Salesforce revelou uma previsão ambiciosa - a empresa espera que a sua receita ultrapasse os 60 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2030. Este objetivo ultrapassa a estimativa de consenso de Wall Street de 58,37 mil milhões de dólares e ainda não inclui os valores valorizados com a aquisição da Informatica por 8 mil milhões de dólares, que deverá ser concluída em breve. As ações da empresa estão a subir quase 8% hoje.

A Salesforce prevê uma taxa de crescimento anual composta orgânica (CAGR) superior a 10% entre os anos fiscais de 2026 e 2030, destacando o seu forte e estável potencial de expansão nos sectores da nuvem e da inteligência artificial.

A nova estrutura de longo prazo da empresa, conhecida como “50 by FY30”, tem como objetivo alcançar um total combinado de 50% de crescimento das subscrições e de margem operacional não-GAAP. Trata-se de um plano a longo prazo que equilibra a expansão das receitas com a melhoria da eficiência dos custos, um fator crucial, uma vez que a Salesforce compete com a Microsoft e a Oracle.

O segmento de Dados e IA gerou US$ 1,2 bilhão em receita no segundo trimestre , marcando um aumento de 120% em relação ao ano anterior .

gerou , marcando um . A plataforma Agentforce AI gerou 440 milhões de dólares em receita recorrente anual (ARR) e, de acordo com a Salesforce, esse número pode triplicar ou até quadruplicar à medida que mais clientes implementam totalmente a solução.

gerou e, de acordo com a Salesforce, esse número pode à medida que mais clientes implementam totalmente a solução. O Agentforce 360, a nova versão global da plataforma, integra todos os produtos em nuvem da Salesforce, permitindo a automação do fluxo de trabalho, a otimização do atendimento ao cliente e a análise de dados em tempo real.

Parceria com a Alphabet e a integração Gemini

Na sua última versão do Agentforce 360, a Salesforce expandiu a sua parceria com a Alphabet Inc., integrando o chatbot Gemini da Google diretamente no Atlas Reasoning Engine - o “cérebro” do Agentforce.

Esta integração permite ao sistema criar e gerir agentes avançados de IA capazes de automatizar processos empresariais complexos.

A aquisição da Informatica reforça as capacidades de dados

A aquisição da Informatica, no valor de 8 mil milhões de dólares, marca mais um passo estratégico no sentido de combinar a gestão de dados e a inteligência artificial. Este movimento irá melhorar a experiência da Salesforce em governação de dados, automação e modelos de tomada de decisão orientados para a IA.

Após o anúncio da nova previsão, as acções da Salesforce valorizaram mais de 5% no pré-mercado, embora as acções continuem a cair cerca de 29% até à data.

Ao mesmo tempo, as principais empresas de investimento mantiveram as suas perspectivas positivas:

KeyBanc - Overweight, preço-alvo $400

- Overweight, preço-alvo Canaccord Genuity - Comprar, preço-alvo de $300

- Comprar, preço-alvo de BofA Securities - Comprar, preço-alvo de $325

- Comprar, preço-alvo de Wolfe Research - Outperform, preço-alvo de $310

- Outperform, preço-alvo de Needham - Comprar, preço-alvo de US$ 400

- Comprar, preço-alvo de Stifel - Comprar, preço-alvo de $300

A Salesforce está a entrar numa nova era?

A próxima fase de expansão da Salesforce assenta em três pilares estratégicos:

IA e integração de dados - fusão do Agentforce 360 com a Gemini e conclusão da aquisição da Informatica. Eficiência financeira - o quadro “50 by FY30 ” e um programa de recompra de acções no valor de 7 mil milhões de dólares. Crescimento orgânico - manter um CAGR superior a 10% e atingir mais de 60 mil milhões de dólares em receitas anuais até 2030.

A Salesforce está a entrar numa fase em que a inteligência artificial se tornará o core da sua estratégia de negócio, posicionando a empresa como um dos principais beneficiários da transformação digital global.

Fonte: xStation5