Mercados e macroeconomia Os índices europeus estão em alta esta terça-feira – o DAX alemão registou uma subida de cerca de 1,3%, o CAC 40 francês de 0,9%, o FTSE 100 de cerca de 0,7% e o Stoxx 600 pan-europeu de quase 0,8–0,9%. O principal catalisador para estas subidas é a decisão do Presidente Donald Trump de cancelar o ataque planeado contra o Irão, na sequência de pedidos dos aliados no Golfo Pérsico – Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos –, que instaram a que fosse dado mais tempo à via diplomática.

Trump anunciou que existe uma «muito boa hipótese» de se chegar a um acordo nuclear com o Irão, o que aliviou claramente as tensões geopolíticas no Médio Oriente. O petróleo bruto caiu cerca de 2%, embora o Brent se mantenha acima dos 100 dólares por barril – os contratos para entrega em julho estão a ser negociados a cerca de 109,8 dólares. O dólar regressou a uma trajetória ascendente após a recuperação de segunda-feira – o Índice Bloomberg Dollar Spot subiu 0,3% e o USDIDX oscila entre 99,13 e 99,14, refletindo um sentimento de mercado frágil.

Entre os setores do Euro Stoxx 50, os líderes são: Transportes (+2,61%), Bens de Consumo Discrecionais (+1,42%), Indústrias (+1,36%) e Saúde (+1,12%). O setor da Energia é o único em território negativo (-0,03%), arrastado pela fraqueza da TotalEnergies e da Eni, enquanto o setor dos Materiais regista apenas uma subida simbólica (+0,18%). Gráfico do índice e dos setores – O que impulsiona o mercado? O setor das Comunicações (+2,61 %), juntamente com o dos Bens de Consumo Não Essenciais (+1,42 %) e o Industrial (+1,36 %), está a impulsionar as subidas do Euro Stoxx 50 hoje, enquanto o setor da Energia é o único a registar uma ligeira queda (-0,03 %). Fonte: XTB O setor tecnológico (SAP +6,92 %, Rheinmetall +5,07 %) e os setores dos bens de consumo e industriais lideram as subidas no Euro Stoxx 50, enquanto a Infineon (-1,81 %) e a ASML (-0,76 %) continuam entre as poucas ações em baixa. Fonte: XTB Os vencedores e os perdedores de hoje no mercado europeu; empresas incluídas nos índices EuroStoxx 50 e EU50. Fonte: XTB Empresas A SAP é a empresa que mais valorizou hoje no Euro Stoxx 50, com um salto de quase +6,9% – a empresa está claramente a beneficiar da onda de otimismo em torno do setor tecnológico e do regresso do apetite pelo risco; no acumulado do ano, a empresa continua a registar uma queda de quase 25%.

é a empresa que mais valorizou hoje no Euro Stoxx 50, com um salto de quase +6,9% – a empresa está claramente a beneficiar da onda de otimismo em torno do setor tecnológico e do regresso do apetite pelo risco; no acumulado do ano, a empresa continua a registar uma queda de quase 25%. Rheinmetall registou uma subida superior a 5%, e o setor da defesa (+2,5%) é um dos que melhor se comporta na Europa – a sueca Saab subiu cerca de 4–5% na sequência da confirmação de que a Suécia irá adquirir fragatas navais à França por mais de 4 mil milhões de dólares, ficando a Saab encarregada de desenvolver sistemas de radar e de armamento.

registou uma subida superior a 5%, e o setor da defesa (+2,5%) é um dos que melhor se comporta na Europa – a sueca Saab subiu cerca de 4–5% na sequência da confirmação de que a Suécia irá adquirir fragatas navais à França por mais de 4 mil milhões de dólares, ficando a Saab encarregada de desenvolver sistemas de radar e de armamento. A Evolution Gaming registou um salto de mais de 11% na sequência do anúncio de um programa de recompra de ações no valor de 2 mil milhões de euros (aproximadamente 2,4 mil milhões de dólares), uma das maiores operações deste tipo na história da empresa.

registou um salto de mais de 11% na sequência do anúncio de um programa de recompra de ações no valor de 2 mil milhões de euros (aproximadamente 2,4 mil milhões de dólares), uma das maiores operações deste tipo na história da empresa. A Vallourec registou uma queda de quase 7,8% depois de a ArcelorMittal ter vendido a sua participação de 10% no fabricante francês de tubos de aço com um desconto, gerando receitas de cerca de 667 milhões de euros.

registou uma queda de quase 7,8% depois de a ArcelorMittal ter vendido a sua participação de 10% no fabricante francês de tubos de aço com um desconto, gerando receitas de cerca de 667 milhões de euros. A Uniper registou uma subida de cerca de 1,9–9,3% na sequência do anúncio do governo alemão da sua intenção de privatizar o grupo energético – o governo detém 99,12% das ações da empresa e planeia vendê-las ou abrir o capital da empresa na bolsa de valores, o que poderá constituir uma das maiores transações europeias do ano.

registou uma subida de cerca de 1,9–9,3% na sequência do anúncio do governo alemão da sua intenção de privatizar o grupo energético – o governo detém 99,12% das ações da empresa e planeia vendê-las ou abrir o capital da empresa na bolsa de valores, o que poderá constituir uma das maiores transações europeias do ano. A Infineon Technologies (-1,81%) e a ASML (-0,76%) estão a pesar sobre o setor tecnológico, apesar de a SAP estar a recuperar fortemente — os investidores estão a adotar uma abordagem seletiva em relação aos fabricantes de chips, num contexto de incerteza em torno do comércio global e dos próximos resultados da Nvidia.

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