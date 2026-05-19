Gráfico do dia: Real Brasileiro das moedas mais fortes de 2026 (19/05/2026)

A moeda com melhor desempenho em 2026*, o real brasileiro, foi alvo de críticas na semana passada, tendo sofrido a sua maior desvalorização face ao dólar americano desde outubro de 2025.

Gráfico 1: USDBRL (29/10/2024 - 19/05/2026)

Fonte: xStation, 19/05/2026

* O kwacha zambiano, o rublo russo e o colón costarriquenho ocupam posições mais altas no painel, mas não fazem parte das moedas que analisamos regularmente.

O que está por trás de um movimento tão significativo?

A razão por trás da desvalorização do real pode ser encontrada principalmente nas gravações e notícias publicadas pelo The Intercept Brasil que incriminam Flávio Bolsonaro, senador e candidato de direita à presidência nas eleições de outubro. De acordo com os materiais, Flávio procurou milhões de dólares a Daniel Vorcaro, antigo CEO do Banco Master. Estima-se que o montante total das transações sob investigação seja superior a 25 milhões de dólares.

Segundo Bolsonaro, o dinheiro destinava-se a financiar um filme biográfico sobre o seu pai, Jair Bolsonaro, ex-presidente do país, atualmente preso. Flávio alega que se tratava de um patrocínio 100% privado de um projeto privado, sem que Vorcaro e o Banco Master fossem receber qualquer favor político em troca.

A Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal tomaram imediatamente conhecimento do caso, o que — apesar das explicações de Bolsonaro — levou a uma queda nas suas intenções de voto. Flávio vinha apresentando uma tendência ascendente há algum tempo. Desde o início de maio, era o favorito para vencer as eleições de acordo com as cotações da plataforma Polymarket, ultrapassando Lula na maioria das sondagens também.

O mercado vê um certo risco no aumento da probabilidade de uma vitória de Lula, o líder da esquerda. A ausência de uma consolidação orçamental, mesmo que gradual, tendo em conta o défice orçamental, que há já 3 anos ultrapassa os 8% do PIB, parece problemática. O mercado parece ter descontado parcialmente estas preocupações, o que permitiu ao real recuperar no início da semana.

O que sustenta o real?

Taxas de juro elevadas

O Banco Central do Brasil já efetuou dois cortes no atual ciclo, mas a taxa de referência mantém-se a um nível muito elevado (14,5%), permitindo que a moeda beneficie do carry trade. Embora não se possam excluir novos cortes nos próximos meses, a sua magnitude deverá ser limitada devido às expectativas de inflação desancoradas e à política fiscal expansionista. Isto poderá permitir que o real continue a beneficiar do carry trade.

Posição de exportador líquido de petróleo

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de petróleo (aproximadamente 4,2 milhões de barris por dia). Embora parte dessa produção seja consumida internamente, o excedente é significativo o suficiente para tornar o país um ator de destaque no cenário global, gerando mais de mil milhões de dólares em receita anualmente com as exportações de petróleo. O principal destinatário do petróleo brasileiro (43% do total das exportações) é a China, que atualmente tem pouca margem de manobra. A sua estrutura de importações depende do Médio Oriente (55%), da Rússia (21%), do já referido Brasil (7%) e de Angola (5%).

Gráfico 2: Estrutura das importações de petróleo bruto da China (2024)

Fonte: OEC (19/05/2026)

A moeda é também apoiada pelo aumento dos preços da soja, que representam mais de 12% das exportações nacionais.

Melhoria do sentimento em relação aos mercados emergentes

O mês de abril trouxe uma melhoria significativa no apetite pelo risco, tanto nos mercados cambiais como no mercado bolsista. Os últimos dias têm levantado dúvidas quanto à continuidade desta tendência. No entanto, se os anúncios do Presidente Trump relativos às negociações em curso entre os EUA e o Irão se concretizarem, o real, devido ao seu elevado beta (risco específico, sensibilidade às variações do mercado), poderá continuar a registar ganhos (embora, num cenário deste tipo, possamos esperar quedas nos preços do petróleo, o que exerceria alguma pressão sobre a moeda).

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Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financeiros na XTB