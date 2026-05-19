A maior empresa cotada em bolsa do mundo divulgará os seus resultados na quarta-feira, após o encerramento das negociações nos EUA. Quais são as expectativas e o que revelam sobre a situação atual dos mercados? Um fenómeno observado repetidamente durante a época de divulgação de resultados tem sido a antecipação do mercado em relação aos resultados da Nvidia, que, de forma simplificada mas amplamente precisa, servem como um barómetro da força da expansão das valorizações impulsionada pela onda da IA. Desta vez não é diferente. No entanto, o mercado começa a duvidar não tanto da tese de investimento em si, mas está a ceder sob a pressão do contexto macroeconómico. Os enormes gastos de CAPEX, que são uma condição necessária para gerar os lucros que os investidores esperam, estão agora a ser questionados à luz do aumento das taxas de rendibilidade das obrigações. As expectativas em relação aos resultados são conservadoras, de acordo com os padrões a que os investidores e os líderes tecnológicos se habituaram. Prevê-se que a receita seja de cerca de 78,8 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2026, representando um crescimento de aproximadamente 78% em relação ao ano anterior.

Prevê-se que o EPS se situe em cerca de 1,75 dólares, o que implica um crescimento de 127% em relação ao ano anterior. Espera-se que isto se traduza numa margem operacional de 75% e numa margem líquida de 55%.

É também provável que, mais importantes do que a receita global, sejam as taxas de crescimento de cada segmento. Enquanto se espera que o segmento de computação (cerca de 80% da receita) cresça «apenas» 78%, prevê-se que o segmento de redes cresça mais de 150%. Probabilidade de sucesso Apesar da complexidade das questões financeiras e técnicas envolvidas no investimento em empresas de IA ou de semicondutores, e apesar das muitas incertezas em torno da qualidade e durabilidade do crescimento neste setor, a Nvidia é um interveniente invulgarmente previsível no mesmo. Mais de metade da receita da Nvidia provém de apenas 4 empresas: Microsoft, Amazon, SMC e Google, sendo que só a Microsoft e a Amazon representam 36% da receita. Num contexto de mercado típico, isto constituiria um risco significativo, mas no caso específico da Nvidia funciona a seu favor. Todas estas empresas continuam a aumentar os seus orçamentos de CAPEX, que destinam em grande parte a compras à Nvidia. Enquanto o seu CAPEX continuar a aumentar, a receita da Nvidia deverá aumentar também. O pico já ficou para trás? Embora não se deva esperar que os lucros da Nvidia diminuam num futuro próximo — nem mesmo a taxa de crescimento desses lucros —, muitos dados sugerem que o melhor período da empresa pode já ter ficado para trás. Porquê? Os principais indicadores são o ROIC e o WACC. O retorno sobre o capital investido (ROIC) atingiu o seu pico em meados de 2024 (3.º trimestre fiscal de 2025) com 95%. Desde então, tem vindo a diminuir de forma constante para 78,9%. Esse continua a ser um nível impressionante, mas é um sinal claro de que o segmento em que a Nvidia opera provavelmente já passou a sua fase de crescimento mais dinâmica — mesmo que continue a ser altamente rentável em comparação com o mercado em geral. As condições de financiamento também são importantes. O custo médio ponderado de capital (WACC) subiu nos últimos quatro trimestres, passando de 13,8% para 16,5%. Isto aconteceu apesar da descida das taxas de juro. É um indício claro de que o excesso de liquidez no mercado está a esmorecer. A própria Nvidia não se encontra sob a mesma pressão direta de financiamento de CAPEX que as hiperescaladoras, mas essas hiperescaladoras são os seus principais clientes. A pressão sobre o CAPEX traduz-se em pressão sobre os resultados da Nvidia. Um novo aumento do WACC poderá sinalizar um pessimismo crescente entre os credores e investidores, e quanto maior for esse aumento, maior será esse pessimismo .

. Mas por que razão uma empresa que obtém 42 mil milhões de dólares de lucro líquido trimestral precisaria de financiamento adicional? Porque, para justificar a sua avaliação, tem de manter simultaneamente o seu programa de recompra de ações enquanto investe cada vez mais.

Os fluxos de caixa negativos na categoria de investimento «Outros» aumentaram de 3,6 mil milhões de dólares no início do ano passado para 16,4 mil milhões de dólares no trimestre anterior — um aumento de 450%. Ao mesmo tempo, as recompras de ações abrandaram de 13,7 mil milhões de dólares para 3,8 mil milhões de dólares. Este é um sinal claro de uma mudança de prioridades — de recompensar os acionistas para investir. Investimentos que se estão a tornar cada vez menos rentáveis. Conclusão Historicamente, o crescimento da Nvidia continua a ser fenomenal, e a empresa continua a ser extremamente rentável. Não se devem esperar quedas significativas ou resultados decepcionantes nas próximas divulgações de resultados, embora tal não seja impossível. No entanto, o crescimento dos lucros, por si só, não será suficiente para elevar significativamente as avaliações já elevadas; seriam necessárias orientações otimistas e novos canais de crescimento — algo para o qual não há, atualmente, indícios. NVDA.US (D1)

O preço rompeu o canal de consolidação entre 209 $ e 156 $, ultrapassando simultaneamente o limite superior da linha de tendência ascendente de 2024. Após o rompimento, a ação perdeu rapidamente a força de alta depois de o RSI ter ultrapassado os 74 pontos e o preço ter atingido a resistência no nível de Fibonacci de 161,8. Fonte: xStation5

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