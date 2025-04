Ações da ServiceNow sobem 10% após a publicação dos resultados do 1º trimestre 📈

As ações da ServiceNow (NOW.US) estão em alta de 10% no pré-mercado hoje, após o relatório de lucros do primeiro trimestre de 2025 da empresa, mais forte do que o esperado. Como líder em software empresarial, a ServiceNow é bem conhecida por suas soluções de fluxo de trabalho baseadas em IA que otimizam as operações. A empresa superou as expectativas do mercado em todas as principais métricas de negócios.

Resultados do ServiceNow Q1 2025

Receita total: $ 3.09 mil milhões, um aumento de 19% ano a ano (vs. $ 3.08 mil milhões esperados)

$ 3.09 mil milhões, um aumento de 19% ano a ano (vs. $ 3.08 mil milhões esperados) Receita de assinatura: $ 3.005 mil milhões, + 19% A / A (20% em moeda constante)

$ 3.005 mil milhões, + 19% A / A (20% em moeda constante) Lucro Bruto: 2,44 mil milhões de dólares (margem bruta de 79%, ligeiramente abaixo dos 80% registados no ano anterior, devido a custos mais elevados)

2,44 mil milhões de dólares (margem bruta de 79%, ligeiramente abaixo dos 80% registados no ano anterior, devido a custos mais elevados) Resultado Operacional: $451 milhões, um aumento de 36% face ao ano anterior

$451 milhões, um aumento de 36% face ao ano anterior Lucro Líquido: $460 milhões, comparado com $347 milhões no ano anterior

$460 milhões, comparado com $347 milhões no ano anterior EPS diluído: $2,20 vs. $1,67 no mesmo período do ano anterior

$2,20 vs. $1,67 no mesmo período do ano anterior EPS Ajustado: $4,04, excedendo as expectativas do mercado

Composição da Receita e Distribuição Geográfica

Ação da receita de assinatura: 97% da receita total, com os serviços profissionais contribuindo com os 3% restantes

97% da receita total, com os serviços profissionais contribuindo com os 3% restantes América do Norte: US$ 1,96 mil milhões

US$ 1,96 mil milhões EMEA: US$ 782 milhões

US$ 782 milhões Ásia e outras regiões: $343 milhões

$343 milhões Receita fora da América do Norte: 36% do total

Expansão da base de clientes

508 clientes com um valor de contrato anual (ACV) superior a 5 milhões de dólares, acima dos 425 do ano passado

com um valor de contrato anual (ACV) superior a 5 milhões de dólares, acima dos 425 do ano passado 72 transacções com novo ACV superior a 1 milhão de dólares durante o 1º trimestre

com novo ACV superior a 1 milhão de dólares durante o 1º trimestre Receita de contratos (obrigações de desempenho remanescentes): US$ 10,31 mil milhões, um aumento de 22% em relação ao ano anterior

Iniciativas estratégicas que apoiam o crescimento

Os resultados da ServiceNow refletem sua forte execução para atender à crescente demanda das empresas por ferramentas de transformação digital orientadas por IA. Os principais desenvolvimentos estratégicos incluem:

A expansão das ferramentas de IA autêntica em todos os sectores para apoiar a automatização do fluxo de trabalho

em todos os sectores para apoiar a automatização do fluxo de trabalho O lançamento do Government Transformation Suite

Parcerias com a Vodafone e a NVIDIA para melhorar a integração da IA

para melhorar a integração da IA Aquisições da Moveworks e da Logik.ai para expandir as capacidades inteligentes da plataforma

A empresa continua otimista quanto às suas perspectivas. Prevê-se que as receitas de subscrição e de serviços profissionais cresçam em termos absolutos, mantendo a sua ação atual nas receitas totais. As inovações em IA e a expansão global devem permanecer no centro da estratégia da ServiceNow. Com uma base crescente de clientes de grandes empresas e um fluxo estável de receita recorrente, a ServiceNow está bem posicionada para se beneficiar das tendências de longo prazo impulsionadas pela IA

Ações da ServiceNow (gráfico diário)

As ações já tinham caído quase 35% em relação aos seus máximos, mas desde então recuperaram fortemente.

Fonte: xStation5

A avaliação da ServiceNow continua a ser exigente, mas a empresa continua a demonstrar fundamentos de elevado crescimento. Consequentemente, os múltiplos de avaliação tradicionais, como o preço em relação aos lucros (P/L), não parecem ser um sinal de alerta para a maioria dos investidores a longo prazo.

Fonte: XTB Resarch, Bloomberg Finance L.P.