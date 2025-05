Ações da UPS sobem apesar da incerteza sobre tarifas

As ações da United Parcel Service Inc. (UPS.US) subiram 4,5% nas negociações pré-mercado na terça-feira, após a gigante de entregas de encomendas retirar as suas previsões financeiras para o ano inteiro em meio à incerteza económica criada pelas políticas tarifárias do presidente Donald Trump, apesar de ter divulgado resultados melhores do que o esperado no primeiro trimestre.

Resultados do primeiro trimestre superam as expectativas, apesar da queda na receita

A UPS divulgou um lucro ajustado no primeiro trimestre de US$ 1,49 por ação, um aumento de 4,2% em relação aos US$ 1,43 por ação do ano anterior e acima da estimativa dos analistas de US$ 1,40. A receita diminuiu ligeiramente 0,9%, para US$ 21,5 mil milhões, mas ainda assim superou a previsão de US$ 21,02 mil milhões. O lucro operacional consolidado aumentou 3,3%, para US$ 1,7 mil milhões, em comparação com o primeiro trimestre de 2024.

Lucros vs Estimativas. Fonte: Bloomberg L.P.

Desempenho do segmento apresenta resultados mistos

O segmento de encomendas da empresa nos EUA registou um aumento de 1,6% na receita, para US$ 14,46 mil milhões, superando a estimativa de US$ 14,2 mil milhões. A receita internacional de encomendas também cresceu 2,7%, para US$ 4,37 mil milhões, superando as expectativas de US$ 4,27 mil milhões. No entanto, a receita da Supply Chain Solutions diminuiu significativamente, caindo 16%, para US$ 2,71 mil milhões.

Retirada das orientações reflete preocupações económicas mais amplas

A UPS retirou as suas previsões anteriores para 2025, que projetavam receitas de cerca de US$ 89 mil milhões e uma margem operacional anual de cerca de 10,8%, citando a «atual incerteza macroeconómica». A decisão destaca as preocupações generalizadas entre as empresas americanas após os anúncios da administração Trump de grandes tarifas sobre as importações, que levaram outras empresas, incluindo a American Airlines e a Skechers, a retirar as suas previsões.

«Como líder de confiança em logística global, iremos aproveitar a nossa rede integrada e experiência comercial para ajudar os nossos clientes a adaptarem-se a um ambiente comercial em mudança», afirmou Carol Tomé, diretora executiva da UPS. «Além disso, as medidas que estamos a tomar para reconfigurar a nossa rede e reduzir custos em toda a nossa empresa não poderiam ser mais oportunas. O ambiente macroeconómico pode ser incerto, mas com as nossas medidas, emergiremos como uma UPS ainda mais forte e ágil.»

UPS (D1)

As ações estão a ser negociadas abaixo da SMA de 30 dias. Os otimistas tentarão recuperar este nível, com o próximo alvo na SMA de 50 dias, perto de US$ 109,29. Os pessimistas, por sua vez, provavelmente testarão novamente as mínimas recentes. O RSI está a formar uma divergência de alta com máximas mais elevadas, enquanto o MACD está a se ampliar após um cruzamento de alta.