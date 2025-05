Ações europeias sob pressão devido às declarações de Trump📉 DE40 perde 1,7%

Os ganhos no mercado de ações chegaram ao fim à medida que nos aproximamos de um fim de semana prolongado. O presidente Trump propôs uma tarifa de 50% sobre todas as importações da União Europeia a partir de 1º de junho, dando à UE e aos EUA pouco mais de uma semana para chegar a um acordo e evitar esse imposto potencialmente devastador para a Europa. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app O presidente está a utilizar as tarifas como mais uma tática de negociação para pressionar a UE a fazer concessões às suas exigências? Ou será isto um sinal de que as negociações, que começaram em meados de abril, fracassaram e que devemos agora esperar ameaças de retaliação por parte da UE num futuro próximo? Acreditamos que seja uma combinação de ambos. A UE é uma das regiões menos favorecidas por Trump, e ele parece ter relações tensas com os seus líderes, aumentando a probabilidade de uma guerra comercial prolongada entre os dois. Queda acentuada das ações europeias📉Fabricantes de automóveis e setor de luxo A reação imediata do mercado foi uma forte liquidação das ações europeias. O Eurostoxx 50 caiu 2,3%, o DAX caiu quase 2,7%, antes da abertura de Wall Street. Além disso, o CAC 40 francês caiu quase 2,5%. Após a abertura do mercado norte-americano, podemos ver que os índices do mercado de ações tentam recuperar-se dessa queda, agora perdendo quase -1,5%. Esta queda acentuada empurrou os índices europeus para uma série de perdas esta semana, com os mercados europeus agora a apresentar um desempenho inferior ao dos norte-americanos. O FTSE 100 é o que melhor se mantém, caindo “apenas” 1%, em parte graças ao acordo comercial do Reino Unido com os EUA, que serve como um amortecedor contra a agressão comercial americana.

Todos os setores do índice DAX da Alemanha estão no vermelho, liderados pelos setores de consumo discricionário e financeiro. O setor imobiliário está a sair-se um pouco melhor. O mesmo padrão é observado no Eurostoxx 50, com os piores desempenhos até agora sendo das empresas automóveis — Ferrari, Stellantis N.V., BMW e Mercedes-Benz — todas com quedas superiores a 3%. A Volkswagen está um pouco protegida devido à sua maior presença nos EUA. O setor de luxo também foi duramente atingido, com LVMH, Hermès e Kering caindo mais de 3%. Essas tarifas atingiram o coração de algumas das maiores indústrias da Europa, o que pode dificultar a recuperação do mercado até o final do dia.As empresas da UE não são as únicas a serem vendidas. As notícias sobre as tarifas pesaram no sentimento geral, e os índices futuros dos EUA apontam para uma queda acentuada na abertura do mercado hoje. As ações da Apple caíram mais de 3% após Trump anunciar uma tarifa de 25% sobre todos os iPhones vendidos nos EUA que não forem fabricados no país. Deve-se esperar uma reação de queda acentuada, especialmente considerando que é improvável que a Apple transfira a produção do iPhone para os EUA em um futuro próximo.

