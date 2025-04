Ações recuperam com as negociações sobre os direitos aduaneiros: Análise 📄 📌

Após o sell-ff que começou na quarta-feira, depois de Trump ter anunciado novas tarifas, hoje os mercados de muitos países estão finalmente a mostrar uma ligeira recuperação. O otimismo dos investidores é alimentado pela esperança de progressos a nível das negociações e pela potencial redução das taxas aduaneiras para, pelo menos, alguns parceiros comerciais.

De acordo com o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, cerca de 70 países já contactaram a administração dos EUA, manifestando interesse em negociar acordos comerciais. No entanto, a situação está longe de estar resolvida e subsiste uma incerteza considerável, nomeadamente no que respeita à União Europeia, ao Canadá e à China, os principais parceiros comerciais dos EUA. Vejamos os progressos realizados por determinados países nestas negociações.

Japão

Direitos aduaneiros impostos : 25% sobre as importações de automóveis, 24% sobre outros bens.

25% sobre as importações de automóveis, 24% sobre outros bens. Impacto económico : Redução potencial do crescimento do PIB até 0,8%.

Redução potencial do crescimento do PIB até 0,8%. Reação : O primeiro-ministro Shigeru Ishiba está a insistir que Trump reconsidere a decisão.

O primeiro-ministro Shigeru Ishiba está a insistir que Trump reconsidere a decisão. Situação das negociações: As conversações deverão começar em breve; o Japão está a insistir na redução dos direitos aduaneiros.

A partir de 8 de abril de 2025, o Japão poderá enfrrentar uma pressão económica grande devido às novas tarifas dos EUA - 25% sobre os automóveis importados e 24% sobre outros bens - que poderão reduzir o crescimento do PIB do país até 0,8%. Em resposta, o Primeiro-Ministro Shigeru Ishiba apelou ao Presidente Trump para que reconsiderasse estas medidas.

Nas últimas horas, o Japão valorizou o estatuto de prioridade nas negociações comerciais dos EUA, reforçado por uma chamada telefónica ontem entre Ishiba e Trump. Espera-se que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial, Jamieson Greer, representem os EUA nas conversações. Declarações anteriores de Trump sugerem que o Japão mobilizou a sua melhor equipa de negociação, aumentando as esperanças de um acordo. Este progresso está a alimentar o otimismo no mercado accionista - o índice JP225 do Japão está a recuperar 2,75% hoje, e subiu quase 9,50% em relação aos mínimos de ontem.

Fonte: xStation 5

União Europeia (UE)

Proposta da UE : Eliminação dos direitos aduaneiros sobre os produtos industriais segundo o princípio “zero por zero”.

Eliminação dos direitos aduaneiros sobre os produtos industriais segundo o princípio “zero por zero”. Resposta dos EUA : Trump rejeitou a proposta devido a outros desequilíbrios comerciais.

Trump rejeitou a proposta devido a outros desequilíbrios comerciais. Medidas de retaliação : A UE está a considerar a aplicação de direitos aduaneiros aos produtos americanos.

A UE está a considerar a aplicação de direitos aduaneiros aos produtos americanos. Posição: A UE prefere o diálogo, mas está preparada para tomar medidas proporcionais.

A UE propôs um acordo “zero-for-zero” destinado a eliminar os direitos aduaneiros mútuos sobre os produtos industriais, a fim de aliviar as tensões comerciais com os EUA. No entanto, o Presidente Trump rejeitou a proposta, invocando os desequilíbrios comerciais que subsistem. O comissário europeu para o Comércio, Maroš Šefčovič, manifestou vontade de negociar, mas notou uma falta de “verdadeiro compromisso” por parte dos EUA.

Em resposta à rejeição dos EUA, a UE está a considerar a aplicação de tarifas de retaliação às importações americanas - potencialmente a partir de 15 de abril - visando bens selecionados com uma taxa de 25%. Estas medidas só serão aplicadas se as conversações bilaterais falharem. A UE está atualmente a realizar discussões com os Estados-Membros para estabelecer uma posição unida. Embora as negociações continuem a ser a via preferida, a UE está pronta a tomar medidas de retaliação proporcionais, se necessário.

O índice Euro Stoxx 50 está a recuperar 2,12% hoje, valorizando um total de 4,85% em relação aos mínimos de ontem. Trata-se de uma recuperação mais fraca em comparação com o índice JP225 do Japão. Ambos os índices tinham anteriormente caído cerca de 17-18% em relação aos seus níveis do final de março.

Fonte: xStation 5

Cooperação UE-China

“ A China e a UE devem intensificar a cooperação, assegurar o comércio e o investimento livres e abertos”, - meios de comunicação social estatais chineses.

- meios de comunicação social estatais chineses. A China está disposta a reforçar a confiança política mútua com a UE.

No meio da escalada das tensões comerciais transatlânticas, a UE está a tentar reforçar os seus laços com a China. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, debateu recentemente o aprofundamento da cooperação comercial com o Primeiro-Ministro chinês, Li Qiang. Ambas as partes manifestaram o seu apoio a uma reforma do sistema comercial mundial. No entanto, a UE mantém-se cautelosa devido aos persistentes desequilíbrios comerciais e ao afluxo de produtos subsidiados provenientes da China.

China

As tensões entre os Estados Unidos e a China voltaram a aumentar esta semana. O Presidente Donald Trump ameaçou impor mais 50% de direitos aduaneiros às importações chinesas, a menos que Pequim retire os 34% de direitos aduaneiros de retaliação que anunciou na passada sexta-feira - até ao final do dia de hoje. A China declarou que vai “lutar até ao fim”, recusando-se a fazer concessões e manifestando a sua disponibilidade para implementar contramedidas.

Ontem, Trump também anunciou no Truth Social que está a terminar as conversações comerciais com a China e a cancelar reuniões agendadas, aprofundando os receios de uma guerra comercial prolongada.

O índice CHN.cash perdeu pouco mais de 18% desde o final de março, devido à escalada da guerra comercial com os EUA. Sem progressos nas negociações e com a possibilidade de mais tarifas já amanhã, os índices chineses estão a registar a recuperação mais fraca. Hoje, o CHN.cash subiu 2,50%, e apenas 4,00% em relação aos mínimos recentes.

Fonte: xStation 5

Vietname

O Vietname manifestou vontade de aumentar as importações de bens americanos - incluindo produtos de defesa e segurança - como parte dos esforços para reduzir o seu excedente comercial com os EUA. Além disso, o Vietname solicitou um atraso de 45 dias na aplicação dos direitos aduaneiros americanos de 46% para facilitar as negociações.

Taiwan

O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, Lin Chia-lung, declarou que a ilha está pronta para entrar em negociações comerciais com os EUA “em qualquer altura”. Embora os semicondutores - a principal exportação de Taiwan - estejam atualmente excluídos das novas tarifas dos EUA, as acções da TSMC caíram quase 26% em relação aos máximos recentes, reflectindo preocupações mais amplas. A abordagem proactiva de Taiwan visa atenuar as potenciais consequências económicas.

Fonte: xStation 5