Açúcar perde 1,5% em mínimos de 4 anos, devido às abundantes chuvas na Ásia 📉

O aumento da oferta no mercado do açúcar empurra o Açúcar para mínimos de 4 anos. O mercado do açúcar está sob pressão devido a um aumento da oferta global, impulsionado principalmente pelos principais produtores de cana-de-açúcar, como a Índia, o Brasil e a Tailândia. Os padrões climáticos deste ano apontam para chuvas de monção abundantes, que deverão impulsionar as colheitas na Índia (o maior produtor mundial) e na Tailândia (o maior exportador) para a época de 2025/2026. AÇÚCAR (H1) Os preços do açúcar estão a mover-se dentro de um canal de preços relativamente estreito e inclinado para baixo. O suporte está localizado em torno da marca de US $ 16, com base em reações de preços anteriores. A resistência chave é identificada na faixa de $16,6-$16,8. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Sugar (D1) Fonte: xStation5 Relatório de Compromisso dos Traders - 17 de junho de 2025 O mercado do açúcar entrou numa fase de clara distribuição pelos fundos especulativos, que estão a reduzir as posições longas e a aumentar as curtas. Enquanto isso, os hedgers comerciais que se preparam para a entrega física estão a posicionar-se para uma maior volatilidade - tanto as posições longas como as curtas estão a aumentar. Este tipo de posicionamento sinaliza tipicamente uma potencial inversão do mercado ou um período de maior volatilidade, particularmente quando existe uma elevada concentração de posições curtas entre os maiores operadores. Fundos Especulativos (Não Comerciais) Mostram Sinais de Nervosismo Tem-se registado um declínio contínuo nas posições longas especulativas, com uma descida de 18 285 contratos para um total de 199 061 - um sinal claro de erosão da confiança em novos aumentos de preços.

Ao mesmo tempo, as posições curtas entre os Não Comerciais aumentaram em 9.341 contratos - indicando que os fundos de cobertura estão a apostar ativamente numa descida de preços.

Como resultado, a posição líquida dos comerciantes Não-Comerciais caiu em mais de 27.000 contratos, mudando a sua posição de alta para mais neutra. Atividade entre os Comerciais (Hedgers Físicos) Os participantes comerciais aumentaram suas posições longas em 12.589 contratos, mesmo com as posições curtas também aumentando em 12.269. Isso reflete uma cobertura ativa em ambos os lados do mercado e sugere expectativas de maior volatilidade, sem uma clara tendência direcional para os preços do açúcar à vista. No geral, a posição líquida entre os Comerciais diminuiu apenas ligeiramente, sugerindo uma inclinação modesta para a proteção contra o risco de queda. Declínio geral no engajamento especulativo O total de posições “reportáveis” (Não Comerciais + Comerciais + Spreading) diminuiu em 24.131 contratos, o que contribuiu para uma queda no total de contratos em aberto em 25.659 contratos - uma indicação de que o capital especulativo está saindo do mercado de açúcar. As posições longas e curtas estão agora quase perfeitamente equilibradas: 807.401 vs. 803.316 (uma diferença marginal de apenas 0,5%). Domínio dos maiores operadores Os 8 maiores operadores controlam mais de 31% do total das posições curtas e 26% do total das posições longas - o que sugere uma concentração significativa do risco do lado das posições curtas. Em termos líquidos, os 8 maiores detentores de posições curtas representam 21,2% do mercado, em comparação com apenas 17% para os maiores detentores de posições longas. Isto pode servir como um sinal contrário, implicando que o mercado pode estar excessivamente inclinado para as expectativas de queda. Fonte: CoT, CFTC

