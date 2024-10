Açúcar prolonga os ganhos após o rollover 📈

Os futuros do açúcar (SUGAR) estão a valorizar depois do rollover. A associação agrícola Unica informou ontem que a produção de açúcar na parte centro-sul do país, na segunda quinzena de agosto, caiu 6% em relação ao ano anterior (embora tenha aumentado quase 4% em relação ao ano anterior até o início de agosto). A razão para esta situação são os grandes incêndios que afectaram a oferta em regiões-chave para as culturas brasileiras. Além disso, a subida de mais de 2% do petróleo WTI ontem pressionou o mercado, favorecendo uma cobertura maciça de posições curtas no açúcar. Ainda na terça-feira, os preços do contrato estavam em baixas de duas semanas, e as quedas mais profundas foram apoiadas por uma queda de mais de 5% nos preços do petróleo abaixo de US $ 70 por barril. Os preços mais baixos do petróleo tendem a resultar em preços mais baixos do etanol e, portanto, podem levar as usinas de açúcar a desviar mais cana-de-açúcar para a produção de açúcar em vez de etanol, aumentando assim a oferta.

Até recentemente, o mercado temia que as chuvas de monções na Índia levassem a uma colheita abundante. O Departamento Meteorológico Indiano informou que a precipitação da Índia na atual temporada de monções até 5 de setembro foi 8% maior do que a média de longo prazo no final da temporada de monções.

No entanto, à medida que a época das monções vai terminando, o mercado está lentamente a voltar a sua atenção para outros factores, onde o Brasil está a causar algum stress. No final de agosto, os preços subiram devido à seca e ao calor excessivo que provocaram incêndios maciços que danificaram as culturas na região de São Paulo. O grupo de produtores de cana Orplana informou que até 80.000 hectares de plantações de cana-de-açúcar em São Paulo tinham ardido. Em resposta a essas estimativas, a Green Pool Commodity Specialists acredita que até 5 MMT de cana-de-açúcar podem ter sido perdidas devido aos incêndios.

A estimativa de produção de açúcar do Brasil para a temporada 2024/25 foi reduzida para 39,2 MMT de 40,0 MMT na última terça-feira devido à seca e aos danos causados pelo fogo. Além disso, a Covrig Analytics elevou na terça-feira sua estimativa do déficit global de açúcar para 2024/25 para -600.000 MT, em comparação com uma estimativa anterior de -300.000 MT.

Em 30 de agosto, a Organização Internacional do Açúcar (ISO) estimou o défice global de açúcar para 2024/25 em -3,58 MMT, muito superior às -200 000 MT estimadas para 2023/24. A ISO estimou a produção global de açúcar para 2024/25 em 179,3 MMT. Isso representa um declínio de -1,1% em relação à temporada 2023/24.

