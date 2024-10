Algodão sobe acima de 70$, preocupações na produção estão em causa - Furacão Francine e USDA WASDE📈

Os futuros do algodão, na bolsa ICE (COTTON), subiram acima dos 70 dólares e, dos mínimos de vários anos, estão atualmente a ganhar menos de 5%. Os ganhos foram impulsionados pelas estimativas de produção mais baixas do relatório WASDE do USDA de ontem e pelas preocupações com a colheita do Delta do Mississippi, que poderia perturbar a oferta no mercado dos EUA. Os analistas agrícolas esperam que a produção de algodão por hectare este ano seja a mais baixa desde 2015. O balanço do algodão dos EUA para a época de 2024/25 mostra um declínio na produção, nas exportações e nas existências finais em comparação com o mês passado, com uma previsão de procura interna estável.

As colheitas mais pequenas nos Estados Unidos, na Índia e no Paquistão mais do que compensaram as colheitas maiores na China. No relatório, a produção mundial foi reduzida em cerca de 1,2 milhões de fardos, menos 460.000 fardos, principalmente devido a uma queda de 200.000 fardos no Vietname e de 100.000 fardos no Bangladesh e na Turquia.

As existências finais globais diminuíram 1,1 milhões de fardos em relação a agosto, para cerca de 76,5 milhões atualmente. O Departamento de Agricultura indicou que a seca no Arizona, Oklahoma e Texas está a colocar pressão sobre as culturas. Os ajustes de safra nessas regiões dos EUA estão compensando (ainda) colheitas razoavelmente boas na Louisiana, Califórnia e Novo México.

Será que a Francine vai apoiar a dinâmica dos preços do algodão?



O mercado pode começar a preocupar-se com o facto de as colheitas, já de si secas, poderem voltar a cair, dependendo dos danos causados pelo furacão Francine. Este furacão ameaça as colheitas no Delta do Mississipi, uma região que até agora ainda teve uma boa colheita.

Com uma procura ainda mais fraca por parte dos principais produtores de têxteis, China, Vietname, Turquia e Bangladesh, entre outros, o algodão continua a ser negociado perto de mínimos plurianuais, e os factores sazonais continuam a ser uma fração do contexto fundamental mais amplo

Um relatório do USDA indica que os agricultores dos EUA colherão cerca de 807 libras de algodão por acre este ano (menos 10% em relação ao ano anterior). Embora os rendimentos das colheitas tenham diminuído, os rendimentos finais serão, no entanto, mais elevados do que em 2024, devido a mais 1 milhão de hectares plantados e a menos hectares abatidos pelos agricultores. No entanto, foram reduzidos em 33 libras em relação à estimativa de agosto

Além disso, a recente recuperação dos preços do petróleo, após grandes quedas, tem apoiado o algodão, e qualquer novo aumento poderia potencialmente elevar os custos da cadeia de abastecimento do poliéster. Atualmente, as principais regiões de colheita continuam a registar condições climatéricas desfavoráveis para a cultura. Os futuros do algodão estão em alta pela terceira sessão consecutiva, e a queda do dólar tem apoiado as commodities agrícolas. Atualmente, os aumentos ainda são um pouco limitados, já que o WASDE também reduziu ligeiramente as estimativas de consumo.

O último relatório do Commitment of Traders (CoT) indicou que os produtores estão a começar a hesitar em cobrir a oferta. Um grupo de Managed Money (fundos e grandes especuladores) retirou mais de 4.400 contratos em posições curtas e, embora estas ainda superem largamente as posições longas, existe potencial para cobrir posições, tal como acontece com o trigo.

Gráficos do ALGODÃO (H1, D1)

Os contratos de futuros de algodão quebraram acima da linha de tendência de baixa de curto prazo e estão a testar a área acima de US $ 70.

Fonte: xStation5

O algodão está a aproximar-se da média móvel exponencial de 50 sessões no intervalo diário (EMA50, linha laranja), em US $ 71.

Fonte: xStation5