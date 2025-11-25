Principais conclusões O crescimento das receitas excede as expectativas

A rendibilidade sofre com o marketing e os investimentos

Menos dinheiro para mais crescimento em comparação com os “hiperescaladores” dos EUA

Será que a IA e a Nuvem irão ultrapassar a compensação pelo fraco desempenho da atividade principal

A Alibaba, tal como a Amazon, tem sido uma potência no comércio eletrónico durante a maior parte das suas operações. No entanto, nos últimos trimestres, ambas as empresas são cada vez mais associadas à IA e à Nuvem pelos investidores, apesar de a sua atividade principal continuar a ser a venda online. A Alibaba, conhecida como a “Amazon chinesa”, divulgou ontem resultados que o mercado recebeu com entusiasmo. A empresa está a subir mais de 4% antes da abertura das negociações na bolsa americana. O sentimento em relação à IA e às empresas tecnológicas piorou significativamente, pelo que vale a pena analisar a forma como a estratégia da Alibaba está a atrair os investidores. Visão geral dos resultados apresentados pela empresa: A receita surpreendeu positivamente em 247 mil milhões de yuans, em comparação com as expectativas de 243 mil milhões. Este é um aumento de 5% em relação ao ano anterior, com um crescimento de “vendas comparáveis” de até 15%.

No entanto, a empresa não conseguiu satisfazer as expectativas em relação ao EPS, que acabou por ser significativamente inferior aos ~5,7 esperados, com 4,36. O lucro operacional caiu 85%, e o EBITDA ajustado caiu 78%. A deceção com a rentabilidade da empresa deve-se a dois factores principais. Em primeiro lugar, a empresa, sendo uma das forças motrizes da corrida chinesa à IA, está a investir enormes quantias de dinheiro em infra-estruturas e investigação. Com base nos fluxos de caixa, o aumento das despesas com a IA pode ser estimado em mais de 85%. Outro fator que contribui para o lucro relativamente fraco são os custos de marketing e vendas. A empresa está a levar a cabo uma campanha de marketing intensiva, melhorando a qualidade da experiência do cliente, e um sistema de subsídios destinado a captar uma maior quota de mercado. No entanto, as receitas não devem ser consideradas apenas em termos de dimensão total. Onde a Alibaba ganha uma vantagem significativa sobre a Amazon, que é a empresa mais comparável dos EUA, é na taxa de crescimento das receitas e dos lucros da Nuvem e da IA, especialmente quando se consideram os custos incorridos. As receitas de Cloud Intelligence da Alibaba aumentaram 34%, o EBITA ajustado aumentou 35%, mantendo uma margem de 35%. Um aspeto positivo para a empresa é que, apesar das despesas de capital significativamente mais baixas em investimentos e encargos financeiros assumidos pela empresa, consegue um crescimento no segmento mais rápido do que a Amazon. A Alibaba fica aquém das expectativas nas operações “nucleares” - o gigante chinês obtém margens e receitas significativamente mais baixas das actividades operacionais, o que significa que, em caso de falha ou atrasos no segmento da nuvem e da IA, não dispõe de uma reserva de segurança. Apesar de alguns pontos menos positivos no relatório de resultados da empresa, os investidores parecem estar a dar à Alibaba e à sua estratégia outro voto de confiança. BABA.US (D1) xStation

Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.