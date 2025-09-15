Alphabet junta-se à elite com uma capitalização de mercado de 3 biliões de dólares

Em 15 de setembro de 2025, a Alphabet, empresa controladora do Google, ultrapassou uma capitalização de mercado de US$ 3 biliões pela primeira vez em sua história, tornando-se a terceira empresa de tecnologia a atingir esse marco, ao lado da Apple e da Microsoft. Esse avanço não é apenas um símbolo de sucesso no mercado, mas um reflexo da confiança dos investidores na direção estratégica da empresa em inteligência artificial, infraestrutura em nuvem e serviços digitais.
Um dos principais catalisadores por trás desse forte crescimento foi uma decisão judicial dos EUA que descartou a possibilidade de uma divisão forçada da Alphabet em entidades menores, o que teria afetado produtos como o navegador Chrome e o sistema operacional Android. Essa decisão foi interpretada como um sinal de estabilização para os investidores, permitindo que a empresa continuasse a sua expansão sem o risco de comprometer a integridade do seu ecossistema tecnológico.
Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demoAbrir Conta Download mobile app Download mobile app
A segunda base desta avaliação recorde reside na melhoria consistente do desempenho financeiro trimestral da Alphabet e no rápido desenvolvimento de serviços baseados em IA. Um fator particularmente importante tem sido o avanço contínuo do modelo de linguagem Gemini, que é cada vez mais visto como uma alternativa viável ao ChatGPT. A Alphabet integrou com sucesso o Gemini nos seus principais produtos e serviços, incluindo o seu motor de busca, o pacote de produtividade Workspace, plataformas de publicidade e soluções em nuvem.
Entre o início de 2023 e o segundo trimestre de 2025, a receita da Alphabet aumentou de cerca de 70 mil milhões de dólares para mais de 95 mil milhões de dólares. Ao mesmo tempo, o lucro líquido subiu de menos de 20 mil milhões de dólares para quase 35 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025, o que representa um resultado recorde para a empresa. No segundo trimestre, o lucro líquido manteve-se forte, rondando os 30 mil milhões de dólares. A empresa também observou um aumento constante na rentabilidade.
A margem operacional ultrapassou 30% no final de 2023 e oscilou em torno de 34-35% em 2025. Ainda mais impressionante foi a margem de lucro líquido, que atingiu quase 38% no primeiro trimestre de 2025, o que significa que a Alphabet conseguiu converter quase quatro em cada dez dólares de receita em lucro líquido.
Os dados de longo prazo confirmam a sustentabilidade dessa melhoria. Notavelmente, a empresa mantém alta eficiência de capital com um rácio EV/EBITDA de 21,15 e um custo de capital (WACC) relativamente baixo, que nos últimos trimestres se estabilizou abaixo de 10%. Na prática, isso significa que a Alphabet está a gerar lucros cada vez maiores com risco de investimento relativamente menor — um fator essencial para investidores institucionais e de longo prazo.
A empresa também oferece retornos excepcionalmente elevados aos acionistas. Desde o início de 2020, o retorno acumulado da Alphabet excedeu os 250%, situando-a num patamar comparável ao da Microsoft e da Apple. Todas as três empresas superaram significativamente o índice Nasdaq 100, que registou um aumento de pouco mais de 150% no mesmo período. Isto demonstra que a Alphabet não só acompanha os seus concorrentes, como também constrói de forma constante a sua posição como uma das principais beneficiárias da transformação digital.
Neste contexto, é importante salientar que a Alphabet não é atualmente a maior empresa de tecnologia do mundo. Atualmente, esse título pertence à Nvidia, cuja capitalização de mercado ultrapassou os 4 biliões de dólares. Ao fornecer infraestruturas críticas para modelos de IA, incluindo GPUs e soluções para centros de dados, a Nvidia tornou-se uma peça fundamental da nova revolução digital. A sua trajetória de crescimento posiciona-a como a principal desafiante dos anteriores líderes de mercado. Embora a Alphabet continue a ser um participante forte, enfrenta agora o domínio crescente da Nvidia na corrida pela liderança da IA.
Em última análise, o sucesso da Alphabet não resulta apenas de um entusiasmo temporário do mercado, mas sim de um processo de transformação a longo prazo. A empresa evoluiu de um motor de pesquisa para uma plataforma tecnológica multidimensional, abrangendo inteligência artificial, computação em nuvem, sistemas móveis, media digitais, soluções empresariais e de consumo, bem como projetos orientados para o futuro, como veículos autónomos e computação quântica. Se mantiver o seu ritmo atual de inovação e gerir eficazmente os desafios regulamentares e a concorrência no domínio da IA, a Alphabet estará bem posicionada para continuar a ser um pilar da economia digital na próxima década.
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.